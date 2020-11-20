Как избавиться от шума шипованных покрышек на ходу

Шипованная резина имеет ряд преимуществ перед «липучкой» — лучше тормозит на обледенелых поверхностях и цепляется за зимнюю дорогу, покрытую грязной снежной кашей и наледью. Однако один существенный минус зубастой резины перечеркивает все ее плюсы. И ряды фанатов фрикиционных шин пополняются. Причина тому — шум, издаваемый стальными шипами при соприкосновении с асфальтом.

Железное цоканье и естественный гул более грубого зимнего протектора способны вывести из себя любого. Приходится громче разговаривать в салоне, слушать музыку на повышенной громкости, да и попросту терпеть всю эту какафонию звуков. Рядовая поездка от дома до работы в таких условиях превращается в испытание на крепость нервов. Чего говорить о дальних перегонах. И даже автомобили с хорошей шумоизоляцией не способны заглушить всепроникающий шум. Впрочем, если выполнить несколько условий, то раздражающие децибелы можно существенно снизить.

Перво-наперво необходимо правильно подойти к выбору зимних шин. Следует обращать внимание на состав резины, рисунок протектора, количество и конструкцию шипов. Например, при том, что зимние шины существенно мягче летних, недорогие модели все равно могут быть достаточно жесткими, что, безусловно, влияет и на их шумность. А если несколько неблагоприятных факторов сложились вместе, то резина будет истошно гудеть и клацать по асфальту стальными сердечниками шипов так, что каждая поездка будет вызывать у водителя неприязнь, вызывая лишь одно желание — избавиться от таких покрышек.