Почему не стоит покупать подержанный Kia Sportage

«Спортэйдж» четвертого поколения появился в 2015 году. В 2018-м он пережил рестайлинг, а в 2021-м уступил место следующей генерации. Сейчас цены на пяти- и шестилетние машины начинаются от 1 700 000 рублей. Разберемся, стоит ли отдавать такие деньги.
Для начала отметим, что качество лакокрасочного покрытия у Kia Sportage неплохое. Однако лучше выбирать SUV, окрашенный металликом — обычная краска хуже противостоит сколам.
А что по моторам? Двухлитровый бензиновый агрегат отдачей 150 сил не раз подвергался доработкам, потому многие неполадки сумели исправить. Например, проворачивание вкладышей больше не беспокоит. Но фирменную «болячку» до конца вылечить так и не удалось. Это задиры в цилиндрах, которые появляются из-за разрушения сот нейтрализатора. Обломки засасывает внутрь, и они начинают работать как абразив. Если «сердце» совсем на последнем издыхании, то ремонт обойдется очень дорого — легче купить контрактный двигатель.
У дизеля мощностью 185 л. с. основной проблемой можно считать топливную аппаратуру. Нередко после 100 000 км форсунки забиваются стружкой из-за износа ТНВД (топливный насос высокого давления).
«Спортэйджы» продавали у нас с механической коробкой передач, «автоматом» и «роботом». Последний довольно редко встречается, да и версии с «механикой» покупали не так часто. Как правило, все машины идут с гидромеханической трансмиссией, которую очень трудно «убить». Возможны лишь сбои в электронном блоке управления, и обычно они лечатся перепрошивкой софта.
Что касается подвески, то в целом она надежна, но слабые места все же есть. Например, в задней части проседают и лопаются пружины. Это может произойти даже на небольших пробегах (60 000 — 80 000 км).
У передних амортизаторов разрушаются пыльники. Они начинают вибрировать на штоках, от чего водитель чувствует дребезжание где-то внизу. По этому поводу даже проводилась отзывная кампания. Так что перед покупкой проверьте, заезжал ли прошлый владелец к дилеру для устранения проблем.
Если автомобиль полноприводный, то знайте: межосевая муфта не переносит форсирования водных преград. Если внутрь попадет вода, то она прикончит дорогой узел. А вот за редуктор волноваться не нужно.
В целом корейский кроссовер не огорчит серьезными проблемами, но его слабые места знать надо. Иначе можно разориться на ремонте.