Топ-5 кроссоверов с базовой ценой до 1 000 000 рублей

Фото: cdn-imgsvr.cars.co.za
Что может быть лучше кроссовера? Только недорогой кроссовер — благо такие экземпляры все еще попадаются в России, несмотря на тотальный рост цен.
Вадим Устинов

Любовь к кроссоверам, которая раньше была отличительной чертой российского рынка, подобно эпидемии птичьего гриппа расползается по миру. Вот и американцы уже предпочитают эти автомобили традиционным пикапам, и европейцы начинают изменять универсалам.

Рейтинг кроссоверов, чьи базовые версии продаются в России по цене не выше миллиона, выстроен на основании данных об объемах продаж за полгода. В него не включены внедорожники Chevrolet Niva и LADA 4x4. Зато в список победителей вошли LADA XRAY и Renault Sandero Stepway, причислить которых к SUV можно лишь с определенной натяжкой, уступая давлению маркетологов. Примечательно, что среди пятерки лучших — три модели Renault.

Фото: Hyundai

Hyundai Creta, от 789 900 рублей

На российском рынке автомобиль присутствует меньше года, но грамотное сочетание цены и потребительских качеств позволило ему отодвинуть с первого места многолетнего лидера сегмента бюджетных кроссоверов — Renault Duster. За полгода владельцами «Крет» стали 24 143 наших соотечественников. С февраля 2017 года цена базовой версии поднялась на 40 000 рублей. Любимая версия больше не Comfort с двухлитровым двигателем, автоматической коробкой и полным приводом — подорожавшая всего на 5 тысяч до 1 179 900 рублей. Она занимает второе место по популярности, буквально на единицы проданных экземпляров уступая комплектации Active, вооруженной 1,6-литровым мотором, «автоматом» и передним приводом за 939 900 рублей.

Фото: Renault

Renault Duster, от 639 000 рублей

Долгое время не знавший равных себе соперников французский кроссовер под давлением шустрого новичка Hyundai Creta вынужденно отступил на второе место. За полгода этот автомобиль купили 19 809 человек. Duster обладает неплохими внедорожными задатками, позволяющими без особого риска выбираться на легкое бездорожье. С начала года начальная версия не подорожала. Самой популярной по-прежнему является Privilege с двухлитровым мотором мощностью 143 л. с., механической коробкой передач и полным приводом. Цена такой машины составляет 937 990 рублей — ровно столько же, сколько и в минувшем феврале.

Фото: LADA

LADA XRAY, от 559 900 рублей

Третье место — неплохой результат для отечественного автомобиля, если все-таки считать XRAY кроссовером, а не хетчбэком с завышенным клиренсом. Но сам производитель именует этот автомобиль именно кроссом, и у него есть к тому два серьезныъх аргумента. Во-первых, клиренс 190 мм, в-вторых, китайские модели также начисто лишены полного привода, что не мешает им позиционироваться в классе SUV. Самой продаваемой версией «Икс-Рея», на долю которой приходится почти половина всего объема реализации, является как раз та самая базовая, с 1,6-литровым мотором, механической коробкой в комплектации Optima.

Фото: Renault

Renault Kaptur, от 879 000 рублей

Еще один прошлогодний дебютант, наряду с вышедшей на первое место Hyundai Creta. С четвертой позиции, которую он занимал в начале года, его оттеснила отечественная LADA XRAY. Начальная версия за полгода не подорожала, как и в Duster. Наиболее привлекательной для российских покупателей остается версия Style с двухлитровым мотором, четырехступенчатым «автоматом» и полным приводом. Цена такого автомобиля — самого дорогого по прайс-листу — по-прежнему 1 179 990 рублей. Интересно, что ровно столько же готовы отдавать наши соотечественники и за самую популярную «Крету».

Фото: Renault

Renault Sandero Stepway, от 639 990 рублей

Если мы признали, хотя и условно, право LADA XRAY называться кроссовером, то странно было бы не включить в список ее клон Stepway. Эта модификация бюджетного хетчбэка с увеличенным клиренсом и внедорожным обвесом была продана за январь-июнь в количестве 10 789 единиц — это в два раза больше, чем объем реализации идущего следом Nissan Terrano. Вряд ли кого удивит тот факт, что лучше других расходятся самые дешевые и простые версии Confort с 82-сильным мотором объемом 1,6 л и механической пятиступенчатой коробкой передач. На втором месте — более дорогая Privilege с мотором мощностью 102 силы и четырехдиапазонным «автоматом».

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24 июля 2017
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