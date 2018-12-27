Почему не стоит менять моторное масло зимой

Большинство водителей меняет моторное масло, ориентируясь не на погоду за окном, а на пробег автомобиля, что не совсем корректно. Почему освежать смазку в двигателе нужно не по цифрам на одометре и, главное, в какое время года логичнее это делать, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Современным автовладельцам, с трудом отличающим воздушный фильтр от топливного, неизвестно такое понятие, как моточасы. Они, как им велит устами сервисного консультанта производитель, проводят масляный сервис строго через десять, пятнадцать, двадцать тысяч километров или по прошествии года. И это грубая ошибка, ведь «правильные» интервалы замены масла в двигателе не имеют ничего общего с цифрами на одометре.
ЛОЖНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Ключевое отличие моточасов от пробега заключается в том, что первое, грубо говоря, это то время, когда работал двигатель автомобиля, а второе — когда машина была в движении. Проблема в том, что точно высчитать моточасы, отталкиваясь от счетчика километров, невозможно, только очень приблизительно. Так, в среднем 15 000 пресловутого пробега равняется 200—400 моточасов в зависимости от манеры езды рулевого и внешних факторов.
В морозное время года моточасы «накручиваются» гораздо быстрее, чем летом. И причиной тому — те самые внешние факторы. Во-первых, многие водители до сих пор верят в необходимость капитального прогрева мотора перед поездкой зимой. Во-вторых, на заснеженных дорогах чаще образуются пробки, в которых агрегат беспрерывно работает. И в-третьих, при непродолжительных остановках шоферы стараются лишний раз не глушить двигатель во избежание проблем.
ЧУЖАКИ
Есть и еще один типично «зимний» момент, о котором даже не подозревают многие автомобилисты — возможное попадания конденсата в моторное масло. Откуда ему взяться в картере? Все просто: вода — одни из продуктов горения топлива — может скапливаться в морозное время года на непрогретых или, напротив, остывающих деталях. Хорошо ли это? Конечно, нет: ресурс смазки, опять же, сокращается.
Ни для кого не секрет, что при отрицательных температурах воздуха системы и агрегаты транспортных средств подвергаются куда большей нагрузке, нежели летом. И потому, подготавливая автомобиль к эксплуатации в более сложных условиях, водителям рекомендуется менять масло на «зимнее», то есть менее вязкое. Подготавливая — значит, заранее, еще до наступления холодов.
ТАК КОГДА ЖЕ?
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в идеале менять масло в двигателе нужно дважды в год — осенью и весной. В преддверии холодов — дабы облегчить работу силовому агрегату при отрицательных температурах, а с наступлением тепла — чтобы обновить смазку, «подуставшую» за холода. Если такой возможности нет, скажем, ввиду ограниченного бюджета, и приходится выбирать, то лучше проводить масляный сервис весной.