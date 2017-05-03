Тест-драйв Datsun On-Do: уже не «Жигули», еще не иномарка

Внутри же все так, как и подобает бюджетному автомобилю — абсолютно «дубовый», почти каменный, пластик и имплантированные элементы от Renault Logan и ему подобных продуктов альянса Renault-Nissan. Зато крышка багажника «отстреливается» кнопкой, впрочем, так же, как и в родственной LADA Granta. А вообще, в двух словах, об интерьере машины можно сказать следующее: бедненько конечно, но чистенько. Опять же повторюсь, что никакого «Ах!» никто и не ожидал, так что все вполне предсказуемо — обычный кондиционер, какая-то музыка и даже SD-карту и USB шнур воткнуть можно. Приборная панель читается не очень — слишком мелкие шкалы и цифры, да и бликует она на солнце так, что порой просто ничего не видно.

Впрочем, смотреть на приборы часто вряд ли придется, ибо превысить скорость и нарваться на «письмо счастья» от одной из камер видеофиксации довольно непросто — 87-сильный мотор и с механической коробкой динамикой никогда не блистал, а уж с морально устаревшим 4-ступенчатым «автоматом» не блещет и подавно. Хотя справедливости ради нужно отметить, что коробка настроена таким образом, что машина отлично тянет в самом ходовом диапазоне 20−80 км/ч, а вот дальше On-Do откровенно «затухает». И все же такой автомобиль имеет право на жизнь, тем более, что его цена вполне сопоставима с самыми доступными на сегодняшний день продуктами автопрома.