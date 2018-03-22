Автомобили Jaguar и Land Rover научатся парковаться без участия водителя

Многие автомобилисты вне зависимости от стажа вождения испытывают трудности при парковке в тесных мегаполисах. Причем речь идет не только о начинающих драйверах, но и о тех, кто за рулем достаточно давно. Дабы облегчить автовладельцам жизнь и уберечь их нервы автопроизводители придумали парктроники, камеру заднего вида и даже систему автоматической парковки.

Подобные технологии получили широкое распространение, добравшись даже до массового сегмента — в качестве примера можно привести Nissan и его комплекс полуавтономных систем, получивший название ProPilot. Собственный автоматический парковщик появился и у компании Jaguar Land Rover, позиционирующей себя как производителя машин премиум-класса.