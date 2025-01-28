Бесполезный «француз»: самоходка Caesar стала легкой добычей русских дронов

Французские самоходки Caesar стали еще одним разочарованием ВСУ, как «Абрамс», «Леопард» и прочие «вундерваффе», на которые киевская хунта и ее кураторы возлагали напрасные надежды. Портал «АвтоВзгляд» познакомился с особенностями «Цезаря» и узнал, как российские войска уничтожают эти системы.

В информационных сводках и телеграм-каналах российских военных блогеров достаточно часто появляются сообщения об очередном уничтожении французской Caesar (Camion équipé d'un système d'artillerie) — 155-мм самоходной артиллерийской установки (САУ). Буквально на днях стало известно о потере «вэсэушниками» еще одного такого агрегата.

Первые сведения об отправке Парижем своих «Цезарей» для участия в боевых действиях на стороне ВСУ появились весной 2022-го. К тому моменту разработка компании Nexter два десятка лет стояла на вооружении Пятой республики и считалась очень «шустрой» самоходкой: время развертывания с марша — 60 сек, свертывания — 40 сек. Прямой наводкой может вести огонь на расстояние до двух километров. Параметры стрельбы специальными боеприпасами еще более впечатляющие.

Так, максимальная дальность стрельбы фугасными снарядами с улучшенной аэродинамической формой — 41 км. А управляемые активно-реактивные снаряды «Экскалибур» (Excalibur), выпущенные из ствола, способны преодолеть 46-49 км за счет корректировки полета по сигналу GPS, отклонившись при этом от цели не более чем на 4 м.

Фото defense.gouv.fr

Может Caesar стрелять и неуправляемыми активно-реактивными снарядами, а также кассетными боеприпасами (по 63 заряда каждый). САУ совместима и со сверхдальнобойным снарядом М2005 V-LAP, который за счет улучшенной аэродинамики и реактивного ускорителя может настигнуть свою цель на дальности 54 км.

Также стреляет Caesar противотанковыми управляемыми снарядами. «Умный» боеприпас Bonus с двумя разделяющимися зарядами способен вести поиск потенциальных целей в инфракрасном излучении на высоте 175 м в пределах площади 32 тыс. кв. м, а обнаружив — поразить сверху со скоростью 45 м/сек.

Стоит одна САУ Caesar сравнительно недорого — около 70 тыс. долларов. А при мощности дизельного двигателя 410 л. с. и запасе хода 600 км система длиной около 10 м весит 18 т, что делает возможным ее переброску военно-транспортной авиацией. Однако у «Цезаря», несмотря на пафосный титул, есть и целый ряд недостатков.

У версии 6х6 — сравнительно небольшой боекомплект, 18 снарядов (при колесной формуле 8х8 их 30), тогда как скорострельность самоходки — 6 выстрелов в минуту. А учитывая интенсивность артиллерийских дуэлей на некоторых участках боевых действий в зоне СВО, такая САУ малопригодна, если требуется обеспечить необходимую плотность огня обычными боеприпасами.

Фото globallookpress.com

Да и разновидностей доступных снарядов не так много. Ведь между национальными ВПК отдельных стран НАТО также существует конкуренция: французские боеприпасы калибра 155 мм не подходят для установок соседних европейских держав, а в Caesar — наоборот — не применишь снаряды из Германии.

К тому же, по состоянию на декабрь 2022-го ВСУ получили 18 этих орудий, что по масштабам зоны боевых действий — капля в море (хотя и это количество составляло четверть всех запасов, имевшихся у Парижа). А уже в декабре прошлого года сообщалось, что системами Caesar оснащена элитная бригада ВСУ «Анна Киевская», проходившая подготовку во Франции (что, впрочем, не уберегло ее от расформирования из-за массового дезертирства).

Не впечатляет «Цезарь» и своими ходовыми возможностями, хотя и способен развить скорость по шоссе до 80 км/ч: САУ не может похвастать высокой проходимостью по бездорожью. А броня настолько слабая, что делает установку легкой мишенью для российских дронов-камикадзе и кассетных боеприпасов.

И все же основной уязвимостью французских Caesar военный аналитик Виктор Литовкин считает отсутствие броневой защиты для артиллерийского расчета. Второй по значимости недостаток — неустойчивость. Чтобы открыть огонь из этой системы, ее надо поставить на домкрат или специальные сошники. И все равно доворот ствола не будет превышать 15-20 градусов.

Фото globallookpress.com

— А наличие у этой САУ колесной базы вместо гусениц делает ее неповоротливой на украинском черноземе. Она разрабатывалась точно не для использования на таком грунте, — отмечает эксперт. — Да и развернуть САУ для ведения огня за 60 секунд в условиях реальных боевых действий практически невозможно. Прибыв на место, артиллерийский расчет должен определить свои координаты, основные и запасные точки наводки, определить необходимый угол доворота ствола, — поясняет Литовкин.

Так что российские войска уничтожают эти системы и дронами-камикадзе, и артиллерией, уточняет аналитик. Кроме того, сейчас в России разрабатываются так называемые умные дроны, способные, попадая в зону радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, самостоятельно искать свободные частоты, переходить на них и становиться практически неуловимыми. Эта способность повысит возможности уничтожения таких наземных целей, как артиллерийские системы ВСУ, включая Caesar.