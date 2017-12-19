Внедорожник Land Rover Discovery превратился в «грузовик»

Фото: www.autocar.co.uk
Компания Jaguar Land Rover презентовала новую «коммерческую» версию своего внедорожника Discovery. Британский вездеход лишился второго и третьего рядов сидений, а также получил расширенный список оснащения.
Виктория Базылева

На радость автомобилистам, которые используют свою машину не только для перемещений из пункта А в пункт Б, а еще и для перевозки груза, Jaguar Land Rover выпустил «коммерческий» Discovery. Новая модификация отличается от пассажирской версии в первую очередь отсутствием задних кресел. Благодаря ликвидации посадочных мест британцам удалось увеличить грузовой отсек до 1635 мм в длину, 1411 мм в ширину и 939 мм в высоту.

Как сообщает издание Autocar, ссылаясь на представителей компании, в салон автомобиля без проблем можно уместить коробку размером 1000 на 735 мм. А вот объем багажника, как ни странно, уменьшился. На «грузовике» он равняется 1856 литрам, что на 600 л меньше, чем у стандартной версии.

Фото: www.autocar.co.uk

Новый Discovery, созданный для грузовых перевозок, оснащается исключительно дизельными двигателями с наддувом. В их числе — двухлитровый SD4 мощностью 237 л. с. и трехлитровый TD6, генерирующий 254 силы. Оба мотора работают в паре с автоматической коробкой передач.

В списке оборудования внедорожника значатся система Terrain Response, позволяющая водителю выбирать режим движения, пневматическая подвеска, полноразмерное запасное колесо. Кроме того, машина располагает различными вспомогательными ассистентами, такими как системы экстренного торможения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы.

Уже известны и цены «коммерческого» Discovery. В Великобритании прайс на новинку начинается от 48 695 фунтов стерлингов. Первые «живые» автомобили появятся в шоу-румах дилеров во втором квартале следующего года. Вероятнее всего, эта модификация будет продаваться исключительно на домашнем рынке, а потому ждать ее появления в России не стоит.

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19 декабря 2017
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