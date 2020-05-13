UAZ начал продавать внедорожники удаленно

«Коронавирусная» реальность заставляет приспосабливаться к новым условиям жизни не только рядовых граждан, но и крупных автостроителей. А поскольку их дилеры в большинстве регионов страны приостановили свою работу в привычном режиме, онлайн-продажи стали лучшим и, пожалуй, единственным выходом из сложившейся ситуации, чтобы как-то реанимировать автомобильный рынок, рухнувший в апреле на 74,2%.
Алгоритм удаленного приобретения автомобиля марки UAZ довольно прост. Сначала нужно заглянуть на официальный сайт завода в раздел «Авто в наличии», выбрав машину нужной комплектации. И оттуда же отправить онлайн-заявку ближайшему к покупателю дилеру на понравившийся экземпляр.
После чего представитель ритейлера сам свяжется с потенциальным покупателем. Завершив согласование условий сделки, продавец отправит договор купли-продажи на электронную почту клиенту. Последний в свою очередь вносит предоплату, либо полностью оплачивает автомобиль.
Как получить покупку, свежеиспеченный владелец выбирает сам: можно забрать авто из безопасной зоны дилерского центра или же заказать доставку по указанному адресу за доплату. Кстати, одобрить и получить кредит тоже можно удаленно, а кредитный договор для подписания покупателю доставит курьер.
Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, подобными технологиями и схемой уже воспользовался Волжский автозавод, запустив услугу еще в середине апреля. Но помогут ли онлайн-продажи вернуть былые объемы сбыта, большой вопрос. Из-за пандемических ограничений доходы большинства россиян сильно упали, и сегодня нашим соотечественникам уже не до новых автомобилей.