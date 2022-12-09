Какое масло опаснее для двигателя машины зимой: 5W30 или 5W40

Любой автомобилист, хоть как-то соображающий в механике происходящего под капотом, понимает: от характеристик залитого в мотор масла прямо зависит работоспособность агрегата в тех или иных обстоятельствах. В особенности зимой, когда холодные пуски каждый день подвергают движок серьезному испытанию на выносливость.
В таких условиях автовладелец порой вспоминает, что в последнее ТО залил в двигатель «более летнее» (как считается) масло. Например, вместо стандартного и рекомендованного производителем 5W30 — более продвинутое, с характеристиками 5W40.
Цифры 30 и 40 в классификации масла по стандарту SAE говорят о кинематической вязкости смазочного материала при температуре +100°С. У «30» она обязана лежать в пределах 9,2—12,7 мм²/с, а у «40» — 12,7—16,4 мм²/с. Другими словами, 5W40 обладает в полтора раза более высокой кинетической вязкостью в разогретом состоянии, нежели 5W30. Повышенная вязкость полезна для более качественного смазывания при высоких нагрузках на силовой агрегат, когда до перегрева — рукой подать. Но применительно к зимним условиям нас, по идее, должна интересовать не высокотемпературная, а низкотемпературная вязкость: в рассматриваемом случае это «5W».
Формально цифра «5» в данном контексте говорит, что смазка остается достаточно жидкой и работоспособной вплоть до −35°С. Более высокой стойкостью к загустеванию, если верить стандартным таблицам SAE, обладают лишь масла с индексом 0W. Они рассчитаны на применение и при −40°С. Однако не стоит думать, что наши 5W30 и 5W40 при сорокаградусном морозе обязательно замерзнут.
Мало кто знает, но описанные выше температурные допуски однозначно работают только в случае минеральных масел и «полусинтетики», в которой присутствует «минералка». Практика же показывает, что полностью синтетические смазки куда более стойки к замерзанию. Например, вы слышали, что существует «синтетика» с характеристиками 10W40, но которая не замерзает даже при −50°С? А она есть!
Поэтому даже в самую наисибирскую стужу совсем не обязательно лить в мотор масло из серии 0W20. Качественные синтетические 5W30 и 5W40 вполне справятся со своей задачей и при серьезном холоде. Другое дело, что повышенная высокотемпературная вязкость 5W40 предпочтительна при эксплуатации движка при повышенных нагрузках и риске перегрева. А подобное вполне может случиться в любое время года, даже зимой.