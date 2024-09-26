«Автомат» вместо вариатора: можно ли поменять трансмиссию в своей машине

Можно ли заменить вариатор автоматической коробкой передач, в каких случаях это вполне реально и стоит ли использовать с такой целью подержанный агрегат? Эксперты портала «АвтоВзгляд» ответили на эти вопросы.

Если возможность такой замены предусмотрена изначально и не влечет за собой рисков для адекватной работы конструктивных элементов машины, то это, безусловно, допустимо, отмечает вице-президент «Национального автомобильного союза (НАС)» Ян Хайцеэр. Почему автовладельца может посетить подобная идея, тоже понятно: и «робот», и вариатор представляют собой, по сути, просто более дешевые и менее надежные варианты автоматической трансмиссии.

— Конечно, «автомат» лучше: надежнее, крепче, выносливее. Обычно вариаторы ставят на машины со слабыми двигателями. Авто с более мощными моторами оснащают «честными» автоматическими коробками. И неважно, что там «вещают» отдельные производители или дилеры, — говорит г-н Хайцеэр.

При этом, по его замечанию, необходимо учитывать, что современные «автоматы» менее надежны, чем те, которые ставились на машины начала «двухтысячных».

— Старые «кондовые» «автоматы» гораздо надежнее, — категоричен Хайцеэр.

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Лучше даже не пытаться менять вариатор на АКП, если это не предусмотрено конструктивно, считает руководитель автосервиса Fit Service на «Павелецкой» Александр Гоман. Ведь когда производитель устанавливает автоматическую трансмиссию определенного типа на свой автомобиль, то обязательно подбираются нагрузки под мотор, под привод, под все шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы). Если же машина еще и полноприводная, то перед конструктором также возникает вопрос с дифференциалами и редукторами.

— Поэтому установка другого типа трансмиссии — всегда не рекомендованная манипуляция. Наверное, такими историями занимаются редкие любители. Это когда методом «тыка» пытаются самостоятельно провести опасные опыты: «поставлю АКП вместо вариатора, и что же будет». Понятно, что просчитать все последствия, как инженеры, они не смогут. При этом трансмиссию ставят обычно бэушную, потому что у них «родная» умерла. Пытаются сэкономить. А бэушка — это тоже кот в мешке, что может потом обернуться неоднократными покупками, ремонтами. Для них это такой опыт: поставили, проехали какой-то отрезок, опять на подъемник, опять разбираем, опять проверяем. В общем, это довольно глупая затея, — считает эксперт.

При этом, убежден г- Гоман, ни на одной нормальной станции технического обслуживания заниматься такими экспериментами не будут. Либо поставят новый штатный агрегат, либо отремонтируют сломавшийся.