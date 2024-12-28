Российские солдаты отняли у хохла БТР VAB и разъезжают на нем сами

Уничтожить вражескую технику — это хорошо. Но еще интереснее захватить ее практически целехонькой и использовать против прежних владельцев. Такая судьба недавно постигла БТР VAB, некогда переданный ВСУ французами.

Название старенького бронетранспортера VAB расшифровывается как Véhicule de l'Avant Blindé — «бронемашина переднего края». За время СВО таких двухосных полноприводных броневиков «багетоносцы» отправили на Украину как минимум пару сотен. А скорее всего — еще больше. Благо, этого «добра» в их распоряжении имеется несколько тысяч единиц.

Ведь VAB стал основной колесной бронемашиной французских сухопутных войск еще в середине 1970-ых! С тех пор модель, по понятным причинам, изрядно устарела, несмотря на несколько волн модернизации. И к началу украинских событий стратегические запасы этого стального барахла уныло ожидали, когда до них дойдут руки утилизаторов.

И дождались своего часа: VAB стали пачками отправляться в «печь» линии боевого соприкосновения. В Сети и телеграмм-каналах с 2022 года не раз мелькали кадры уничтожаемых и уже уничтоженных российским солдатом французских бронемашин этого типа. Да и свидетельств захвата нашими войсками подбитых VAB, тоже хватает. А вот о вытащенных из-под носа врага вполне работоспособных машинах (с последующим вводом их в строй уже на правильной стороне конфликта) пока особо слышно не было.

Фото производителя.

Назвать VAB особо ценным трофеем — хотя бы в силу его моральной старости — нельзя. Но тут важен сам факт «смены ориентации». А во фронтовой логистике пригодится вообще любая самоходная техника — хоть своя, хоть трофейная. К тому же хотя и слегка, но бронированная.

VAB — детище компании Saviem/Renault. Это броневик с колесной формулой 4х4 весом порядка 13 тонн. Габариты — 5980х2490х2060 мм. Корпус сварен из листов гомогенной брони толщиной 6-8 мм. Не Бог весть что, но от 7,62-мм бронебойных пуль и осколков с аналогичной энергетикой защищает. Зато «француз» умеет плавать. На момент его создания, когда НАТО готовилось к войне с бронированными кулаками стран Варшавского договора, эта способность считалось всенепременной.

Внутреннюю компоновку VAB можно назвать стандартной для европейских боевых машин подобного типа. Двигатель — 320-сильный турбодизель от Renault — расположен в левой передней части корпуса. За ним, в кабине с пуленепробиваемым лобовым стеклом, находится рабочее место водителя. Правее, под люком в крыше и установленным там пулеметом, размещается стрелок.

Фото производителя.

За его спиной — проход в кормовой десантный отсек. Тут на приделанных к бортам скамейках размещаются 8-10 пехотинцев. Их посадка-высадка организована через две распашные двери в корме машины. Экипаж — стрелок и водитель — попадает в нее по-автомобильному, через две боковые двери.

В базовом варианте, который преимущественно и попадает на Украину, VAB вооружен либо крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом Browning, либо стандартным французским легким пулеметом AA-52 калибром 7,62 мм. Стрелок ведет огонь, высунувшись из люка в крыше только в передней полусфере. При этом он защищен спереди и по бокам легкими бронещитками.

В общем, по современным меркам VAB — так себе броневичок. Пригодный к решению разве что полицейских задач. В самой Франции его только таким образом и используют, кстати. А на Украине в качестве дешевого средства доставки на передовую различных припасов, включая новые партии пушечного мяса он вполне востребован. Пусть даже если его в кратчайшие сроки сожгут или захватят русские — не жалко. Как, впрочем, и бандеровцев, сидящих в «утилизируемых» VAB...