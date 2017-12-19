Внедорожник Land Rover Discovery превратился в «грузовик»

На радость автомобилистам, которые используют свою машину не только для перемещений из пункта А в пункт Б, а еще и для перевозки груза, Jaguar Land Rover выпустил «коммерческий» Discovery. Новая модификация отличается от пассажирской версии в первую очередь отсутствием задних кресел. Благодаря ликвидации посадочных мест британцам удалось увеличить грузовой отсек до 1635 мм в длину, 1411 мм в ширину и 939 мм в высоту.

Как сообщает издание Autocar, ссылаясь на представителей компании, в салон автомобиля без проблем можно уместить коробку размером 1000 на 735 мм. А вот объем багажника, как ни странно, уменьшился. На «грузовике» он равняется 1856 литрам, что на 600 л меньше, чем у стандартной версии.