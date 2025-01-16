Продвинутой гаубицы RCH 155 официально пока нет даже в распоряжении германского бундесвера. ВСУ вообще становятся единственной армией в мире, принявшей на вооружение эту артсистему.

Аббревиатура в названии самоходной артиллерийской установки RCH 155 расшифровывается просто: Remotely Controlled Howitzer — дистанционно управляемая гаубица. На днях стало известно, что Германия передала хохлу первую из 18 запланированных в этом году к поставке для ВСУ самоходок.

Всего немцы планируют отправить бандеровцам 54 таких орудия. Заметим, что первый образец этой артсистемы фактически не покинет территорию ФРГ. Его формально «передали в собственность» боевикам «страны 404» для обучения будущих экипажей орудия.

Заметим, что компания-разработчик RCH 155 — Krauss-Maffei Wegmann (KMW) — начала предлагать свое детище армиям стран НАТО еще в 2020 году. Но даже родной бундесвер пока не приступил к закупкам этой техники для себя. Укронацисты, фактически, стали стартовым заказчиком для RCH 155. Хотя и с нюансами: финансирует-то эту сделку бюджет Германии...

Фото globallookpress.com

Фишка RCH 155 в том, что ее орудие находится в полностью необитаемом боевом модуле, а экипаж — водитель и артиллерист-оператор — размещены вне его. То есть процесс наведения и заряжания полностью автоматизирован. Человек тут нужен исключительно для загрузки в башню боекомплекта (30 снарядов и 144 метательный заряд) и для ввода в компьютер пушки данных для стрельбы. По такому же принципу, кстати, работает и шведская 155-мм самоходная гаубица Archer.

Только у шведов боевой модуль смонтирован на шасси сочлененного внедорожного самосвала с колесной формулой 6х6 Volvo A30D. А носителем для RCH 155 выбрали немецкий колесный БТР Boxer 8х8. С артиллерийской точки зрения, в RCH 155 нет ничего принципиально нового.

Точно такое же орудие (155 мм, длина 52 калибра) с начала 2000-ых используется, например, на немецкой гусеничной гаубице-самоходке Panzerhaubitze 2000. Для размещения в необитаемой башне орудие, разумеется, соответствующим образом «подшаманили». Но его основные характеристики не изменились.

Заявленная дальность стандартным снарядом составляет 40 км. Активно-реактивным боеприпасом — до 54 км. Темп стрельбы — порядка восьми выстрелов в минуту. Максимальная скорострельность может достигать трех выстрелов за 10 секунд. Но в таком темпе много не настреляешь — быстро перегреется ствол. Хотя для быстрого артналета по противнику — почему бы и нет.

Фото globallookpress.com

Еще одна особенность RCH 155 в том, что для выстрела ей не нужно опускать на землю сошник-опору, как это предусмотрено у всех прочих колесных гаубиц, в том числе и у Archer. Сошник необходим для перевода энергии отдачи от выстрела в землю, чтобы избавить от этих нагрузок шасси.

Для справки скажем, что стандартный 155-мм снаряд создает усилие отдачи порядка 60 тонн! Подобные нагрузки не всякая колесная платформа выдержит. Да и раскачиваться после выстрела на рессорах орудие будет долго, сбивая тем самым прицел.

Видимо, стандартное шасси Boxer для установки на него 12-тонного модуля RCH 155 было серьезно доработано — раз немецкая армия всерьез рассматривает вопрос приобретения этой артсистемы. Общий же вес машины составляет 39 тонн. Мощность двигателя — 815 л.с. У стандартного Boxer, кстати, моторчик-то послабее — выдает «всего» 720 л.с.

Таким образом, судя по заявленным характеристикам, Boxer RCH 155 — продвинутая и довольно опасная боевая машина. И хохлу такие сейчас нужны позарез. Поскольку российские войска методично уничтожают дальнобойную артиллерию ВСУ. Однако не стоит считать RCH 155 каким-то чудо-оружием, способным кардинально повлиять на ситуацию в зоне СВО.

Фото globallookpress.com

Практика показывает, что стрельба обычным снарядом даже из самой крутой гаубицы на дальность свыше 20 км дает слишком большой разлет снарядов, чтобы говорить об уверенном поражении цели. Точные попадания на больших расстояниях могут обеспечить лишь управляемые боеприпасы. Типа натовского 155-мм корректируемого снаряда M982 Excalibur.

Но проблем в том, что он летит к цели, используя спутниковую навигацию. А ее российская система РЭБ научилась надежно давить уже давно. Собственно, из-за нее поставляемые хохлу американские ракетные комплексы HIMARS обладают крайне низкой эффективностью.

Короче говоря, Boxer RCH 155 хохла не спасет. Зато инженеры Krauss-Maffei Wegmann и немецкая армия на практике выяснят, как себя ведет новейшее оружие в условиях настоящих боевых действий, а не только на полигоне.