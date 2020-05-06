Как купить автомобиль по онлайн-объявлению и не попасть на деньги

Объявления по продаже «бэушных» автомобилей, висящие на различных профильных порталах, можно разделить на три больших группы: предложения от автосалонов, от перекупщиков и от частных лиц.
«Официалы»
В первом варианте речь идет о продаже авто, отданных дилеру по программе Trade in. В большинстве своем такие машины проходят надежную проверку и сертификацию, а после продаются в рамках официальных программ, например, BMW Premium Selection, Mercedes-Benz Certified, Land Rover Approved или Toyota AutoSelect. На такие машины даже выдается некая гарантия. Но и ценник здесь будет выше среднего «по палате».
Что касается прочих «трейдиновских» авто, то среди них можно найти весьма недорогие экземпляры и в то же время в приличном состоянии. Все дело в том, что клиент сдает дилеру подержанную машину по сильно заниженной цене, правда, при этом получает скидку на новый автомобиль. Но последнюю чаще всего предоставляет не сам ритейлер, а автостроитель.
Поэтому, чтобы побыстрее сбыть «бэушку», сертифицированный продавец не сильно «накручивает» цену. При этом автомобиль мог обслуживаться у того же дилера и имеет абсолютно «прозрачную» историю. Но стоит понимать, что объявления о продаже таких авто долго не висят: машины быстро уходят в руки новых владельцев.
Перекупщики
С «перекупами» дела обстоят сложнее. На подобную контору можно нарваться, даже не имя на то желания. Их цель — подешевле купить и подороже продать. Поэтому такие ловкачи выкупают автомобили после серьезных аварий или с большими проблемами по технической части, максимально сбивая цену. А после небольшого косметического ремонта «впаривают» незадачливому покупателю. Есть и другие схемы, когда прайс вдруг неожиданно возрастает до небес уже после подписания договора. В любом случае, от перекупленных машин лучше отказаться.
Между тем барышники весьма умело маскируются под частников, например, приписывая в тексте объявления такую расхожую фразу как «салонам и перекупщикам не беспокоить». На что стоит обратить внимание? Во-первых, нужно изучить ПТС. Понятно, что человек, просто продающий свою «старушку», будет туда вписан как хозяин, перекупщик — нет.
Во-вторых, стоит верно соотнести возраст авто с пробегом, дабы понять, не скручен ли он. Считается, что в среднем за год автомобиль проходит от 20 000 до 30 000 км. Но всегда есть место исключениям, к примеру, если представленный экземпляр — не единственная машина в семье, или это кабриолет, эксплуатируемый только летом. Тогда пробег, по понятным причинам, будет заметно меньше.
Фото прилагаются
А дальше покупателю помогут фотографии, приложенные к объявлению. Здесь тоже есть ряд нюансов. Маленькое число снимков должно насторожить, ведь чем их больше, тем больше внимания привлечет к себе публикация. Фото нет или их мало? Продавец, возможно, пытается что-то скрыть.
Кроме того, фотографии сами по себе могут многое рассказать о товаре и его истинном пробеге. Нужно внимательно рассмотреть состояние водительского кресла: продавленная сидушка и потертая обивка сообщат о том, что автомобиль прошел гораздо больше 100 000 км. А плохое состояние заднего дивана поведает о том, что машина, вероятно, проработала в такси.
Мимо внимательного взгляда не должно пройти рулевое колесо, селектор переключения скоростей, подлокотник, кнопки управления мультимедийной системой и климатической установкой. А также будет не лишним рассмотреть зазоры между кузовными деталями: они должны быть равномерными, если автомобиль не побывал в тяжелом ДТП.
Кстати, фон, на котором снят предлагаемый автомобиль, тоже может иметь значение. Если товар фотографировали в интерьере шоу-рума или на парковке в окружении машин со снятыми госномерами, то, скорее всего, авто предлагает пресловутый «перекуп».
Диагностика с условием
И вот, когда подходящие объявления выбраны, настало время посидеть на телефоне. В случае с дилером, нужно уточнить цену и наличие, а после можно назначить время встречи. Если продавец — частник, то необходимо узнать, значится ли он в ПТС как последний хозяин машины. Бывает, что авто принадлежит родственнику. В этом случае не стыдно попросить предъявить подтверждение родства. Если такового нет, этот вариант лучше сразу отправить в корзину.
Частному продавцу имеет смысл предложить скататься на диагностику с условием: если товар соответствует заявленному состоянию, то услугу оплачивает покупатель. Если же нет, раскошелиться придется продавцу. Торговец начинает уклоняться от проверки со ссылкой на разные причины? Тогда от этого авто лучше тоже отказаться. Кстати, тест-драйв также обязателен.
Таким образом отсеиваются явно негодные варианты, и в списке останется несколько подходящих. В принципе, можно воспользоваться одним из платных сервисов, «пробивающих» историю автомобиля по VIN. За несколько сотен рублей сервис покажет, нет ли ограничений на регистрацию автомобиля, не находится ли он в залоге и не побывал ли в серьезных авариях.
Но стоит понимать, что подобные базы начали создавать относительно недавно. И в них могут быть зафиксированы не все события.