Надежный седан из 90-х: обзор Volkswagen Bora за 250 000 рублей

Презентовать свою машину, на которой проездил не один год и с которой в какой-то мере уже сроднился, совсем не просто. Ну, во-первых, сразу задаешься вопросом: «О чем рассказывать? И так все ясно: машина как машина, самая обычная, каких на дорогах — уйма». Потом, чуть прикинув, опять начинаешь сомневаться: «Модель давно уже „ископаемая“. Вон, у моей тут и там — блеклости-потертости, а под капотом кое-где такие наслоения... в общем, пыль веков». Неудобно это и показывать. «Ну хорошо, — мысленно говоришь себе. — А ты сам почему на ней до сих пор ездишь? Ведь не променял ее ни на что». А действительно, почему? Давайте-ка по порядку.

Volkswagen Bora первого поколения увидела свет в далеком 1997-м, выпускать ее перестали в 2006-м. Потом, правда, на рынке вновь объявились авто с таким названием от легендарного концерна. Однако то были уже другие «Боры» — ориентированные по большей части на китайский рынок. Тоже, вероятно, достойные внимания, но не в этом обзоре.

«Старички» же — машины той самой первой генерации — впечатляют разнообразием вариаций. И их до сих пор можно найти на вторичном рынке: по цене от 150 до 600 тыс. рублей в зависимости от типа кузова, двигателя, коробки передач, комплектации и, конечно, состояния. Что любопытно, кстати, среди подержанных Bora сравнительно неплохо сохранившихся экземпляров хватает.

1/4

Конкретно моя «Бора» — это седан 2003 года выпуска со 105-сильным 16-тиклапанным бензиновым «движком» BCB на 1,6 л. Коробка ручная пятиступенчатая, привод передний. Салон — на пять мест, крайние задние сиденья — с креплениями для детских кресел. А передние — снабжены механическими устройствами, позволяющими двигать их вперед-назад, приподнимать и менять угол наклона. Угол наклона и вылет настраиваются и у руля.

Между передними креслами — подлокотник (регулируется по углу наклона в диапазоне 90 градусов). Также в распоряжении водителя и переднего пассажира — радиомагнитола, выдвигающийся двойной подстаканник, прикуриватель и бардачок, способный вместить кучу полезных мелочей. Кондиционер, соответственно, готов радовать решительно всех, если его не забыли почистить. Объем багажника моей машинки — 453 л (у универсалов он чуть больше, 460 л).

Я — второй по счету владелец своей Bora в России (в «юности», по слухам из надежного источника, она немного «побегала» при нашем посольстве в одной из стран ЕС). Ездой на своей «Борочке» наслаждаюсь уже 14 лет. Должен признать, что она, конечно, не выдает феерических стартов со светофора, не отличается сверхскоростями на трассе и не обладает повышенной проходимостью. А поскольку принадлежит к поколению «старичков», то ее интерьер лишен новейших достижений современного автомобилестроения (но, как уже сказано выше, кое-какие удобства все же есть).

1/6

Тем не менее это очень добротный седан с весьма качественно исполненным кузовом. Во всяком случае, мой автомобиль очень даже неплохо сохранился, он практически не гниет. Да, пороги тоже в порядке! Напоминает легендарный Golf IV... Хотя в каком-то смысле это он и есть: разница между «Борой» и этим знаменитым хетчбэком минимальная. Но четырехдверка, на мой взгляд, смотрится чуть солиднее, внешне напоминая, скорее, Passat.

«Боры» первого поколения, как и «четвертые» «Гольфы», в целом неприхотливы в обслуживании. В частности, у них надежные двигатели. Именно моя Bora пробежала пока чуть меньше 200 тыс. км (искренне верю предыдущему владельцу, который клялся, что не «скручивал»), и я особо не переживаю за ресурс мотора, проявляя надлежащую заботу. Заливаю в бак объемом 55 л бензин не ниже 95-го, вовремя меняю масло с фильтром (в идеале — делать это каждые полгода) и вожу без излишней экспрессии, бережно воздействуя на движок.

