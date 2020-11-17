Какое давление в шинах поможет избежать аварии зимой

Величину оптимального давления проще всего узнать либо из руководства по эксплуатации машины, либо из надписи на табличке, приделанной к кузову в водительском дверном проеме. Ничего мудреного, на первый взгляд: накачал до указанного там уровня и горя не знай. Но особенность зимней эксплуатации машины в том, что среди прочих факторов в дело вмешивается мороз.
Ведь из школьного курса физики известно, что при охлаждении все субстанции уменьшаются в объеме. Особенно заметно это в случае газов. Для демонстрации этого эффекта возьмите пустую пластиковую бутылку, закрутите герметично ее крышку и выставьте за окно на мороз. Почти сразу, по мере охлаждения воздуха внутри, бутыль начнет сморщиваться, теряя форму.
Примерно то же самое происходит с наступлением зимы и с воздухом, закачанным в покрышку. Допустим, вам в теплом помещении шиномонтажной мастерской накачали шину до положенных автопроизводителем 2,2 или 2,4 атмосферы. После установки ее на авто, мороз начнет ее охлаждать. Со скоростью равной примерно 0,1 атмосфера на каждые 8ºС.
Таким образом, ваши номинальные показатели на уровне 2,2 или 2,4 через короткое время превратятся в реальные 1,8 или 2 атмосферы. А вы, не подозревая о произошедшем, отправитесь в путь на недокачанной резине. Что грозит сразу несколькими неприятностями.
Во-первых, на подспущенных покрышках автомобиль хуже управляется — может начать «плавать» из стороны в сторону на прямой. А в поворотах — норовит «подломить» покрышку или сойти с траектории поворота в совершенно безобидной ситуации. Во-вторых недокачанные колеса оказывают заметно большее сопротивление качанию. Из-за чего резко растет расход топлива.
И, наконец, пониженное давление в покрышках провоцирует их неравномерный износ — они начинают истираться боковыми частями. Да и сохранности шипов недостаток атмосфер тоже не способствует.
Чтобы избежать такого развития событий, следует взять за привычку проверять давление в покрышке только после того, как машина простоит на улице не менее часа. За этот промежуток времени воздух внутри нее успеет приобрести температуру забортной атмосферы. Именно это давление следует считать реальным, сопоставлять его с рекомендованным автопроизводителем и соответствующим образом поддерживать на установленном уровне.
Пожалуй, единственное исключение из правила можно сделать для ситуации, когда предстоит штурмовать снежную целину. Перед этим имеет смысл специально сбросить из колес примерно по 0,5 атмосферы. Тем самым мы увеличим пятно контакта покрышек с мягким снежным покровом, улучшив проходимость т/с. Главное в таком случае — обходиться без резких рулений, чтобы избежать разбортирования подсдутого колеса.