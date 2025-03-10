Неувядающий цветок: как САУ «Гиацинт» помогает бить врага на фронтах СВО

Весьма успешно применяют наши артиллеристы в ходе спецоперации самоходную систему «Гиацинт». Это семейство орудий калибром 152 мм, разработанных еще в 1970-е годы, до сих пор состоит на вооружении России. Система обладает сравнительно высокой дальностью стрельбы, а в боевых действиях показала внушительную ударную мощь.
Разработанная еще в 1970-х годах на Уральском заводе транспортного машиностроения, она была призвана заменить устаревшие орудия времен Великой Отечественной. Основное назначение — борьба на больших дистанциях с техникой и живой силой противника, разрушение его укрепленных объектов. Самоходная версия орудия — 2С5 «Гиацинт-С» — встала в строй в артиллерийских бригадах на армейском и фронтовом уровнях в 1978 году, отправив «на покой» батальоны полевых орудий M46 калибра 130 мм.
Калибр этой САУ — 152 мм, дальность стрельбы — до 31,5 км (прицельная — до 28,5 км), скорострельность — до шести выстрелов в минуту. Впрочем, бойкий «цветок» способен «распуститься» и на гораздо большей дистанции. Для «Гиацинта-С» разработан боеприпас ЗВОФ86 с активно-реактивным снарядом ОФ-59, способным поражать цели на удалении свыше 30 км (новейшая версия снаряда может преодолеть 41 км).
Самоходная версия орудия 2С5 оснащена гусеничным шасси «Объект 307» на базе САУ 2С4 «Тюльпан» и гидропневматической системой подрессоривания. Двигатель — дизельный В-59 (520 л.с.). Скорость САУ по шоссе — до 60 км/ч. Экипаж — пять человек.
Бронирование — относительно легкое, толщиной 15-20 мм, способное оберегать от осколков и пуль. Башня у «Гиацинт-С» отсутствует, орудие оснащено легким щитом, прикрывающим наводчика и часть механизмов не только от пуль и мелких осколков, но и от воздействия дульной газовой волны, возникающей при стрельбе.
— Еще в 1980-ых «Гиацинт» частично заменила 2С19 «Мста-С», — рассказывает автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев. — В наши дни постепенно внедряется 2С35 «Коалиция-СВ». Но пока САУ 2С5 остается в строю — и благодаря большей дальности стрельбы (а эта система по-прежнему одна из самых дальнобойных в своем классе), и в связи со своей простотой и надежностью.
Но главное: масштабы происходящих сейчас на фронтах СВО боевых действий требуют такого количества орудий, что отказ от «Гиацинта» стал бы непозволительной роскошью. Да и киевский режим активно использует эти САУ, доставшиеся Украине в качестве «советского наследия». Кроме того, система сочетает проверенную конструкцию с возможностями модернизации. Например, ее наделили способность вести огонь ядерными боеприпасами, — подчеркивает специалист.
Среди западных аналогов можно выделить M109A7 калибром 155 мм (США), которая, впрочем, уступает САУ 2С5 по ряду параметров, например — по скорострельности. Еще один «конкурент» — французская Caesar — может бить на 40 км активно-реактивными боеприпасами, но «Гиацинт» мощнее по массе снаряда.
Но в условиях современных боевых действий нет смысла судить о конкурентных преимуществах той или иной артсистемы на передовой, сравнивая ее исключительно с аналогами в своем классе. Современная война — это массированное применение БПЛА и корректируемых боеприпасов, преодолевающих значительное расстояние и, следовательно, самостоятельно конкурирующих с любыми артсистемами.
Однако и в этих специфических условиях современного боевого конфликта победа добывается, в том числе, применением зарекомендовавших себя систем с большим стажем. И такой «неувядающий цветок» как «Гиацинт С» — наглядный тому пример. Этот достойный представитель российской «боевой флористики», очевидно, еще долго будет радовать нас, помогая добывать заветную победу в борьбе с неонацизмом на Украине.