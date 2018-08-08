ТОП-5 самых дешевых китайских кроссоверов

Китайские производители прекрасно осведомлены, что кроссовер в России — больше, чем кроссовер. Поэтому и спешат воплотить в реальность заветную мечту нашего среднестатистического автолюбителя, который спит и видит себя за рулем новенького паркетника. Кто, как не китайцы способны сейчас предложить в сегменте SUV широкий выбор с ценником ниже 800 000 рублей.

Конечно, за такие деньги доступны только преденеприводные версии компактных моделей, не все из которых щедры на опции, зато некоторые из них стоят меньше 700 000 «деревянных». Между прочим, среди именитых конкурентов таким смешным ценником могут похвастаться только Renault Duster в стандартной комплектации (₽639 000), Chevrolet Niva (от ₽609 000), LADA XRAY (от ₽629 900) и LADA 4x4 (от ₽499 000)…