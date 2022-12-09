Какое масло опаснее для двигателя машины зимой: 5W30 или 5W40

Любой автомобилист, хоть как-то соображающий в механике происходящего под капотом, понимает: от характеристик залитого в мотор масла прямо зависит работоспособность агрегата в тех или иных обстоятельствах. В особенности зимой, когда холодные пуски каждый день подвергают движок серьезному испытанию на выносливость.

В таких условиях автовладелец порой вспоминает, что в последнее ТО залил в двигатель «более летнее» (как считается) масло. Например, вместо стандартного и рекомендованного производителем 5W30 — более продвинутое, с характеристиками 5W40.

Цифры 30 и 40 в классификации масла по стандарту SAE говорят о кинематической вязкости смазочного материала при температуре +100°С. У «30» она обязана лежать в пределах 9,2—12,7 мм²/с, а у «40» — 12,7—16,4 мм²/с. Другими словами, 5W40 обладает в полтора раза более высокой кинетической вязкостью в разогретом состоянии, нежели 5W30. Повышенная вязкость полезна для более качественного смазывания при высоких нагрузках на силовой агрегат, когда до перегрева — рукой подать. Но применительно к зимним условиям нас, по идее, должна интересовать не высокотемпературная, а низкотемпературная вязкость: в рассматриваемом случае это «5W».