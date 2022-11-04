Как открутить намертво прикипевшую гайку и не сорвать резьбу

Со времен первых автомобилей, которые обладали деревянным кузовом, наиболее распространенным способом крепления одной детали к другой был и остается принцип «болт — гайка». Так собрана вся подвеска, да и под капотом немало таких «скобяных» узлов. Это удобно, универсально, практично. Хотя есть и недостатки: со временем та или иная парочка гайка-болт может стать единым целым, разделить которое непросто, а порой и невозможно.

Коррозия, нагрев и охлаждение, «сырой» металл и те же реагенты иногда производят на сочленение «неизгладимое впечатление»: слой ржавчины порой толще, чем металл. Вот скажите, как произвести ремонт, связанный с разъединением этих двоих?

Правильно, для начала нужно набрызгать проникающей смазки, попросить у всех известных и причастных моральную помощь, а потом постараться провернуть, не сломав. Не вышло? Понятное дело, будем греть. Достаем старый добрый, помнящий рухнувшую империю кипятильник, надеваем гайку и включаем в розетку. Как только металл покраснел, можно еще раз для острастки брызнуть смазкой или водой, остудить да начать снова крутить. И так — до бесконечности.