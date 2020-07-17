ГАЗ запатентовал переднюю консоль новой «Газели»

Напомним, что внешность «Газели» следующей генерации запатентовали в последних числах мая 2020 года. Но, как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, грузовик обзаведется не только свежим оформлением экстерьера и интерьера, но и новой платформой.

Кстати, «Газель NN» вживую уже показали на международной выставке «Комтранс-2019». Во время дебюта были раскрыты некоторые подробности о новинке. В частности разработчики рассказали, что вооружат грузовик более чем 30 электронными помощниками, Среди них найдутся системы экстренного торможения и удержания авто в выбранной полосе движения, а также ассистент, считывающий дорожные знаки.