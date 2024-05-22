Восстановить VIN и номер двигателя: советы «бывалых», которые приведут в тюрьму

В Сети особое место отведено «полезным советам» и «удачным лайфхакам», вроде бы позволяющим без лишних трат и хлопот решить многие вопросы самостоятельно, не мучаясь хождением по многочисленным инстанциям и не тревожа семейный бюджет. В частности, «бывалые» автовладельцы нашли «отличный способ» своими силами восстановить сгнивший VIN авто. Народу, понятное дело, нравится, только вот автор новации ответственности за ее претворение в жизнь не несет, хотя его последователей в самом плохом случае ждут нары. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Средний возраст автомобиля в России перевалил за 15 лет. За этот немалый, будем объективны, срок, помноженный на коэффициент климата и дорожных условий, щедро сдобренный солью и реагентами, с кузовом происходят феноменальные события: он сгнивает. Но первой, как правило, «уходит в прошлое» номерная табличка: как VIN-код, так и номер двигателя.

Ковыряя пальцами ржавые остатки изначально не самой глубокой гравировки, можно столкнуться лбом с реальностью: на учет уже не поставить. И таких примеров — миллион в каждом дворе от Калининграда до Владивостока. Ржавый пояс, ничего не попишешь. Гниют рамы у внедорожников, остовы у легковушек — против ржавчины еще не придумали стопроцентных средств борьбы. Можно лишь притормозить процесс.

Но в трех случаях их четырех — «Боржоми» пить уже поздно. В итоге для постановки машины на учет, следующему ее владельцу предстоит пройти экспертизу, перспектива которой, в свою очередь, резко снижает стоимость «лота». Что делать? Как быть?

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В интернете, как это принято говорить, «завирусилось» видео, где автор «болгаркой» спиливает остатки сгнившего номера двигателя и с помощью химических составов и специального, заранее подготовленного, трафарета наносит на блок исходный, надеемся, но не утверждаем, набор цифр и букв. Выглядит, честно говоря, впечатляюще: быстро, ловко, технично. И главное — дешево. Есть только одно «но»: будучи номерным агрегатом, двигатель таких манипуляций, согласно закону, не подразумевает.

Если сотрудникГИБДД заметит (а он заметит) такое вмешательство — быть беде. Машину отправят на экспертизу, где, конечно же, подтвердят, что в номерную табличку были внесены изменения. Ворованный двигатель? Ворованный автомобиль? И то, и другое — срок. А доказательство — вот оно, перед нами стоит. И никто никогда не докажет, что это тот самый мотор, что шел в комплекте с машиной с завода, поскольку единственное доказательство мы сами спилили той самой «болгаркой». Кстати, видео процесса в суде вряд ли примут.

Сгнивший номер — не такая уж беда, будем честны. Да, предстоит потратить время, пройти государственную экспертизу, где опытные сотрудники сверят, согласно внутреннему регламенту, все «артефакты», в трех случаях из четырех придут к выводу, что это оно и есть, после чего расскажут как и, самое главное, где нанести утерянный номер заново. Далее уже мастер специальным лазером прожжет новые цифры-буквы, в ПТС внесут вклейку, а машина будет полностью легальна. Зачем же в таком случае самих себя подвергать суровому риску на ровном месте? Не хватает эмоций? Включите телевизор!