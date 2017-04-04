LADA Granta в кузове седан названа самой дешевой в обслуживании машиной

Так, в ТОП-5 машин, чье содержание не разорит водителя, вошли LADA Granta седан, LADA Kalina, Renault Logan, Renault Sandero и Skoda Rapid. Их годовое содержание обойдется в 109 097, 112 464, 113 420, 113 458 и 125 213 рублей соответственно. В эту сумму эксперты включили расходы на бензин, ОСАГО и КАСКО, транспортный налог, страховки, налогов, При этом параметры, стоимость которых меняется год от года, рассчитывались сроком на три года, а после вычислялась среднегодовая стоимость. Так же учитывались стоимость охраняемой стоянки или аренды гаража, четыре процедуры техобслуживания у официальных дилеров, цена комплекта шин и сезонной смены колес, восьми моек кузова и четырех комплексных моек в год. Помимо этого, была рассчитана амортизация — из расчета 18% в первый год владения и по 6% в последующие годы.

Однако объективность этого исследования, считают эксперты портала «АвтоВзгляд», вызывает некоторые сомнения хотя бы потому, что те же траты на бензин рассчитывались при условии ежегодного пробега в 10 000 километров, хотя среднестатистический российский автовладелец проходит 18 000−24 000 км. Так же большая часть наших «рулевых» не покупают КАСКО, а машины моют самостоятельно. Кроме того, значительное число владельцев отечественных машин не пользуются услугами не только официальных дилеров, но и обычных СТО, предпочитая обслуживать и ремонтировать свои машины самостоятельно. Да и детали для ремонта используют большей частью неоригинальные.