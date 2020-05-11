5 недорогих подержанных машин, оптимально подходящих службам доставки и курьерам

Для того, чтобы с комфортом работать курьером в большом городе, или для развоза товара между населенными пунктами, велосипеда не достаточно. Можно, конечно, использовать любую машину, но, по-хорошему, к курьерскому авто выдвигается сразу несколько требований.
Такая машина должна отличаться компактными размерами, чтобы не было проблем с парковочными местами во дворах заказчиков. Кроме того, желателен небольшой расход топлива. И огромным плюсом самого автомобиля станет небольшой ценник.
С учетом того, что прайсы на новые автомобили растут в России в режиме нон-стоп, а новенькая машина по карману далеко не каждому, то выбирать придется из подержанных. Совсем древние экземпляры стоит отмести, так как на реанимацию рабочей «лошадки» могут уйти несоразмерные средства. Разговор пойдет о «трехлетках».
Ravon R2
Компактный хетчбэк узбекского производства Ravon R2 с корейско-американскими корнями — близнец Chevrolet Spark — был представлен в России осенью 2015 года. Дебютировав в 2009 году, автомобиль продавался под «джиэмовским» брендом на рынках Европы и Америки. В Южной Корее модель предлагали до 2011 года как Daewoo Matiz третьего поколения с приставкой Creative в названии. А когда американцы решили больше не использовать марку Daewoo, модель и на родине тоже получила имя Chevrolet Spark.
Бренд Ravon покинул российский рынок весной 2018-го, вернувшись через полтора года, причем с прежней продуктовой линейкой. Свое место в ней занял самый компактный и бюджетный R2. Новое авто сегодня оценивается в 698 000 рублей. А хетч, собранный в 2017-м, можно приобрести за 300 000—350 000 «целковых».
Ravon R2 оснащался (и оснащается по сей день) 85-сильным мотором объемом 1,3 л, работающим с АКП о четырех скоростях. Расход топлива в смешанном цикле по паспорту достигает 6,2 л на 100 км, в городе — 8,2 л. В длину автомобиль достигает 3640 мм. Объем багажника — 170 л. Не великий, конечно, но для развозки малогабаритных товаров вполне уместен. Если сложить спинки задних кресел, то багажное отделение можно увеличить до 560 л.
LADA Largus
Серийное производство LADA Largus стартовало в 2012 году. Отечественный универсал — не что иное, как слегка перелицованный и адаптированный для российских дорог европейский Logan MCV, выпускаемый под марками Dacia или Renault. Автомобиль построили на платформе B0.
Вазовский «сарай» на рынке новых автомобилей пользуется большой популярностью: в рейтинге продаж он занимает восьмую строчку. Так, за три первых месяца 2020 года модель разлетелась тиражом в 8884 экземпляра. Авто комплектуется 1,6-литровым мотором мощностью 87 л. с. или 106-сильным движком того же объема. В паре с ними трудится безальтернативная пятиступенчатая «механика».
Новый фургон обойдется в 611 900 рублей, авто в грузо-пассажирском варианте оценивается в 627 900. На вторичном рынке машину 2017 года выпуска можно найти за 350 000—450 000 «деревянных» в зависимости от пробега и отдачи движка.
Largus габаритнее американо-узбекского хетчбэка: в длину «россиянин» достигает 4470 мм. Зато и багажа в него можно положить сильно больше: в грузовой версии авто вмещает до 2350 л (объем багажного отделения пятиместного универсала — 560 л). В смешанном цикле младший мотор «съедает» 7,8 л бензина на сотню.
Datsun mi-DO
Еще одна компактная «пятидверка» — Datsun mi-DO — хетчбэк японского бренда, принадлежащего альянсу Renault–Nissan, но с российской родословной. Модель, построенную на одной «тележке» с LADA Kalina, представили в 2014 году на Московском автосалоне. В серию автомобиль пошел в начале 2015-го, встав на конвейер Волжского автозавода.
Ценник на новый mi-DO стартует от 534 000 рублей. На вторичном рынке можно найти «трехлетки» за 350 000—450 000, в массе своей вооруженные «автовазовским» 87-сильным мотором, работающим вкупе с пятискоростной МКП или четырехступенчатым «автоматом» Jatco. Кстати, в ассортименте «бюджетника» имеется еще и 16-клапанный движок мощностью 106 л. с., агрегатированный с «механикой».
В длину хетч растянулся на 3950 мм. В багажник с функционирующим вторым рядом сидений можно вместить 240 л поклажи, а если сложить спинки кресел, то и все 560 л. В смешанном цикле базовый движок расходует 7 л АИ-95, а более производительный — 6,6 л на 100 км пути.
Renault Sandero
Хетчбэк в курьерском деле хорош тем, что дает возможность в несколько раз увеличить объем для багажа с помощью сложенных спинок второго ряда кресел. Таким образом Renault Sandero длиной в 4070 мм позволяет перевозить от 320 л до 1200 л поклажи. Покупая трехлетний хетч, вполне можно уложиться в 410 000—450 000 рублей. Прайс на авто «с иголочки» начинается от 625 000 «целковых».
Моторная линейка модели щеголяет тремя бензиновыми агрегатами — на 82 и 113 «лошадей», сочетающимися с пятиступенчатой «механикой», а также 102-сильным мотором, которому аккомпанирует четырехдиапазонная АКП. Наименее мощный двигатель «съедает» в смешанном цикле около 7,1 л на сотню, самый производительный (и при этом самый экономный) — 6,6 л, а наиболее прожорливый — на 102 силы — 8,6 л.
smart fortwo
Если уж захотелось блеснуть и выделиться в курьерской толпе, то можно обратить внимание на smart fortwo. Но этот вариант никак нельзя назвать бюджетным. Напомним, что немецкий бренд, находящийся в собственности концерна Daimler AG, производит автомобили суперкомпактного класса. Правда, сегодня марка выпускает авто только на электропитании. Поэтому на рынке новых «легковушек» в нашей стране smart больше не представлен.
Трехлетний малыш fortwo (третьего поколения) на «вторичке» в основном предложен с литровым мотором, выдающим до 71 л. с. и работающим в паре с роботизированной коробкой передач либо МКП, а также с системой заднего привода. Большинство автомобилей продается за сумму от 650 000 до 800 000 рублей, но имеются экземпляры и дороже.
Авто потребляет 4,1 л 95-го бензина на 100 км в смешанном цикле. По габаритам smart fortwo выигрывает у всех вышеперечисленных моделей, в длину доходя до 2695 мм. Так что для городских условий шустрый автомобиль подходит как нельзя лучше. Но багажный отсек размерами не балует, вмещая 190 л (если кабриолет, то — 260 л).