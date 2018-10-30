Цены на бензин повышаются еще на 5 рублей за литр

На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака в том числе обсуждалась проблема увеличения розничных цен на топливо. Точнее, оценивались возможные волнения рынка. Как сообщает РБК, ссылаясь на свои источники, нефтяные корпорации намерены добиться повышения расценок на «горючку» минимум на 4—5 рублей.

Однако, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в Центре исследований проблем реальной экономики, «правительство в жесткой форме дало понять представителям нефтяных компаний, что их желание поднять розничные цены на бензин и дизель на 4–5 рублей за литр находится за гранью. Не помог и аргумент, что нефтяники недополучают доходы на внутреннем рынке в переработки. Они оценивают свои потери из-за заморозки цен в 150 млрд рублей. Поэтому позицию в правительстве правомерно считают эгоистичной».

Впрочем, повышения цен все равно не избежать. Согласно исследованию независимых экспертов, уже в самом начале 2019 года розничная цена на бензин и тяжелое топливо повысится не на пять, а на целых 15—20 рублей. К примеру, АИ-92 на «заправках» будет продаваться по 60 рублей за литр, а к концу года его стоимость подскочит аж до 90 рублей! Иначе говоря, она окажется в два раза дороже, чем сейчас.

Отдельное спасибо стоит сказать повышению акцизов на топливо и хитроумному антинародному «налоговому маневру».