Почему глубокую диагностику машины надо проводить раз в полгода

И это тем более обидно, что непонятное нежелание внимательно изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля и так называемую карту техобслуживания очень часто выливаются в разорительный ремонт, а то и потерю любимой «ласточки», как восстановлению не подлежащей. Между тем, сохранить здоровье «железного» на долгие годы не только просто, но даже элементарно!

Не экономь на диагностике

Одно из главных правил — полная диагностика авто как минимум раз в шесть месяцев. Подобная процедура выявит все, даже самые незначительные «заболевания» машины, пока не беспокоящие ни вас, ни ее, но которые рано или поздно приведут к неожиданной и более серьезной поломке в самый неподходящий момент где-нибудь в пути. Но скрытые мелкие дефекты, повторимся, можно выяснить только при глубокой комплексной проверке т/с. И особенно важана полная диагностика машины, как пояснили порталу «АвтоВзгляд» эксперты «Бош Авто Сервис», в пяти случаях.