Почему глубокую диагностику машины надо проводить раз в полгода

Россияне не очень любят пользоваться инструкциями по эксплуатации чего бы то нибыло, предпочитая разбираться в приобретенном товаре самостоятельно, методом, так сказать, «научного тыка». Это касается и таких сложных издели, как автомобиль. В результате многие дорогостоящие покупки очень быстро приходят в негодность или преждевременно отправляются в ремонт. И транспортные средства, увы, не исключение.
И это тем более обидно, что непонятное нежелание внимательно изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля и так называемую карту техобслуживания очень часто выливаются в разорительный ремонт, а то и потерю любимой «ласточки», как восстановлению не подлежащей. Между тем, сохранить здоровье «железного» на долгие годы не только просто, но даже элементарно!
Не экономь на диагностике
Одно из главных правил — полная диагностика авто как минимум раз в шесть месяцев. Подобная процедура выявит все, даже самые незначительные «заболевания» машины, пока не беспокоящие ни вас, ни ее, но которые рано или поздно приведут к неожиданной и более серьезной поломке в самый неподходящий момент где-нибудь в пути. Но скрытые мелкие дефекты, повторимся, можно выяснить только при глубокой комплексной проверке т/с. И особенно важана полная диагностика машины, как пояснили порталу «АвтоВзгляд» эксперты «Бош Авто Сервис», в пяти случаях.
Во-первых, при покупке подержанного авто, чтобы избежать «сюрпризов» впоследствии. Во-вторых, при продаже своего автомобиля — для формирования более выгодного по цене предложения. В-третьих, в случае ДТП — даже при несущественном инциденте могут появиться незначительные дефекты, которые способны в дальнейшем привести к более серьезным проблемам. В-четвертых, перед поездкой на дальние расстояния. И, наконец, в-пятых, перед сменой сезонов. На необходимости двух последних, как весьма актуальных именно сегодня, остановимся подробнее.
Зима. Водитель торжествует?
Понятно, что главная задача здесь — подготовить автомобиль к смене сезонов. Поэтому проводится такое ТО с наступлением холодов и с приходом весны. Но поскольку до теплых дней еще далеко, посмотрим, что вы забыли сделать с машиной перед Новым годом, и что еще не поздно исправить.
А вот диагностику ходовой, к бабке не ходи, сделали единицы. И они же проверили год выпуска аккумулятора (пять лет службы — это максимум, на что способна батарея) и даже почистили клеммы и провода АКБ. Наверное, немногочисленные, но дотошные автовладельцы взглянули на уровни уровней масла, антифриза, жидкости гидроусилителя, тормозной жидкости. Молодцы! Остальным же пожелаем удачи на дорогах — она им может очень понадобиться…
А вот кто из нас проверил состояние патрубков и ремней, исправность обогревателя, стеклоочистителей и осветительных приборов для хорошей видимости при неблагоприятных погодных условиях? То-то…
Лишь бы доехать…
Вы уверены, что не проведя определенных процедур перед дальней зимней поездкой доберетесь до цели без проблем? Если нет, то еще не поздно заехать на сервис и отрегулировать буквально все составляющие ходовой части. Из «мелочей» — подогнать давление в шинах так, чтобы оно соответствовало наибольшей общей нагрузке автомобиля, что обеспечит безопасность движения, поможет избежать перерасхода топлива и износа шин. Опять же проверьте перед поездкой уровень всех жидкостей, особенное внимание уделив «омывайке», как и ее запасу в багажнике. Там, кстати, должно найтись место домкрату, набору инструментов, знаку аварийной остановки и аптечке.
…А в целом заметим, что регулярное грамотное ТО не требует больших расходов, зато поддерживает на максимуме рабочие характеристики автомобиля на протяжении всего периода его эксплуатации.