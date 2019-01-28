Почему на АЗС запрещают использовать мобильные телефоны

Вопрос, почему подавляющее большинство топливных компаний запрещает использовать смартфон на своих заправках, как оказалось, не дает покоя многим пытливым водителям. Каких только версий — и здравых, и абсурдных — не выдвигают завсегдатаи автомобильных форумов, но как же обстоят дела на самом деле? Давайте разбираться.
И ГРЯНУЛ ГРОМ
Одна популярная страшилка гласит, что во время грозы сотовые притягивают молнию. Научно теория не доказана, но даже несмотря на это, многие до сих пор в нее свято верят. Из-за уникальной способности смартфонов привлекать электрический разряд, гаджеты запрещены и на АЗС — так звучит одна из версий, почему мобильникам не место на заправках. Но нет, это предположение ошибочно, ведь молнию «интересуют» не телефоны, а самые высокие предметы на участке: столбы, деревья и постройки.