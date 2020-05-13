UAZ начал продавать внедорожники удаленно

«Коронавирусная» реальность заставляет приспосабливаться к новым условиям жизни не только рядовых граждан, но и крупных автостроителей. А поскольку их дилеры в большинстве регионов страны приостановили свою работу в привычном режиме, онлайн-продажи стали лучшим и, пожалуй, единственным выходом из сложившейся ситуации, чтобы как-то реанимировать автомобильный рынок, рухнувший в апреле на 74,2%.

Алгоритм удаленного приобретения автомобиля марки UAZ довольно прост. Сначала нужно заглянуть на официальный сайт завода в раздел «Авто в наличии», выбрав машину нужной комплектации. И оттуда же отправить онлайн-заявку ближайшему к покупателю дилеру на понравившийся экземпляр.