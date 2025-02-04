234

Загонная охота: шведский вездеход «Лось» попал на мушку российских дроноводов

Российская армия уничтожила продвинутый экземпляр гусеничной техники ВСУ

Страны НАТО за несколько лет оснастили ВСУ большим числом боевой техники, которая, впрочем, не помогает киевскому режиму достичь заметных успехов на фронте. Портал «АвтоВзгляд» обратил внимание на уничтожение в зоне СВО редкого образца западной военной мысли — вездехода, обладающего непревзойденной проходимостью.

Поделиться
Автор
Олег Кривошапов

Изображение Загонная охота: шведский вездеход «Лось» попал на мушку российских дроноводов

Об уничтожении в зоне СВО сочлененного гусеничного вездехода Hagglunds Bv 206 на службе ВСУ стало известно накануне благодаря российской патриотической блогосфере. Барражирующий боеприпас не оставил ни единого шанса причудливому «мини-поезду», несмотря на его оснащение со всех сторон противодроновой защитой — прочной стальной сеткой.

Hagglunds Bv 206 был разработан в Швеции еще в конце 1970-ых для нужд минобороны страны инжиниринговой компанией Hagglunds (позже вошедшей в состав BAE Systems). Серийное производство началось в 1980-ые, и уже тогда вездеход стал первым подобным транспортом, массово поставляемым в страны НАТО.

Основное его предназначение — обеспечение мобильности с учетом специфики северной Европы и арктических территорий. Пригоден для эксплуатации в экстремальных условиях, таких как глубокий снег, а также горная и болотистая местность. Аппарат способен преодолевать склоны до 35° и вертикальные препятствия высотой до 1 метра.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Этот снегоболотоход (чья гражданская версия геологам и охотникам в России хорошо известна как «Лось»), состоит из двух модулей, соединенных шарнирно-сочлененным механизмом, обеспечивающим высокую маневренность и проходимость. Передний включает в себя кабину с экипажем до двух человек и моторный отсек, задний модуль может использоваться как грузовой или пассажирский (вмещает до восьми человек или 1400 кг груза).

Передвижение Bv 206 при боевой массе 7 т по снегу, льду и болотистой местности обеспечивают гусеницы из резино-металлических элементов, позволяющих снизить давление на грунт до величины менее 0,2 кг/см². Для сравнения: аналогичный показатель другой модели Hagglunds — BvS10 — составляет около 0,3 кг/см². Различные гибриды на базе БТР-80, доставшихся укронацистам в качестве «советского наследства», вообще создают давление до 2 кг/см² грунта.

Изначально «Лось» оснащался бензиновым двигателем Volvo, позже — дизельным (например, Mercedes-Benz OM603, 143 л.с.). Максимальная скорость по дороге — 50 км/ч, запас хода — около 370 км. Алюминиевый корпус с теплоизоляцией обеспечивает комфортную работу при температурах до -40°C. В военных модификациях оснащается броней толщиной 8-12 мм.

В военных целях Bv 206, помимо Швеции, используют Норвегия, Канада и США (под обозначением M973). В парке ВСУ впервые замечен в начале 2023 года (точный объем поставок неизвестен, но, вероятно, превышает сотню машин). Применяется не только для транспортировки личного состава и эвакуации раненых, но и в качестве мобильных командных пунктов. А в общей сложности имеет более 20 вариантов исполнения — от медицинских модулей до ракетных установок.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

В частности, модификация Bv 206S вооружена 12,7-мм пулеметом M2 Browning, усиленной броней, улучшенной подвеской и дизельным двигателем. Bv 206F оборудован всем необходимым для тушения пожаров.

А «продвинутая» версия BvS 10 Viking, разработанная для британских морпехов, имеет еще и увеличенную грузоподъемность (может перевозить до 10 человек), полностью бронированный корпус и гибридную трансмиссию.

Hagglunds Bv 206 считается эталоном вездеходной техники, обладающим исключительной проходимостью, что делает его незаменимым в условиях, в которых бессильны другие технические решения.

Однако, как доказали наши дроноводы, эта боевая единица при всей своей мобильности, а также штатной и дополнительной защите неспособна выдержать точное попадание российского беспилотника. Неизбежность этих попаданий очевидна, даже если цель — «шустрый» «Лось», а не многотонный Leopard.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует