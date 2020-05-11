5 недорогих подержанных машин, оптимально подходящих службам доставки и курьерам

Для того, чтобы с комфортом работать курьером в большом городе, или для развоза товара между населенными пунктами, велосипеда не достаточно. Можно, конечно, использовать любую машину, но, по-хорошему, к курьерскому авто выдвигается сразу несколько требований.

Такая машина должна отличаться компактными размерами, чтобы не было проблем с парковочными местами во дворах заказчиков. Кроме того, желателен небольшой расход топлива. И огромным плюсом самого автомобиля станет небольшой ценник.

С учетом того, что прайсы на новые автомобили растут в России в режиме нон-стоп, а новенькая машина по карману далеко не каждому, то выбирать придется из подержанных. Совсем древние экземпляры стоит отмести, так как на реанимацию рабочей «лошадки» могут уйти несоразмерные средства. Разговор пойдет о «трехлетках».