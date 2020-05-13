UAZ начал продавать внедорожники удаленно

Фото: UAZ
Ульяновский автозавод запускает новую онлайн-услугу, как это сделал АВТОВАЗ в середине апреля, позволяющую купить любой автомобиль марки, не выходя из дома. Главное, чтобы он был в наличии. В деталях дистанционного сервиса УАЗ разобрался портал «АвтоВзгляд».

«Коронавирусная» реальность заставляет приспосабливаться к новым условиям жизни не только рядовых граждан, но и крупных автостроителей. А поскольку их дилеры в большинстве регионов страны приостановили свою работу в привычном режиме, онлайн-продажи стали лучшим и, пожалуй, единственным выходом из сложившейся ситуации, чтобы как-то реанимировать автомобильный рынок, рухнувший в апреле на 74,2%.

Алгоритм удаленного приобретения автомобиля марки UAZ довольно прост. Сначала нужно заглянуть на официальный сайт завода в раздел «Авто в наличии», выбрав машину нужной комплектации. И оттуда же отправить онлайн-заявку ближайшему к покупателю дилеру на понравившийся экземпляр.

Фото: UAZ

После чего представитель ритейлера сам свяжется с потенциальным покупателем. Завершив согласование условий сделки, продавец отправит договор купли-продажи на электронную почту клиенту. Последний в свою очередь вносит предоплату, либо полностью оплачивает автомобиль.

Как получить покупку, свежеиспеченный владелец выбирает сам: можно забрать авто из безопасной зоны дилерского центра или же заказать доставку по указанному адресу за доплату. Кстати, одобрить и получить кредит тоже можно удаленно, а кредитный договор для подписания покупателю доставит курьер.

Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, подобными технологиями и схемой уже воспользовался Волжский автозавод, запустив услугу еще в середине апреля. Но помогут ли онлайн-продажи вернуть былые объемы сбыта, большой вопрос. Из-за пандемических ограничений доходы большинства россиян сильно упали, и сегодня нашим соотечественникам уже не до новых автомобилей.

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13 мая 2020
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