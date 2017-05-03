Тест-драйв Datsun On-Do: уже не «Жигули», еще не иномарка

Стоит отметить, что на тест портала «АвтоВзгляд» в этот раз одновременно попали практически два брата-близнеца, одинаковых с лица — обновленная серебристая LADA Granta и ее слегка переиначенная копия Datsun On-Do красивого цвета «коричневый металлик», на литых дисках и японской автоматической трансмиссией Jatco. И чтобы получить самую объективную картину о способностях и умениях On-Do, я периодически «перепрыгивал» с одной машины на другую, иногда даже по несколько раз за день. Забегая вперед скажу, что лично мне не шибко понравились оба авто, однако полностью отечественная Granta впечатлила чуточку больше — не в последнюю очередь благодаря более мощному и тяговитому двигателю.
- Фото Алексей Гусев
- Фото Алексей Гусев
Ну, а что же наш On-Do? Дизайн автомобиля, как говорится, выполнен на любителя. Впрочем, довольно глупо ожидать истинного шедевра от машины ценового диапазона 400 000−500 000 рублей. Тем не менее, общий внешний вид On-Do раздражения не вызывает, хотя его набухшая «корма» кажется чересчур грузной, словно пятая точка располневшей дамы. Однако столь «тяжелую» заднюю часть полностью реабилитирует исполинский багажник, в который можно уложить добрую часть непосильно нажитого за всю сознательную жизнь добра.
Внутри же все так, как и подобает бюджетному автомобилю — абсолютно «дубовый», почти каменный, пластик и имплантированные элементы от Renault Logan и ему подобных продуктов альянса Renault-Nissan. Зато крышка багажника «отстреливается» кнопкой, впрочем, так же, как и в родственной LADA Granta. А вообще, в двух словах, об интерьере машины можно сказать следующее: бедненько конечно, но чистенько. Опять же повторюсь, что никакого «Ах!» никто и не ожидал, так что все вполне предсказуемо — обычный кондиционер, какая-то музыка и даже SD-карту и USB шнур воткнуть можно. Приборная панель читается не очень — слишком мелкие шкалы и цифры, да и бликует она на солнце так, что порой просто ничего не видно.
Впрочем, смотреть на приборы часто вряд ли придется, ибо превысить скорость и нарваться на «письмо счастья» от одной из камер видеофиксации довольно непросто — 87-сильный мотор и с механической коробкой динамикой никогда не блистал, а уж с морально устаревшим 4-ступенчатым «автоматом» не блещет и подавно. Хотя справедливости ради нужно отметить, что коробка настроена таким образом, что машина отлично тянет в самом ходовом диапазоне 20−80 км/ч, а вот дальше On-Do откровенно «затухает». И все же такой автомобиль имеет право на жизнь, тем более, что его цена вполне сопоставима с самыми доступными на сегодняшний день продуктами автопрома.
- Фото Алексей Гусев
- Фото Алексей Гусев
Вот только современная молодежь скорее отдаст предпочтение слегка подержанному, но стильному KIA Rio например, нежели фактически перелицованным «Жигулям», пусть и в более современной оболочке. То есть вывод здесь напрашивается только один: Datsun On-Do вполне подойдет вашим родителям-пенсионерам для поездок на дачу по выходным, благо что в огромный багажник поместится практически любое количество рассады, а кот удобно расположится на задней полке салона. Ну, а в многочасовой пробке при выезде из Москвы в пятницу вечером подсобит тот самый японский «автомат» о четырех ступенях. Если только не перегреется…