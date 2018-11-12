Почему за опасное вождение будут штрафовать спокойных водителей

Почему главный автоинспектор страны именно сейчас решил напомнить моторизованным россиянам об опасностях агрессивной езды и постращать суровым наказанием за лихачество, не совсем понятно.

Дело в том, что законопроект, предусматривающий внесение в КоАП РФ поправок, устанавливающих жесткую административную ответственности за опасное вождение, был принят Госдумой в первом чтении еще в январе 2017 года, после чего «завис» в ее кулуарах.

А само понятие «опасное вождение» появилось в ПДД аж в 2016 году. Можно было бы предположить, что дело сдвинулось с места и пятитысячный штраф довольно скоро станет реальностью, однако источники портала «АвтоВзгляд» в Госдуме заявили, что в депутатской повестке ближайших пары месяцев этот вопрос не стоит.

Так что, скорее всего, г-н Черников просто не упустил возможности в очередной раз напомнить гражданам о необходимости соблюдать Правила дорожного движения. Между тем, напомним, в упомянутом законопроекте возможность штрафовать водителя за опасное вождение целиком и полностью отдана на личное усмотрение инспектора ДПС, что дает последнему широкое поле деятельности как для выполнения пресловутого «плана по палкам», так и в смысле пополнения собственного кармана.

Любопытно при этом, что явную коррупционноемкую составляющую новеллы пыталась пресечь на корню фракция ЛДПР, настаивая на том, что факт опасного вождения должен фиксироваться не инспекторским глазком, а соответствующими приборами фиксации в качестве единственного объективного доказательства правонарушения.