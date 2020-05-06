Как купить автомобиль по онлайн-объявлению и не попасть на деньги

Объявления по продаже «бэушных» автомобилей, висящие на различных профильных порталах, можно разделить на три больших группы: предложения от автосалонов, от перекупщиков и от частных лиц.

«Официалы»

В первом варианте речь идет о продаже авто, отданных дилеру по программе Trade in. В большинстве своем такие машины проходят надежную проверку и сертификацию, а после продаются в рамках официальных программ, например, BMW Premium Selection, Mercedes-Benz Certified, Land Rover Approved или Toyota AutoSelect. На такие машины даже выдается некая гарантия. Но и ценник здесь будет выше среднего «по палате».

Что касается прочих «трейдиновских» авто, то среди них можно найти весьма недорогие экземпляры и в то же время в приличном состоянии. Все дело в том, что клиент сдает дилеру подержанную машину по сильно заниженной цене, правда, при этом получает скидку на новый автомобиль. Но последнюю чаще всего предоставляет не сам ритейлер, а автостроитель.