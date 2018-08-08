ТОП-5 самых дешевых китайских кроссоверов

В силу невысокого уровня жизни, подавляющее большинство россиян по-прежнему вынуждены покупать бюджетные машины. Не секрет, что многие из них готовы платить за продукты китайского автопрома, несмотря на критику и не самую лучшую репутацию. В связи с этим портал «АвтоВзгляд» отметил пятерку самых доступных кроссоверов из Поднебесной, которые официально продаются на российском рынке.
Китайские производители прекрасно осведомлены, что кроссовер в России — больше, чем кроссовер. Поэтому и спешат воплотить в реальность заветную мечту нашего среднестатистического автолюбителя, который спит и видит себя за рулем новенького паркетника. Кто, как не китайцы способны сейчас предложить в сегменте SUV широкий выбор с ценником ниже 800 000 рублей.
Конечно, за такие деньги доступны только преденеприводные версии компактных моделей, не все из которых щедры на опции, зато некоторые из них стоят меньше 700 000 «деревянных». Между прочим, среди именитых конкурентов таким смешным ценником могут похвастаться только Renault Duster в стандартной комплектации (₽639 000), Chevrolet Niva (от ₽609 000), LADA XRAY (от ₽629 900) и LADA 4x4 (от ₽499 000)…
Lifan X50 (от ₽629 900)
Как известно, Lifan является самым востребованным китайским брендом на российском рынке. Его модельный ряд включает четыре недорогих кроссовера, и самый доступный из из них — Lifan X50, цена которого варьируется от 629 900 до 709 900 рублей. Эта модель скорее подходит под характеристики кросс-хэтча, но она обладает одним выдающимся достоинством — ее дорожный просвет равен 185 мм, а это даже больше, чем у старшего брата Х60.
Базовая версия заряжена 1,5-литровым мотором мощностью 103 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Стандартная комплектация совсем небогата на опции, среди которых в наличии кондиционер, ABS, ESP и две фронтальные подушки безопасности.
Chery Tiggo 2 (от ₽673 000)
Еще один популярный китайский бренд Chery представлен на российском рынке тремя кроссоверами, два из которых — Tiggo 2 и Tiggo 3 — в начальных версиях предлагаются со стоимостью ниже 800 000 рублей. Первый доступен в ценовом диапазоне от 673 000 до 889 900 «деревянных», второй — от 777 900 до 939 900.
Компактный кроссовер Tiggo 2 в базовой комплектации оснащен 1,5-литровой «четверкой» мощностью 106 л. с. и пятиступенчатой «механикой». Из всех праздников жизни стандартной версии в наличии ABS, EBD, передние электростеклоподъемники, пара подушек безопасности и рейлинги на крыше, но кондиционер и обогрев сидений отсутствуют. Кстати, дорожный просвет Tiggo 2 всего на один миллиметр больше, чем у Lifan X5 — 186 мм.
Brilliance V5 (от ₽726 900)
Переднеприводный кроссовер Brilliance V5, внешне отдаленно напоминающий BMW, предлагается на российском рынке в ценовом диапазоне от 726 900 до 797 900 ₽ Речь идет о дорестайлинговой модели с мотором объемом 1,6 л мощностью 110 л. с. и пятиступенчатой коробкой передач.
Самая дешевая комплектация Delux порадует богатым оснащением: ABS, EBD, ASR, противотуманки, люк, задние парктроники, запуск двигателя с кнопки, подогрев передних сидений и боковых зеркал, аудиосистема с восемью динамиками и т. д. За 726 900 все это выглядит непозволительной роскошью. Напомним, что рестайлинговый Brilliance V5 заряжен 1,5-литровой турбочетверкой мощностью 143 л. с. и предлагается по цене от 939 000 рублей. Клиренс «китайца» равен 175 мм.
Geely Emgrand X7 (от ₽799 000)
Модельный ряд Geely на нашем рынке включает два кроссовера, самый доступный из которых — Emgrand X7 со стартовым ценником 799 000 «целковых». В топовой комплектации автомобиль обойдется в 986 000 рублей. Стандартная версия заряжена 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 125 л. с., который работает в паре с механической пятиступенчатой коробкой передач.
За эти деньги вам гарантирован кондиционер, электростеклоподъемники, обогрев передних сидений, ABS, ESP и т. д. Несмотря на неплохую репутацию бренда, вряд ли Geely Emgrand X7 порадует любителей бездорожья — клиренс китайского кроссовера не превышает 160 мм.
Changan CS35 (от ₽799 900)
Замыкает пятерку самых дешевых китайских кроссоверов на российском рынке Changan CS35. Начальная комплектация, оснащенная 1,6-литровым мотором мощностью 113 л. с. и пятиступенчатой «механикой», оценена в 799 900 рублей. Список базовых опций порадует комплексом систем активной безопасности ABS, EBD, EBA, двумя подушками безопасности, кондиционером, электроприводом стеклоподъемников и задними парктрониками. Дорожный просвет Changan CS35 равен 180 мм.
Топовая версия модели оценена в 925 900 рублей. Напомним, что на нашем рынке марка представлена еще одним кроссовером Changan CS75, стоимость которого стартует от 1 170 000 «деревянных».