5 недорогих подержанных машин, оптимально подходящих службам доставки и курьерам

Фото: ccrasocal.com
Пандемия коронавируса меняет нашу реальность самым категорическим образом. Людям стало небезопасно здороваться за руку, обычные магазины получили статус мест повышенной опасности, а службы доставки, напротив, стали востребованными, как никогда. Портал «АвтоВзгляд» подобрал пять недорогих подержанных автомобилей, которые могут подойти для курьера и не разрят фирму, в которой он работает.

Для того, чтобы с комфортом работать курьером в большом городе, или для развоза товара между населенными пунктами, велосипеда не достаточно. Можно, конечно, использовать любую машину, но, по-хорошему, к курьерскому авто выдвигается сразу несколько требований.

Такая машина должна отличаться компактными размерами, чтобы не было проблем с парковочными местами во дворах заказчиков. Кроме того, желателен небольшой расход топлива. И огромным плюсом самого автомобиля станет небольшой ценник.

С учетом того, что прайсы на новые автомобили растут в России в режиме нон-стоп, а новенькая машина по карману далеко не каждому, то выбирать придется из подержанных. Совсем древние экземпляры стоит отмести, так как на реанимацию рабочей «лошадки» могут уйти несоразмерные средства. Разговор пойдет о «трехлетках».

Фото: Ravon

Ravon R2

Компактный хетчбэк узбекского производства Ravon R2 с корейско-американскими корнями — близнец Chevrolet Spark — был представлен в России осенью 2015 года. Дебютировав в 2009 году, автомобиль продавался под «джиэмовским» брендом на рынках Европы и Америки. В Южной Корее модель предлагали до 2011 года как Daewoo Matiz третьего поколения с приставкой Creative в названии. А когда американцы решили больше не использовать марку Daewoo, модель и на родине тоже получила имя Chevrolet Spark.

Бренд Ravon покинул российский рынок весной 2018-го, вернувшись через полтора года, причем с прежней продуктовой линейкой. Свое место в ней занял самый компактный и бюджетный R2. Новое авто сегодня оценивается в 698 000 рублей. А хетч, собранный в 2017-м, можно приобрести за 300 000—350 000 «целковых».

Ravon R2 оснащался (и оснащается по сей день) 85-сильным мотором объемом 1,3 л, работающим с АКП о четырех скоростях. Расход топлива в смешанном цикле по паспорту достигает 6,2 л на 100 км, в городе — 8,2 л. В длину автомобиль достигает 3640 мм. Объем багажника — 170 л. Не великий, конечно, но для развозки малогабаритных товаров вполне уместен. Если сложить спинки задних кресел, то багажное отделение можно увеличить до 560 л.

Фото: LADA

LADA Largus

Серийное производство LADA Largus стартовало в 2012 году. Отечественный универсал — не что иное, как слегка перелицованный и адаптированный для российских дорог европейский Logan MCV, выпускаемый под марками Dacia или Renault. Автомобиль построили на платформе B0.

Вазовский «сарай» на рынке новых автомобилей пользуется большой популярностью: в рейтинге продаж он занимает восьмую строчку. Так, за три первых месяца 2020 года модель разлетелась тиражом в 8884 экземпляра. Авто комплектуется 1,6-литровым мотором мощностью 87 л. с. или 106-сильным движком того же объема. В паре с ними трудится безальтернативная пятиступенчатая «механика».

Новый фургон обойдется в 611 900 рублей, авто в грузо-пассажирском варианте оценивается в 627 900. На вторичном рынке машину 2017 года выпуска можно найти за 350 000—450 000 «деревянных» в зависимости от пробега и отдачи движка.

Largus габаритнее американо-узбекского хетчбэка: в длину «россиянин» достигает 4470 мм. Зато и багажа в него можно положить сильно больше: в грузовой версии авто вмещает до 2350 л (объем багажного отделения пятиместного универсала — 560 л). В смешанном цикле младший мотор «съедает» 7,8 л бензина на сотню.

  • Фото: Datsun
  • Фото: Datsun

Datsun mi-DO

Еще одна компактная «пятидверка» — Datsun mi-DO — хетчбэк японского бренда, принадлежащего альянсу Renault–Nissan, но с российской родословной. Модель, построенную на одной «тележке» с LADA Kalina, представили в 2014 году на Московском автосалоне. В серию автомобиль пошел в начале 2015-го, встав на конвейер Волжского автозавода.

Ценник на новый mi-DO стартует от 534 000 рублей. На вторичном рынке можно найти «трехлетки» за 350 000—450 000, в массе своей вооруженные «автовазовским» 87-сильным мотором, работающим вкупе с пятискоростной МКП или четырехступенчатым «автоматом» Jatco. Кстати, в ассортименте «бюджетника» имеется еще и 16-клапанный движок мощностью 106 л. с., агрегатированный с «механикой».

В длину хетч растянулся на 3950 мм. В багажник с функционирующим вторым рядом сидений можно вместить 240 л поклажи, а если сложить спинки кресел, то и все 560 л. В смешанном цикле базовый движок расходует 7 л АИ-95, а более производительный — 6,6 л на 100 км пути.

Фото: Renault

Renault Sandero

Хетчбэк в курьерском деле хорош тем, что дает возможность в несколько раз увеличить объем для багажа с помощью сложенных спинок второго ряда кресел. Таким образом Renault Sandero длиной в 4070 мм позволяет перевозить от 320 л до 1200 л поклажи. Покупая трехлетний хетч, вполне можно уложиться в 410 000—450 000 рублей. Прайс на авто «с иголочки» начинается от 625 000 «целковых».

Моторная линейка модели щеголяет тремя бензиновыми агрегатами — на 82 и 113 «лошадей», сочетающимися с пятиступенчатой «механикой», а также 102-сильным мотором, которому аккомпанирует четырехдиапазонная АКП. Наименее мощный двигатель «съедает» в смешанном цикле около 7,1 л на сотню, самый производительный (и при этом самый экономный) — 6,6 л, а наиболее прожорливый — на 102 силы — 8,6 л.

Фото: smart

smart fortwo

Если уж захотелось блеснуть и выделиться в курьерской толпе, то можно обратить внимание на smart fortwo. Но этот вариант никак нельзя назвать бюджетным. Напомним, что немецкий бренд, находящийся в собственности концерна Daimler AG, производит автомобили суперкомпактного класса. Правда, сегодня марка выпускает авто только на электропитании. Поэтому на рынке новых «легковушек» в нашей стране smart больше не представлен.

Трехлетний малыш fortwo (третьего поколения) на «вторичке» в основном предложен с литровым мотором, выдающим до 71 л. с. и работающим в паре с роботизированной коробкой передач либо МКП, а также с системой заднего привода. Большинство автомобилей продается за сумму от 650 000 до 800 000 рублей, но имеются экземпляры и дороже.

Авто потребляет 4,1 л 95-го бензина на 100 км в смешанном цикле. По габаритам smart fortwo выигрывает у всех вышеперечисленных моделей, в длину доходя до 2695 мм. Так что для городских условий шустрый автомобиль подходит как нельзя лучше. Но багажный отсек размерами не балует, вмещая 190 л (если кабриолет, то — 260 л).

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11 мая 2020
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