Печаль бандеровца: в зоне СВО «засветилась» редкая шведская бронемашина

Небольшое количество бронированных ремонтно-эвакуационных машина Bärgningsbandvagn 90 (Bgbv 90) оказалось на Украине около года назад — вместе с партией шведских гусеничных БМП Strf 90 (CV90). Как минимум несколько десятков последних, оснащенных 40-мм автоматической пушкой, уже превратились в металлолом под ударами российских беспилотников, артиллерии и противотанковых расчетов пехоты. А о потерях противником Bgbv 90 известно немного. Возможно потому, что их число в зоне боевых действий невелико, что заставляет укронацистов беречь столь ценный ресурс.

Между тем, в 2023 году такая БРЭМ стала трофеем российских войск. Забавно, но в СМИ ту машину чаще всего именовали «шведским бронетранспортером». Журналистов, конечно, понять можно: боевой «бронетранспортер» смотрится в тексе куда более героически, чем скучная и практически мирная «ремонтно-эвакуационная машина».

Между тем человек, нечуждый военных знаний вам наверняка скажет, что одна такая БРЭМ порой ценнее танкового батальона. Поскольку лишь с ее помощью можно вытащить в тыл для восстановления подбитую технику, не давая ей перейти в категорию потерянной. Ведь восстановленная техника воюет не хуже новеньких «коллег». Именно поэтому поэтому хохол всячески бережет все свои разношерстные БРЭМ, включая и Bgbv 90.

Этот военный эвакуатор — часть семейства шведских бронемашин Stridsfordon 90, разработанного в первой половине 90-х годов компанией Hägglund Moelv AS. Можно сказать, что Bgbv 90 — ближайший родственник гусеничной БМП Strf 90. Эта БРЭМ, собственно, и создавалась для эвакуации и буксировки «девяностых» и прочих натовских машин аналогичной или меньшей массы.

Фото производителя.

Снаряженный вес Bgbv 90 — 23,2 тонны. Габариты — 7,9х3,2х2,65 метра. Двигатель — дизельный Scania DSI14 мощностью 550 л.с. КП — 4-ступенатый «автомат».

Причем скоростей заднего хода — две, включая пониженную передачу. Корпус сварен из катаной стали. Если обвесить его такими же как у Strf 90 блоками дополнительной защиты, машина будет выдерживать попадания даже бронебойных 30-мм снарядов.

Для самозащиты тут имеется 7,62-мм пулемет М/39С. Но главное оружие — инженерное. В передней части БРЭМ оснащена прямым бульдозерным отвалом. Основное назначение которого — обеспечивать упор в грунт при вытягивании застрявшей техники с помощью лебедки, развивающей тяговое усилие до восьми тонн.

Однако БРЭМ оснащена набором блоков-посипастов. С их помощью тяга лебедки может быть доведена до 64 тонн. Это позволяет использовать ей работать не только с легкими бронивиками, но даже с такими тяжелыми танками как немецких Leopard 2 и американских Abrams, не говоря уже о гораздо более легких «советских» Т-55, Т-64, Т-72.

Фото производителя.

Кроме того, на крыше задней части корпуса Bgbv 90 размещен поворачивающийся на 360 градусов кран грузоподъемностью до 800 кг. Машина также комплектуется сварочным оборудованием. Что позволяет использовать ее не только для эвакуации, но и для полевого ремонта боевой техники.

Экипаж состоит из четырех человек: командира, такелажника (официально его называют «спасателем»), механика-водителя и крановщика. Мехвод, помимо своих прямых обязанностей по управлению машиной, отвечает также за использование бульдозерного отвала и лебедки.

Как видим, Bgbv 90 очень полезная на поле боя вспомогательная машина: легкая, мощная и неплохо защищенная. И очень хорошо, что у хохла их мало. Каждая уничтоженная БРЭМ такого типа — печаль бандеровца.