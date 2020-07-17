ГАЗ запатентовал переднюю консоль новой «Газели»

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился свежий патент, оформленный «Группой ГАЗ». Судя по всему, речь идет о центральной консоли «Газели NN» — модели нового поколения, преемника семейства «Некст».
Этот наиглавнейший предмет интерьера получил полностью новый дизайн. Авто будет щеголять иными приборным щитком и вентиляционными дефлекторами. По центру расположится интегрированный дисплей информационно-развлекательного комплекса, а справа от руля можно разглядеть кнопку запуска мотора.
Напомним, что внешность «Газели» следующей генерации запатентовали в последних числах мая 2020 года. Но, как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, грузовик обзаведется не только свежим оформлением экстерьера и интерьера, но и новой платформой.
Кстати, «Газель NN» вживую уже показали на международной выставке «Комтранс-2019». Во время дебюта были раскрыты некоторые подробности о новинке. В частности разработчики рассказали, что вооружат грузовик более чем 30 электронными помощниками, Среди них найдутся системы экстренного торможения и удержания авто в выбранной полосе движения, а также ассистент, считывающий дорожные знаки.