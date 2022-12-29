Нужно ли, меняя масло в двигателе, заливать его в фильтр

Читая блоги и форумы, можно найти множество интереснейших советов, львиная доля которых будоражит сознание ровно до того момента, пока не попробуешь применить их в жизни. То есть начинаешь делать и понимаешь, что автор чего-то недосказал, а где-то упустил самое важное. Более того, многие «частные случаи» оказываются вообще негодными. Правда, их упоминания встречаются не так часто. То ли дело масло в фильтр: об этом судачат который год!
Адепты этого процесса убеждены: в первые мгновения запуска после замены смазки мотор может работать «на сухую», что крайне вредно для цилиндропоршневой группы. Мол, маслонасос не успеет докачать до цели, поршни поцарапают цилиндры. Звучит пугающе, согласимся, ведь задиры — прямой путь к переборке. А потому многие водители предпочитают перебдеть и поступают, следуя совету.
Однако основным и главным документом по обслуживанию автомобиля является не страничка форума и общественное мнение, а регламентная документация завода-изготовителя, которой те же дилеры обязаны придерживаться. Придерживаются или нет — другой вопрос. Но в нашем случае ответ на него кроется именно там. И он безальтернативен: ни слова о заливке моторного масла в фильтр в мануалах нет. О какой бы марке речь ни шла.
Второй довод против — позиция мастеров-механиков. Тут тоже обошлось без расхождений: профильные «технари» Toyota, Mitsubishi, Honda и Mercedes-Benz смеются в один голос. Разница между новым и подержанным мотором в объеме заливаемого масла — около 700 грамм. Это количество остается в ДВС при обыкновенной замене. Достаточно ли, чтобы предотвратить задир? Безусловно. Как быстро новая смазка попадает из картера в цилиндры? Почти мгновенно: это видно, если запустить двигатель со снятой клапанной крышкой.
Тогда откуда же взялась эта затея с заливкой масла в фильтр? Возможно, она связана с необходимостью смазывать резиновый уплотнитель на фильтре, который действительно лучше прилегает и меньше пропускает, если будет заранее обработан. Пара капель упала внутрь — пользователь это увидел и переиначил. А другой вариант — исторический. Многие старые грузовики отечественного образца нуждались в смазке фильтра. Только вот не масляного, а воздушного: его смачивали специальным составом, чтобы он собирал больше грязи, пропуская внутрь ДВС только чистый воздух. Так же, к слову, поступают на спортивных авто с фильтром нулевого сопротивления и на многих мотоциклах.
При замене масла новый состав нужно заливать, о чудо, в маслозаливную горловину, строго отмеряя количество и не допуская перелива. Стоит выбрать качественный фильтр, который будет выполнять свою работу и выдержит чудовищное давление в системе, добротную смазку, подходящую конкретному мотору по рекомендации завода-изготовителя, и аккуратно затянуть сливную пробку, не сломав поддон, но и не забыв медную шайбу, если таковая требуется. И на этом все.