Дилеры АВТОВАЗ начали получать новый Lada Xray Cross

Официальную информацию подтверждают появившиеся в сети шпионские снимки, сделанные рядом с одним из дилерских центров АВТОВАЗа. На них выгружают новинку в компании с двумя рестайлинговыми Granta. Поклонникам марки ждать кросс-версию LADA Xray в шоу-румах осталось недолго.

Изюминкой модели можно назвать возможность выбора режима движения машины: стандартный, по снегу, по пересеченной местности, с отключенной динамической системой стабилизации автомобиля и режим Sport.

Кроме этого, псевдовнедорожный «Иксрей» получил новый пластиковый обвес, 17-дюймовые колесные диски, дисковые тормоза сзади, дорожный просвет в 215 мм, рейлинги на крыше и антенну в виде акульего плавника.

Линейка силовых агрегатов не отличается от таковой у стандартного LADA Xray: 1,6-литровый мотор мощностью 106 л. с. и 122-сильный двигатель объемом 1,8 л., агрегатированные либо пятиступенчатой механической коробкой передач, либо с «роботом». За Xray в новой «лифтованной» модификации придется заплатить на 50 000 больше чем за стандартную версию модели.