Не будет преувеличением заметить, что стоимость владения этой машиной тоже радует. Я наслышан о разного рода неприятностях — в том числе, и у других моделей этого же класса — и понимаю, что мне в этом смысле повезло. За 14 лет нашего с «Борой» сожительства самой существенной заменой, которую я осуществил, стало сцепление: оно «полетело» в 2019-м, когда машинке «стукнуло» 16 лет. Но и это своего рода расходник, так что ничего страшного.

1/7

Что касается деталей и технических жидкостей для регулярных ТО, то их без каких-либо проблем можно отыскать в известных сетевых магазинах и на онлайн-площадках. Причем если масло и фильтры выбираю из лучших (вместе с работой выходит максимум 8 тыс. рублей за инспекцию), то тормозные колодки и диски (или, скажем, пыльники ШРУСа) беру не оригинальные, а качественные аналогичные.

Транспортный налог (напомню, что у моей «Боры» под капотом 105 «лошадок») небольшой — меньше трех тысяч. Стоимость полиса ОСАГО тоже — в диапазоне от 3000 до 7000. Вот и получается, что за год содержание Volkswagen Bora обходится мне примерно в 80-90 тысяч рублей, из которых около 50-60 тысяч — это расходы на бензин. Очень бюджетно по нынешним меркам!

Если говорить о сервисе, то понятно, что рассчитывать на внимание официальных дилеров владельцам Bora первого поколения давным-давно не приходится. К моему авто, например, представители концерна охладели еще в 2013-м, когда машине исполнилось 10 лет. С тех пор полагаюсь на «руки друга и вбитый крюк» — на собственную смекалку, опыт и сноровку «дяди Леши с гаражей», а также услуги частных СТО. Благо что обращаться к последним приходится нечасто.

1/7

Когда садишься за руль «Борочки» и поворачиваешь ключ зажигания, то никогда не возникает сомнений, что это движение даст ожидаемый результат — ни в мороз -30, ни в жару +35. Помнится, однажды зимой простояла как-то моя машина напротив подъезда месяц: на работу проще на метро, на дачу не доедешь — замело, в магазины пешком дойти можно. Подхожу к авто, открываю водительскую дверь, и тут рядом возникает сосед. «А завести-то сможешь?!» — ехидно интересуется. Я молча поворачиваю ключ. Зажигание моментально срабатывает. Сосед разворачивается и уходит.

Зимой в самом деле реже возникает желание садиться за руль. Один прогрев чего стоит, если на дворе сильный мороз, а машина — «того» поколения. Но когда выезжать все же приходится, я наслаждаюсь качественной шумоизоляцией своей «Боры» и остаюсь уверенным в ее достаточной устойчивости (а в поворотах и при перестроении — еще и пользуюсь преимуществом довольно большого угла поворота передних колес).

Летом, конечно, и уверенность в безопасности поездки, и комфорт заметно выше (что, впрочем, не отменяет необходимости внимательно следить за состоянием тормозной системы и протекторов круглый год). А так — в любое время, если плавно качусь по свободной трассе, превышая самую малость, то всегда получаю удовольствие от своей «Боры». К слову, расход бензина при такой езде не превышает 7,5 л на 100 км.

1/3

Есть у «Борочки» и свои слабые места, куда без них? В частности, у нее довольно низко расположена «губа» переднего бампера, и вырвать ее «с корнем», сдавая назад, если при парковке зацепился даже не за самый высокий бордюр, это как «нечего делать». У меня, как владельца такой машины, на этот случай есть свой отработанный прием. В багажнике постоянно вожу старые тормозные диски — чтобы подкладывать их за передние колеса и, приподнимая «передок», спасать «губу».

Про езду по загородным дорогам с их выбоинами да кочками и говорить не приходится: это вам не внедорожник и даже не кроссовер. Под картер двигателя «Боры» непременно надо ставить защиту — впрочем, она и в большом городе на хорошей дороге лишней не будет.

С чего я начинал этот обзор? С того, что мне сложно рассказать о своей машине. А завершая повествование, ловлю себя на мысли, что в действительности готов обсуждать «Борочку» часами. Тем, кто подумывает о том, чтобы обзавестись такой машиной, смело могу подтвердить, что модель первого поколения заслуживает внимания. Главное — не торопиться с покупкой: внимательно изучить объявления, обязательно загнать седан на подъемник, проверить его историю и только после этого подписывать договор. А дальше — просто радоваться. Ведь, учитывая стоимость, это в самом деле очень хороший вариант.