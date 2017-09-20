По скалам Кавказа: открываем Россию заново

Направляясь к Мидогаграбинским водопадам по дну живописного Гизельдонского ущелья, пару километров нам пришлось проехать по руслу высохшей реки, усеянному камнями величиной с крупный арбуз. Половину пути они были скрыты под бурными потоками неглубокого горного ручья — по мокрым и скользким камням, учитывая холмистый рельеф, передвигаться было весьма непросто.

Глубина преодолеваемого брода у нового Discovery 5 увеличилась на 200 мм — до 900 мм, но в любом случае «утонуть» в ручье нам не грозило. А благодаря пониженной передаче и фирменной системе контролируемого движения под уклон HDC, которая включалась автоматически при съезде с горок, внедорожник сохранял траекторию движения, и его не сносило в юз на скользких камнях. Причём Disco уверенно двигался и без использования режима «Камни» системы Terrian Responce.

На спусках ассистент HDC самостоятельно контролировал движение, а от водителя требовалось только регулировать скорость с помощью кнопок. Геометрическая проходимость Land Rover Discovery V, которая в сравнении с предшественником изменилась совсем несущественно, позволяла уверенно преодолевать высокие камни, а хода подвески хватало за глаза.