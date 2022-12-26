Как правильно экономить на моторном масле, чтобы не убить двигатель

А делать-то, собственно, нечего: идти на рынок, выбирать «по карману» и заливать — в надежде на то, что не обманули хотя бы с ключевыми показателями вязкости. Впрочем, верить в честность продавца тоже можно лишь до определенной степени, а потому сегодня водителю нужно не просто выбрать для себя новое моторное масло, но и пересмотреть подход к обслуживанию машины. Подстелить соломку.

Основное отличие качественного моторного масла от того, что продают из бочек на обочине дороги, заключается в стойкости того самого слоя между контактирующими элементами при их перемещении. Между поршнем и цилиндром, например. Добротный состав держится долго, способен пережить без последствий для деталей и 15 000, и 20 000 километров. Дешевки такого себе позволить не могут: их ресурс — не более 6000 км.

Самый печальный вариант — очищенная отработка, которая все еще встречается. Но и она «выходит» около 3000. Второй момент — стойкость на угар. Разумеется, качественные масла переживают куда большие температуры и выдерживают дольше в городском режиме, нежели сомнительные. Однако даже самая дешевая «синтетика» те же 6000 км сдюжит без последствий.