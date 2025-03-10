Неувядающий цветок: как САУ «Гиацинт» помогает бить врага на фронтах СВО

Портал «АвтоВзгляд» продолжает знакомить читателей с самоходной отечественной техникой, принимающей реальное участие в боевых действиях. И в этот раз эксперт Корнев помог разобраться, почему сегодня так востребована армией России САУ «Гиацинт», ставшая на боевое дежурство без малого полвека назад.

Весьма успешно применяют наши артиллеристы в ходе спецоперации самоходную систему «Гиацинт». Это семейство орудий калибром 152 мм, разработанных еще в 1970-е годы, до сих пор состоит на вооружении России. Система обладает сравнительно высокой дальностью стрельбы, а в боевых действиях показала внушительную ударную мощь.

Разработанная еще в 1970-х годах на Уральском заводе транспортного машиностроения, она была призвана заменить устаревшие орудия времен Великой Отечественной. Основное назначение — борьба на больших дистанциях с техникой и живой силой противника, разрушение его укрепленных объектов. Самоходная версия орудия — 2С5 «Гиацинт-С» — встала в строй в артиллерийских бригадах на армейском и фронтовом уровнях в 1978 году, отправив «на покой» батальоны полевых орудий M46 калибра 130 мм.

Калибр этой САУ — 152 мм, дальность стрельбы — до 31,5 км (прицельная — до 28,5 км), скорострельность — до шести выстрелов в минуту. Впрочем, бойкий «цветок» способен «распуститься» и на гораздо большей дистанции. Для «Гиацинта-С» разработан боеприпас ЗВОФ86 с активно-реактивным снарядом ОФ-59, способным поражать цели на удалении свыше 30 км (новейшая версия снаряда может преодолеть 41 км).

Фото globallookpress.com

Самоходная версия орудия 2С5 оснащена гусеничным шасси «Объект 307» на базе САУ 2С4 «Тюльпан» и гидропневматической системой подрессоривания. Двигатель — дизельный В-59 (520 л.с.). Скорость САУ по шоссе — до 60 км/ч. Экипаж — пять человек.

Бронирование — относительно легкое, толщиной 15-20 мм, способное оберегать от осколков и пуль. Башня у «Гиацинт-С» отсутствует, орудие оснащено легким щитом, прикрывающим наводчика и часть механизмов не только от пуль и мелких осколков, но и от воздействия дульной газовой волны, возникающей при стрельбе.

— Еще в 1980-ых «Гиацинт» частично заменила 2С19 «Мста-С», — рассказывает автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев. — В наши дни постепенно внедряется 2С35 «Коалиция-СВ». Но пока САУ 2С5 остается в строю — и благодаря большей дальности стрельбы (а эта система по-прежнему одна из самых дальнобойных в своем классе), и в связи со своей простотой и надежностью.

Но главное: масштабы происходящих сейчас на фронтах СВО боевых действий требуют такого количества орудий, что отказ от «Гиацинта» стал бы непозволительной роскошью. Да и киевский режим активно использует эти САУ, доставшиеся Украине в качестве «советского наследия». Кроме того, система сочетает проверенную конструкцию с возможностями модернизации. Например, ее наделили способность вести огонь ядерными боеприпасами, — подчеркивает специалист.

Среди западных аналогов можно выделить M109A7 калибром 155 мм (США), которая, впрочем, уступает САУ 2С5 по ряду параметров, например — по скорострельности. Еще один «конкурент» — французская Caesar — может бить на 40 км активно-реактивными боеприпасами, но «Гиацинт» мощнее по массе снаряда.

Фото globallookpress.com

Но в условиях современных боевых действий нет смысла судить о конкурентных преимуществах той или иной артсистемы на передовой, сравнивая ее исключительно с аналогами в своем классе. Современная война — это массированное применение БПЛА и корректируемых боеприпасов, преодолевающих значительное расстояние и, следовательно, самостоятельно конкурирующих с любыми артсистемами.

Однако и в этих специфических условиях современного боевого конфликта победа добывается, в том числе, применением зарекомендовавших себя систем с большим стажем. И такой «неувядающий цветок» как «Гиацинт С» — наглядный тому пример. Этот достойный представитель российской «боевой флористики», очевидно, еще долго будет радовать нас, помогая добывать заветную победу в борьбе с неонацизмом на Украине.