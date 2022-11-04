Как открутить намертво прикипевшую гайку и не сорвать резьбу

Со времен первых автомобилей, которые обладали деревянным кузовом, наиболее распространенным способом крепления одной детали к другой был и остается принцип «болт — гайка». Так собрана вся подвеска, да и под капотом немало таких «скобяных» узлов. Это удобно, универсально, практично. Хотя есть и недостатки: со временем та или иная парочка гайка-болт может стать единым целым, разделить которое непросто, а порой и невозможно.
Коррозия, нагрев и охлаждение, «сырой» металл и те же реагенты иногда производят на сочленение «неизгладимое впечатление»: слой ржавчины порой толще, чем металл. Вот скажите, как произвести ремонт, связанный с разъединением этих двоих?
Правильно, для начала нужно набрызгать проникающей смазки, попросить у всех известных и причастных моральную помощь, а потом постараться провернуть, не сломав. Не вышло? Понятное дело, будем греть. Достаем старый добрый, помнящий рухнувшую империю кипятильник, надеваем гайку и включаем в розетку. Как только металл покраснел, можно еще раз для острастки брызнуть смазкой или водой, остудить да начать снова крутить. И так — до бесконечности.
Болгарка? Опять «Сталинград», сварка и куча новых деталей. Нельзя же ведь разобрать неразборное, пишут в умных книгах. Ну, давайте начистоту, практически нельзя. Мы живем в России, где неразборное вполне может стать разборным, если того пожелает мастер, причем иногда — даже жизнеспособным после повторной сборки. Был бы нужный инструмент под рукой.
Одним из таких является простая, как гвоздь, и надежная, как АК, «приспособа» под названием «гайколом». Большинство гаек сделано далеко не из каленого железа, поэтому при должных условиях должно резаться. Чтобы сделать это аккуратно, не повредив ни болт, ни резьбу на нем, нужно провести операцию очень точно, что невозможно осуществить с помощью шлифмашины. А вот гайколомом — можно. Удобная ручка с кольцом в изголовье с резьбой и мощным болтом, заточенным на конце — каленым, естественно. Выставляем, крутим, гайка разламывается. И, главное, никаких катастроф.
Приспособление приличного качества обойдется примерно в 3000 рублей, а за 5000 можно приобрести целый набор разных диаметров. Для профессиональной СТО лучше подойдет гидравлический механизм, позволяющий упростить и ускорить процесс. Но это если речь идет о частом использовании. Для гаража и дачи же вполне достаточно и «механики». Инструмент обычно окупает себя уже после первого использования, так что он более чем достоин места на полке.