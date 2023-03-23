5 популярных машин, у которых быстро гниет проводка

Начнем с BMW 5-й и 6-й серий, которые даже попали под официальную отзывную кампанию. На сервис приглашали владельцев машин, купленных в период с июня 2003-го по август 2010 года. Дело в том, что из-за воздействия дорожных реагентов резьбовое соединение плюсового провода аккумуляторной батареи быстро ржавеет. В результате чего электрика сбоит. Да так, что иногда даже двигатель запустить невозможно. А еще проводка может оплавиться, что чревато возгоранием.

«Китайцы» также подкидывают сюрпризы. Особенно те, что выходили на рынок лет пять-десять назад. Скажем, кроссовер Lifan X60 гниет как консервная банка и машин с «живым» кузовом уже не найти. Однако металл можно подлатать. Искать же неисправности в электрике куда сложнее. А у этого «азиата» они есть. Например, от влаги, что годами скапливается под обивкой пола, сильно страдают провода. Если вовремя не увидеть проблему, можно и короткое замыкание получить. А там и до пожара недалеко.