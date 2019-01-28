Почему на АЗС запрещают использовать мобильные телефоны

Фото: Московский Комсомолец
Как известно, на территории многих сетевых АЗС запрещено не только курить и стоять с запущенным двигателем, но и использовать сотовые телефоны, о чем предупреждает соответствующая табличка при въезде. Чем же так опасен мобильник на заправке, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Вопрос, почему подавляющее большинство топливных компаний запрещает использовать смартфон на своих заправках, как оказалось, не дает покоя многим пытливым водителям. Каких только версий — и здравых, и абсурдных — не выдвигают завсегдатаи автомобильных форумов, но как же обстоят дела на самом деле? Давайте разбираться.

И ГРЯНУЛ ГРОМ

Одна популярная страшилка гласит, что во время грозы сотовые притягивают молнию. Научно теория не доказана, но даже несмотря на это, многие до сих пор в нее свято верят. Из-за уникальной способности смартфонов привлекать электрический разряд, гаджеты запрещены и на АЗС — так звучит одна из версий, почему мобильникам не место на заправках. Но нет, это предположение ошибочно, ведь молнию «интересуют» не телефоны, а самые высокие предметы на участке: столбы, деревья и постройки.

Фото: www.carmudi.com.ph

ПОЖАРООПАСНЫЕ РАДИОВОЛНЫ

Есть еще одна версия, почему топливные компании настроены против мобильников. Согласно ей, от радиоволн, излучаемых смартфонами, на АЗС может возникнуть пожар. Но не нужно быть экспертом, чтобы понимать — сотовый телефон является радиопередатчиком малой мощности, неспособной нагревать объекты или пары топлива до температуры воспламенения. В общем, тоже мимо.

ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ

И, пожалуй, самое распространенное заблуждение — сотовые телефоны приводят к сбою в работе автоматического оборудования на АЗС и, как следствие, к недоливу топлива. Справедливости ради стоит отметить, что эта версия имела место несколько десятилетий назад, когда мобильники только вошли в обиход. Нынешние же устройства на аппаратуру никак не влияют, а иначе она бы «глючила» постоянно.

Фото: m.yukle.mobi

ТАК В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО?

Запрет сотовых телефонов на заправках связан всего-навсего с отраслевыми регламентами, согласно которым зона в радиусе трех метров от колонок считается взрывоопасной. По правилам, в таких местах нельзя использовать любое электрооборудование, не имеющее сертификат о взрывозащищенности. Это не только большинство смартфонов, но и детские игрушки, видеорегистраторы, электродрели, микроволновки, чайники и тому подобное.

У некоторых, возможно, возникнет другой вопрос — почему же тогда на предупреждающих табличках в перечеркнутом кружке изображен именно мобильник, а не какой-либо другой гаджет? Тут все просто: часто ли вы видите на АЗС водителей, у которых в одной руке пистолет, а в другой кофемашина? Смартфоны есть едва ли не у всех, а потому их и выбрали в качестве «заглавной» картинки.

Как бы там ни было, а правила — есть правила. И хотя риск воспламенения мобильника у бензоколонки ничтожно мал, лучше по возможности воздержаться от его использования, тем более, что речь идет всего лишь о паре-тройке минут. Раз в год, как известно, и палка стреляет…

автоправо, штрафы, вред здоровью, ущерб, АЗС, бензин, смартфон
28 января 2019
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