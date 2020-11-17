Какое давление в шинах поможет избежать аварии зимой

Величину оптимального давления проще всего узнать либо из руководства по эксплуатации машины, либо из надписи на табличке, приделанной к кузову в водительском дверном проеме. Ничего мудреного, на первый взгляд: накачал до указанного там уровня и горя не знай. Но особенность зимней эксплуатации машины в том, что среди прочих факторов в дело вмешивается мороз.

Ведь из школьного курса физики известно, что при охлаждении все субстанции уменьшаются в объеме. Особенно заметно это в случае газов. Для демонстрации этого эффекта возьмите пустую пластиковую бутылку, закрутите герметично ее крышку и выставьте за окно на мороз. Почти сразу, по мере охлаждения воздуха внутри, бутыль начнет сморщиваться, теряя форму.

Примерно то же самое происходит с наступлением зимы и с воздухом, закачанным в покрышку. Допустим, вам в теплом помещении шиномонтажной мастерской накачали шину до положенных автопроизводителем 2,2 или 2,4 атмосферы. После установки ее на авто, мороз начнет ее охлаждать. Со скоростью равной примерно 0,1 атмосфера на каждые 8ºС.

Таким образом, ваши номинальные показатели на уровне 2,2 или 2,4 через короткое время превратятся в реальные 1,8 или 2 атмосферы. А вы, не подозревая о произошедшем, отправитесь в путь на недокачанной резине. Что грозит сразу несколькими неприятностями.