5 популярных машин, у которых быстро гниет проводка

Начнем с BMW 5-й и 6-й серий, которые даже попали под официальную отзывную кампанию. На сервис приглашали владельцев машин, купленных в период с июня 2003-го по август 2010 года. Дело в том, что из-за воздействия дорожных реагентов резьбовое соединение плюсового провода аккумуляторной батареи быстро ржавеет. В результате чего электрика сбоит. Да так, что иногда даже двигатель запустить невозможно. А еще проводка может оплавиться, что чревато возгоранием.
«Китайцы» также подкидывают сюрпризы. Особенно те, что выходили на рынок лет пять-десять назад. Скажем, кроссовер Lifan X60 гниет как консервная банка и машин с «живым» кузовом уже не найти. Однако металл можно подлатать. Искать же неисправности в электрике куда сложнее. А у этого «азиата» они есть. Например, от влаги, что годами скапливается под обивкой пола, сильно страдают провода. Если вовремя не увидеть проблему, можно и короткое замыкание получить. А там и до пожара недалеко.
Имеются недостатки и у «нашемарок». Так, внедорожники UAZ Patriot до 2012 года сходили с конвейера со словенскими монтажными блоками реле и предохранителей. У этих узлов неразборная конструкция, то есть ремонту они не подлежат. Но влага в них просачивается часто, провоцируя оплавление проводов и разрушение электрических контактов.
Иностранные «рамники» тоже не без греха. Возьмем, например, Nissan Pathfinder третьего поколения. По этой самой раме у него проходят толстые жгуты проводов. Понятно, что вся грязь и влага в процессе эксплуатации летит на них. В итоге гниет не только рама, но и жгут. Так что замыкание на этой модели — обычное дело. При этом найти «пробоину» подчас очень непросто, потому на сервисе предпочитают сразу менять запчасть, что дорого.
А у пикапа Mercedes-Benz X-класса, построенного на базе Nissan NP300 Navara, электропроводка проходит близко к колесным аркам. Если защиты на них нет, то нечистоты из-под колес быстро делают свое грязное дело. Может отказать оптика, а могут быть «глюки» и с запуском мотора.