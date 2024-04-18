Судья не той системы: автомобилист вернул «права», отнятые неправильным судом

В деле отмены такого наказания как лишение «прав», водителю может помочь почти любая и на первый взгляд несущественная юридическая мелочь. Даже перегруженность конкретного мирового судьи делами порой играет свою роль.

Верховный Суд рассмотрел любопытное дело по жалобе жителя Ростовской области Павла Глазунова. Завязка этого сюжета случилась 6 октября 2020 года около двух часов ночи на улице Ворошилова в городе Каменск-Шахтинский. Патруль ГИБДД остановил SsangYong Musso под управлением Глазунова. В ходе общения полицейские заподозрили, что водитель нетрезв и предложили ему пройти медосвидетельствование.

Гражданин отказался. И через некоторое время, 23 декабря 2020 года, мировой судья судебного участка № 2 Каменского судебного района Ростовской области в рамках ч. 1 ст. 12.26 КоАП приговорил его к штрафу в размере 30 000 рублей и лишению ВУ на полтора года — за отказ «дунуть в трубочку». Лишенец обжаловал это решение и из-за каких-то процедурных нестыковок в феврале судья уже Каменского райсуда отменил его, отправив на новое рассмотрение в ином составе.

При изучении жалобы Глазунова Верховный Суд отметил, что председатель райсуда, когда на кто-то из подчиненных ему мировых судей сваливается повышенная нагрузка, имеет право перераспределить ее часть на менее занятых судей. Но только в пределах того же судебного района.

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В связи с этим повторное рассмотрение дела Глазунова состоялось не на «исходном» участке №2, а у мирового судьи участка №3 все того же Каменского судебного района Ростовской области.

Последний соблюл все процессуальные требования и приговорил отказавшегося от медосвидетельствования водителя все к тем же полутора годам лишения ВУ и 30 000 рублей штрафа.

«Лишенец» обжаловал это решение в вышестоящих судах, но отмены не добился. И только ВС заметил в материалах дела, что адрес места совершения административного правонарушения (Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, д. 128 А) относится к подсудности мирового судьи судебного участка № 2 Каменского судебного района. А подсудность судебного участка № 3 Каменского судебного района на эту локацию не распространяется.

Поэтому ВС РФ счел, что «разрешение дела с нарушением правил подсудности не отвечает требованию справедливого правосудия. Суд, не уполномоченный на рассмотрение того или иного конкретного дела, не является по смыслу ч. 1 ст. 46 и ч. 1 ст. 47 Конституции РФ законным судом». На этом основании ВС отменил постановление о штрафе и лишении Павла Глазунова «прав» и прекратил производство в рамках его административного дела.