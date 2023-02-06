Почему не стоит покупать подержанный Kia Sportage

«Спортэйдж» четвертого поколения появился в 2015 году. В 2018-м он пережил рестайлинг, а в 2021-м уступил место следующей генерации. Сейчас цены на пяти- и шестилетние машины начинаются от 1 700 000 рублей. Разберемся, стоит ли отдавать такие деньги.

Для начала отметим, что качество лакокрасочного покрытия у Kia Sportage неплохое. Однако лучше выбирать SUV, окрашенный металликом — обычная краска хуже противостоит сколам.

А что по моторам? Двухлитровый бензиновый агрегат отдачей 150 сил не раз подвергался доработкам, потому многие неполадки сумели исправить. Например, проворачивание вкладышей больше не беспокоит. Но фирменную «болячку» до конца вылечить так и не удалось. Это задиры в цилиндрах, которые появляются из-за разрушения сот нейтрализатора. Обломки засасывает внутрь, и они начинают работать как абразив. Если «сердце» совсем на последнем издыхании, то ремонт обойдется очень дорого — легче купить контрактный двигатель.

У дизеля мощностью 185 л. с. основной проблемой можно считать топливную аппаратуру. Нередко после 100 000 км форсунки забиваются стружкой из-за износа ТНВД (топливный насос высокого давления).