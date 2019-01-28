Почему на АЗС запрещают использовать мобильные телефоны

ТАК В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО?

Запрет сотовых телефонов на заправках связан всего-навсего с отраслевыми регламентами, согласно которым зона в радиусе трех метров от колонок считается взрывоопасной. По правилам, в таких местах нельзя использовать любое электрооборудование, не имеющее сертификат о взрывозащищенности. Это не только большинство смартфонов, но и детские игрушки, видеорегистраторы, электродрели, микроволновки, чайники и тому подобное.

У некоторых, возможно, возникнет другой вопрос — почему же тогда на предупреждающих табличках в перечеркнутом кружке изображен именно мобильник, а не какой-либо другой гаджет? Тут все просто: часто ли вы видите на АЗС водителей, у которых в одной руке пистолет, а в другой кофемашина? Смартфоны есть едва ли не у всех, а потому их и выбрали в качестве «заглавной» картинки.

Как бы там ни было, а правила — есть правила. И хотя риск воспламенения мобильника у бензоколонки ничтожно мал, лучше по возможности воздержаться от его использования, тем более, что речь идет всего лишь о паре-тройке минут. Раз в год, как известно, и палка стреляет…