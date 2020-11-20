Как избавиться от шума шипованных покрышек на ходу

Шипованная резина имеет ряд преимуществ перед «липучкой» — лучше тормозит на обледенелых поверхностях и цепляется за зимнюю дорогу, покрытую грязной снежной кашей и наледью. Однако один существенный минус зубастой резины перечеркивает все ее плюсы. И ряды фанатов фрикиционных шин пополняются. Причина тому — шум, издаваемый стальными шипами при соприкосновении с асфальтом.
Железное цоканье и естественный гул более грубого зимнего протектора способны вывести из себя любого. Приходится громче разговаривать в салоне, слушать музыку на повышенной громкости, да и попросту терпеть всю эту какафонию звуков. Рядовая поездка от дома до работы в таких условиях превращается в испытание на крепость нервов. Чего говорить о дальних перегонах. И даже автомобили с хорошей шумоизоляцией не способны заглушить всепроникающий шум. Впрочем, если выполнить несколько условий, то раздражающие децибелы можно существенно снизить.
Перво-наперво необходимо правильно подойти к выбору зимних шин. Следует обращать внимание на состав резины, рисунок протектора, количество и конструкцию шипов. Например, при том, что зимние шины существенно мягче летних, недорогие модели все равно могут быть достаточно жесткими, что, безусловно, влияет и на их шумность. А если несколько неблагоприятных факторов сложились вместе, то резина будет истошно гудеть и клацать по асфальту стальными сердечниками шипов так, что каждая поездка будет вызывать у водителя неприязнь, вызывая лишь одно желание — избавиться от таких покрышек.
Как правило, производители шин указывают параметры шумности на этикетке. Стоит учитывать: чем мягче резина, тем она тише. Однако тормозной путь на такой резине существенно увеличивается. Так что правила золотой середины действует и здесь.
Впрочем, как бы продавец не уверял, что выбранные вами шипованные шины являются самыми тихими, лучше проверить его правдивость на форумах, где владельцам покрышек нет никакого резона скрывать даже самые неприятные подробности.
Второй способ снизить уровень шума — сделать шумоизоляцию колесных арок. Если автомобиль бюджетного сегмента, то его акустический комфорт оставляет желать лучшего в принципе. Да и более дорогие модели, особенно японские, грешат недостаточной тишиной в салоне. И там, и там даже самая тихая зимняя шиповка будет звучать звонко и противно. А значит, владельцам подобных автомобилей ничего не остается, как прибегнуть к тюнингу. Впрочем, причина шума может быть куда банальнее, чем кажется.
Пятно контакта шины с асфальтом у недостаточно накаченных колес гораздо больше. И это может стать причиной не только повышенного износа покрышки и увеличения расхода топлива, но и источником шума. А потому, прежде, чем грешить на покрышки, стоит замерить давление. Оно должно соответствовать тому, что рекомендует автопроизводитель — для этого в дверном проеме каждого автомобиля наклеивается специальная «напоминалка» в виде таблицы. Следуя инструкции, водитель сможет не только снизить уровень шума зимней резины, но и продлить ее срок службы.
И последнее: при выборе зимней обувки для автомобиля, предпочтение стоит отдавать шинам с ассиметричным ненаправленным протектором. В противном случае, даже с хорошей шумоизоляцией салона всепроникающее клацанье шипов будет расшатывать нервы водителя и его пассажиров.