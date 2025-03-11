Исчезающий вид: на курской земле уничтожили украинский броневик Oncilla

Поговорка гласит, что «баба с возу — кобыле легче». В каком-то смысле это изречение справедливо для парка бронетехники ВСУ. Он настолько разношерстен, что чем меньше его номенклатура, тем легче дышится бандеровским снабженцам и ремонтникам. То есть они должны быть по-своему благодарны российским воинам уничтожившим, судя по всему, один из последних на Украине экземпляров ББМ Oncilla.

На днях военные телеграм-каналы опубликовали видеокадры уничтоженного в Курской области бронеавтомобиля Oncilla. Подобного «добра» там набито уже много, но именно этот эпизод примечателен тем, что его героем стала в некотором смысле примечательное боевое транспортное средство.

Oncilla — бронированная боевая машина с колесной формулой 4х4, выпускавшаяся польской компанией Mista. До СВО она должна была поставить украинским ВС 24 таких ББМ, однако достоверно известно, что хохлы получили на тот период лишь 9 из них. При этом в печально знаменитом «контрнаступе» ВСУ летом 2023 года наши враги потеряли как минимум 3 таких ТС.

На самом деле это число наверняка куда внушительнее — много сожженной тогда украинской бронетехники не «засветилось» в военкоровских материалах. Прошедший с тех пор период боевых действий, надо полагать, тоже вряд ли способствовал сохранению популяции «Онцилл». Тут прямо сама-собой напрашивается параллель между этим броневиком и маленькой дикой кошкой онциллой (Leopardus tigrinus) — животным, обитающим в Южной Америке.

Фото globallookpress.com

Эта киса считается редко встречающимся видом, котором угрожает уничтожение субтропических лесов. Точно также как и редкой хохлятской Oncilla угрожает полное уничтожение от рук российских солдат. Однако ББМ любопытна еще с своей историей создания. Изначально ее разработали и даже построили опытный экземпляр в «Харьковском конструкторское бюро машиностроения» в середине 2000-ых. Называлось то изделие «Дозор-Б».

Но укровоенные его достоинств не оценили и проект чуть не помер, если бы лицензию на выпуск этих таратаек не выкупили поляки. Чуток «подшаманили» конструкцию и стали поставлять под названием Oncilla хохлам и еще в Судан. Забавно, что польский вариант «Дозора-Б» ВСУ вполне устроил и они заказали у Mista 24 таких ББМ. Причем, что характерно, заказали без проведения войсковых испытаний. Что в свое время вызвало в местной прессе бессильные завывания на тему коррупции.

Так или иначе, но к 2021 году в распоряжении ВСУ было, как уже говорилось, около десятка польских «онцилло-дозоров». Не исключено, что с началом СВО хохлу дослали некоторое количество таких бронемашин. Но несомненно, что на текущий момент они если еще и имеются, то в единичных экземплярах.

Oncilla — относительно мелкая для своего класса машина. Ее габариты: 5450х2450х2300 мм. Еще порядка 40 мм в высоту добавляет установленный на крыше дистанционно управляемый модуль с крупнокалиберным пулеметом. Полная масса ТС — 8450 кг. Кузов сварен из листов брони разной толщины: у десантного отделения и отделения управления она равна 12 мм, у моторно-трансмисcионного отделения — 8 мм, на днище — 6 мм.

Фото globallookpress.com

Причем «брюху» броневика придан сферический профиль для лучшего противостояния ударной волне при срабатывании взрывного устройства. Производитель заявляет, что экипаж «Онциллы» защищен от пуль не мощнее чем у АК-47 и от подрыва не более чем восьми килограмм тротила под колесом.

Под капотом тут стоит 4-цилиндровый дизель от IVECO мощностью 210 лошадиных сил. КП — автоматическая. На передних сиденьях располагаются водитель и командир экипажа, а за их спинами размещено рабочее место оператора оружия. Он управляется с 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом НСВТ, размещенным в башенке с сервоприводами над его головой. Прицеливание происходит с помощью видеокамеры и тепловизора.

В отделении десанта, для высадки которого предусмотрена дверь в корме корпуса, может размещаться до восьми пехотинцев. Заметим, что полякам, чтобы у них в итоге получилась Oncilla, пришлось изрядно «допиливать» исходную «заготовку» под названием «Дозор». Барабанные тормоза заменили на дисковые, пришлось избавиться от завывавших на ходу шестеренчатых колесных редукторов, переделать рулевое управление так, чтобы им мог пользоваться не только чемпион-тяжелоатлет.

Фото globallookpress.com

И, самое главное, была изменена технология сварки листов брони с тем, чтобы шов имел ту же прочность, что и соединяемые им листы. А еще заменили под капотом тракторный дизель Deutz на более скоростной от IVECO. И все равно слепить конфетку из хохлятского «этсамого» им удалось.

Все равно получилась слабозащищенная, слабо вооруженная машина с относительно невысокой проходимостью по пересеченной местности — как и у всех армейских 4х4 в украинских условиях боевых действий.

Так что уничтожение одного из последних (если не последнего) экземпляров Oncilla на Украине можно вполне считать благим делом: гуманнее пристрелить железного «кадавра», чтоб и сам не мучился, и других не мучил.