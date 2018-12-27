Почему не стоит менять моторное масло зимой

Современным автовладельцам, с трудом отличающим воздушный фильтр от топливного, неизвестно такое понятие, как моточасы. Они, как им велит устами сервисного консультанта производитель, проводят масляный сервис строго через десять, пятнадцать, двадцать тысяч километров или по прошествии года. И это грубая ошибка, ведь «правильные» интервалы замены масла в двигателе не имеют ничего общего с цифрами на одометре.

ЛОЖНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Ключевое отличие моточасов от пробега заключается в том, что первое, грубо говоря, это то время, когда работал двигатель автомобиля, а второе — когда машина была в движении. Проблема в том, что точно высчитать моточасы, отталкиваясь от счетчика километров, невозможно, только очень приблизительно. Так, в среднем 15 000 пресловутого пробега равняется 200—400 моточасов в зависимости от манеры езды рулевого и внешних факторов.