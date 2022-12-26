Как правильно экономить на моторном масле, чтобы не убить двигатель

Именитые производители покинули отечественный рынок с высоко поднятой головой, оставив свои дилерские сети и даже заводы «российскому менеджменту». Еще вернутся, конечно — куда денутся. Но пока их «след простыл», автомобилистам надо что-то заливать в двигатель.
Обеспеченные водители готовы переплачивать за параллельный импорт, налаженный предприимчивыми белорусами и их коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов, но прохудившийся за последний год карман шансов на такой исход дает не всем. Поддержать простого автовладельца должны были, по идее, отечественные производители, чьи масла уже давно вполне себе конкурентоспособны. Однако и тут, как оказалось, никто не собирался «занимать место» и «увеличивать долю рынка» себе в ущерб: цены на российскую продукцию ощутимо выросли.
Кто виноват — понятно, осталось разобраться с ключевым «что делать».
А делать-то, собственно, нечего: идти на рынок, выбирать «по карману» и заливать — в надежде на то, что не обманули хотя бы с ключевыми показателями вязкости. Впрочем, верить в честность продавца тоже можно лишь до определенной степени, а потому сегодня водителю нужно не просто выбрать для себя новое моторное масло, но и пересмотреть подход к обслуживанию машины. Подстелить соломку.
Основное отличие качественного моторного масла от того, что продают из бочек на обочине дороги, заключается в стойкости того самого слоя между контактирующими элементами при их перемещении. Между поршнем и цилиндром, например. Добротный состав держится долго, способен пережить без последствий для деталей и 15 000, и 20 000 километров. Дешевки такого себе позволить не могут: их ресурс — не более 6000 км.
Самый печальный вариант — очищенная отработка, которая все еще встречается. Но и она «выходит» около 3000. Второй момент — стойкость на угар. Разумеется, качественные масла переживают куда большие температуры и выдерживают дольше в городском режиме, нежели сомнительные. Однако даже самая дешевая «синтетика» те же 6000 км сдюжит без последствий.
Третий пункт — моющие функции. Любая смазка, какой бы простой и бюджетной она ни была, очищает двигатель. Другой вопрос — насколько ее хватит? Ответ: на 5000 км. Окисляется быстро, скажете? Да нет: даже самые-самые дешевые масла неизвестных брендов за полгода или 5000—6000 км до фатального уровня окисления не дойдут.
И к чему мы в итоге пришли? Не имея качественного и проверенного поставщика, оказавшись в ситуации, когда нужно переходить на нового производителя моторного масла, лучшим решением станет сокращение межсервисного интервала до 5000—6000 км. То есть вполне можно безболезненно для силового агрегата использовать даже дешевые составы, но почаще их менять, не выкидывая при этом в топку десятки тысяч рублей. И двигателю хорошо, и хозяин машины не разорится.
А вот на фильтрах экономить не стоит: давление в системе чудовищное, а китайская поделка может деформироваться и встать «пробкой» на пути масла в мотор. Впрочем, добротный «аналог» за вменяемый бюджет всегда найдется на любом рынке — к счастью, этот вопрос параллельный импорт уже решил.