Автомобили Jaguar и Land Rover научатся парковаться без участия водителя

Фото: Jaguar Land Rover
Компания Jaguar Land Rover продемонстрировала свою новую систему автономного управления, которая позволяет машине самостоятельно находить место на стоянке и парковаться. Электронного ассистента протестировали на дорогах общего пользования в британском городе Милтон-Кинс.
Виктория Базылева

Многие автомобилисты вне зависимости от стажа вождения испытывают трудности при парковке в тесных мегаполисах. Причем речь идет не только о начинающих драйверах, но и о тех, кто за рулем достаточно давно. Дабы облегчить автовладельцам жизнь и уберечь их нервы автопроизводители придумали парктроники, камеру заднего вида и даже систему автоматической парковки.

Подобные технологии получили широкое распространение, добравшись даже до массового сегмента — в качестве примера можно привести Nissan и его комплекс полуавтономных систем, получивший название ProPilot. Собственный автоматический парковщик появился и у компании Jaguar Land Rover, позиционирующей себя как производителя машин премиум-класса.

Фото: ojodeprensa.com.ar

– Мы направляем значительные инвестиции в развитие технологий автономного вождения, чтобы сделать жизнь наших клиентов безопаснее и комфортнее. Если мы снизим уровень стресса, возникающего при ежедневных поездках, например, при попытке встать на узкое место на парковке, водители смогут сосредоточиться на более приятных аспектах вождения, — отметил главный инженер марки Йорг Шлинкхайдер.

В настоящее время британцы работают не только над автоматическим парковщиком, но и над другими системами — предупреждения об автомобилях экстренных служб или резком торможении другого транспортного средства. Эти электронные ассистенты оповещают водителя о приближении «скорой» или полиции, а также сигнализирует, если другая машина (но только «подключенная») внезапно останавливается.

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22 марта 2018
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