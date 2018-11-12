Почему за опасное вождение будут штрафовать спокойных водителей

zarulem.dn.ua
Начальник ГУ ОБДД МВД РФ генерал Черников неожиданно выступил за очередное закручивание гаек для водительской братии, заявив, что 5000 рублей штрафа — адекватное наказание для автовладельца за так называемое опасное вождение. И с этим было бы трудно поспорить, если не одно существенное «но»: нынешние формулировки ПДД означают, что под жесткую санкцию сможет попасть даже самый законопослушный водитель. Но обо всем по-порядку…
Алексей Батушенко

Почему главный автоинспектор страны именно сейчас решил напомнить моторизованным россиянам об опасностях агрессивной езды и постращать суровым наказанием за лихачество, не совсем понятно.

Дело в том, что законопроект, предусматривающий внесение в КоАП РФ поправок, устанавливающих жесткую административную ответственности за опасное вождение, был принят Госдумой в первом чтении еще в январе 2017 года, после чего «завис» в ее кулуарах.

А само понятие «опасное вождение» появилось в ПДД аж в 2016 году. Можно было бы предположить, что дело сдвинулось с места и пятитысячный штраф довольно скоро станет реальностью, однако источники портала «АвтоВзгляд» в Госдуме заявили, что в депутатской повестке ближайших пары месяцев этот вопрос не стоит.

Так что, скорее всего, г-н Черников просто не упустил возможности в очередной раз напомнить гражданам о необходимости соблюдать Правила дорожного движения. Между тем, напомним, в упомянутом законопроекте возможность штрафовать водителя за опасное вождение целиком и полностью отдана на личное усмотрение инспектора ДПС, что дает последнему широкое поле деятельности как для выполнения пресловутого «плана по палкам», так и в смысле пополнения собственного кармана.

Любопытно при этом, что явную коррупционноемкую составляющую новеллы пыталась пресечь на корню фракция ЛДПР, настаивая на том, что факт опасного вождения должен фиксироваться не инспекторским глазком, а соответствующими приборами фиксации в качестве единственного объективного доказательства правонарушения.

Однако представители прочих партий нижней палаты парламента отказались вносить эту принципиальную поправку в законопроект при первом чтении, обещая, однако, не забыть ее при втором. Но, повторимся, если думское большинство, забыв об обещании, введет штраф за опасное вождение в нынешней редакции, в КоАП появится серьезная лазейка для полицейского произвола на дороге.

И хотя, как уже говорилось, о втором чтении этого законопроекта в Госдуме ничего определенного не слышно, можно не сомневаться — рано или поздно такой штраф в КоАПе наверняка появится. И в этой связи стоит поподробнее разобраться, какие действия, согласно ПДД, могут быть квалифицированы как «опасное вождение» и каким образом в ближайшем будущем под 5-тысячный штраф может попасть в совершенно безобидной ситуации даже самый законопослушный водитель.

Так, пункт 2.7. ПДД к опасному вождению, помимо прочих признаков, относит «несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства». Собственно, именно эту фразу каждый раз пишут в протоколах после ДТП, когда одна машина бьет в корму другую. Кто мешает сотруднику предположить, что виновник аварии «не соблюдал» достаточно долго перед столкновением? Никто.

Поэтому виновнику такой аварии начинает «светить» еще и новый штраф в 5000 рублей. Далее под определение опасного вождения в ПДД четко попадает «несоблюдение бокового интервала», когда перед сужением дороги образуется затор из машин.

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Всем его участникам можно смело выписывать квитанции за опасное вождение! Ведь втягиваясь в «горловину», машины из соседних рядов неизбежно сближаются бортами на минимальные и небезопасные расстояния.

Или, допустим, вы едете по левой полосе с максимально разрешенной скоростью при занятых правых. В какой-то момент вам в корму упирается и начинает моргать фарами очередной «летчик», желающий срочно вас обогнать на скорости «разрешенная+20 км/ч». Вы физически не можете уступить дорогу, не протаранив машины, идущие правее, и «гонщик» какое-то время продолжает беситься у вас на хвосте.

С появлением реального штрафа за опасное вождение такое ваше поведение вполне можно притянуть к формулировке «препятствование обгону». И оценить все в те же 5000 рубликов. К опасному вождению ПДД относят также «перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия».

Другими словами, за любые попытки ехать чуть быстрее потока, пробираясь по рядам вялотекущей пробки, также можно будет расстаться с означенной выше суммой. То же самое касается и «невыполнения при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения».

Фото: vi.upost.info

ПДД подразумевают под термином «уступить» то, что водитель своим маневром не вынуждает других участников движения изменять направление или скорость их перемещения. Но мало ли какие «тараканы» живут в голове у какого-нибудь из «других участников»? На дороге попадаются персонажи, которые смертельно пугаются, панически тормозят и отруливают даже при виде плавных перестроений машин в километре от них.…

Другими словами, когда поправки в 12.38 КоАП будут внесены — пусть даже и при условии обязательной видеофиксации — с формальной точки зрения все перечисленные нарушения ПДД водителями все равно будут иметь место, а значит 5-тысячные штрафы все равно будут выписываться фактически на ни за что.

Во избежание этого, по-хорошему, надо бы тщательно отредактировать ту часть пункта 2.7 ПДД, которая описывает опасное вождение, чтобы исключить саму возможность бездумного применения большого штрафа в отношении аккуратных водителей. Вот только опыт подсказывает, что никто ПДД по этому поводу переписывать не будет. Ведь, как говорится, проблемы индейцев шерифу — не але…

штрафы, ПДД, госдума, КоАП, безопасность дорожного движения, ГИБДД
12 ноября 2018
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