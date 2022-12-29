Нужно ли, меняя масло в двигателе, заливать его в фильтр

Читая блоги и форумы, можно найти множество интереснейших советов, львиная доля которых будоражит сознание ровно до того момента, пока не попробуешь применить их в жизни. То есть начинаешь делать и понимаешь, что автор чего-то недосказал, а где-то упустил самое важное. Более того, многие «частные случаи» оказываются вообще негодными. Правда, их упоминания встречаются не так часто. То ли дело масло в фильтр: об этом судачат который год!

Адепты этого процесса убеждены: в первые мгновения запуска после замены смазки мотор может работать «на сухую», что крайне вредно для цилиндропоршневой группы. Мол, маслонасос не успеет докачать до цели, поршни поцарапают цилиндры. Звучит пугающе, согласимся, ведь задиры — прямой путь к переборке. А потому многие водители предпочитают перебдеть и поступают, следуя совету.

Однако основным и главным документом по обслуживанию автомобиля является не страничка форума и общественное мнение, а регламентная документация завода-изготовителя, которой те же дилеры обязаны придерживаться. Придерживаются или нет — другой вопрос. Но в нашем случае ответ на него кроется именно там. И он безальтернативен: ни слова о заливке моторного масла в фильтр в мануалах нет. О какой бы марке речь ни шла.