Топ-5 кроссоверов с базовой ценой до 1 000 000 рублей

Любовь к кроссоверам, которая раньше была отличительной чертой российского рынка, подобно эпидемии птичьего гриппа расползается по миру. Вот и американцы уже предпочитают эти автомобили традиционным пикапам, и европейцы начинают изменять универсалам.

Рейтинг кроссоверов, чьи базовые версии продаются в России по цене не выше миллиона, выстроен на основании данных об объемах продаж за полгода. В него не включены внедорожники Chevrolet Niva и LADA 4x4. Зато в список победителей вошли LADA XRAY и Renault Sandero Stepway, причислить которых к SUV можно лишь с определенной натяжкой, уступая давлению маркетологов. Примечательно, что среди пятерки лучших — три модели Renault.