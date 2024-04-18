Судья не той системы: автомобилист вернул «права», отнятые неправильным судом

Верховный Суд рассмотрел любопытное дело по жалобе жителя Ростовской области Павла Глазунова. Завязка этого сюжета случилась 6 октября 2020 года около двух часов ночи на улице Ворошилова в городе Каменск-Шахтинский. Патруль ГИБДД остановил SsangYong Musso под управлением Глазунова. В ходе общения полицейские заподозрили, что водитель нетрезв и предложили ему пройти медосвидетельствование.
Гражданин отказался. И через некоторое время, 23 декабря 2020 года, мировой судья судебного участка № 2 Каменского судебного района Ростовской области в рамках ч. 1 ст. 12.26 КоАП приговорил его к штрафу в размере 30 000 рублей и лишению ВУ на полтора года — за отказ «дунуть в трубочку». Лишенец обжаловал это решение и из-за каких-то процедурных нестыковок в феврале судья уже Каменского райсуда отменил его, отправив на новое рассмотрение в ином составе.
При изучении жалобы Глазунова Верховный Суд отметил, что председатель райсуда, когда на кто-то из подчиненных ему мировых судей сваливается повышенная нагрузка, имеет право перераспределить ее часть на менее занятых судей. Но только в пределах того же судебного района.
В связи с этим повторное рассмотрение дела Глазунова состоялось не на «исходном» участке №2, а у мирового судьи участка №3 все того же Каменского судебного района Ростовской области.
Последний соблюл все процессуальные требования и приговорил отказавшегося от медосвидетельствования водителя все к тем же полутора годам лишения ВУ и 30 000 рублей штрафа.
«Лишенец» обжаловал это решение в вышестоящих судах, но отмены не добился. И только ВС заметил в материалах дела, что адрес места совершения административного правонарушения (Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, д. 128 А) относится к подсудности мирового судьи судебного участка № 2 Каменского судебного района. А подсудность судебного участка № 3 Каменского судебного района на эту локацию не распространяется.
Поэтому ВС РФ счел, что «разрешение дела с нарушением правил подсудности не отвечает требованию справедливого правосудия. Суд, не уполномоченный на рассмотрение того или иного конкретного дела, не является по смыслу ч. 1 ст. 46 и ч. 1 ст. 47 Конституции РФ законным судом». На этом основании ВС отменил постановление о штрафе и лишении Павла Глазунова «прав» и прекратил производство в рамках его административного дела.