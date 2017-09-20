По скалам Кавказа: открываем Россию заново

Фото: Land Rover
В автопробеге участвуют восемь Land Rover Discovery V поколения, оснащённых 3,0-литровыми моторами мощностью 249 л. с. Если вчера наш путь пролегал преимущественно по извилистым дорогам с ровным асфальтовым покрытием, то сегодня появилась возможность испытать внедорожный потенциал нового «Диско».
Денис Халфин

Направляясь к Мидогаграбинским водопадам по дну живописного Гизельдонского ущелья, пару километров нам пришлось проехать по руслу высохшей реки, усеянному камнями величиной с крупный арбуз. Половину пути они были скрыты под бурными потоками неглубокого горного ручья — по мокрым и скользким камням, учитывая холмистый рельеф, передвигаться было весьма непросто.

Глубина преодолеваемого брода у нового Discovery 5 увеличилась на 200 мм — до 900 мм, но в любом случае «утонуть» в ручье нам не грозило. А благодаря пониженной передаче и фирменной системе контролируемого движения под уклон HDC, которая включалась автоматически при съезде с горок, внедорожник сохранял траекторию движения, и его не сносило в юз на скользких камнях. Причём Disco уверенно двигался и без использования режима «Камни» системы Terrian Responce.

На спусках ассистент HDC самостоятельно контролировал движение, а от водителя требовалось только регулировать скорость с помощью кнопок. Геометрическая проходимость Land Rover Discovery V, которая в сравнении с предшественником изменилась совсем несущественно, позволяла уверенно преодолевать высокие камни, а хода подвески хватало за глаза.

Фото: АвтоВзгляд

Среди захватывающих дух высокогорных пейзажей Северной Осетии, особый трепет вызвала панорама печально известного Кармадонского ущелья. Теплым сентябрьским вечером 2003 года в высоко в горах, в том самом месте, где встречаются четыре застывших ледника, от одного из них откололась огромная глыба и упала в самое основание ледника Колка, который тут же сорвался с места.

Гигантские массы грязи снега и камней высотой 150 м со скоростью 240 км в час устремились вдоль Кармадонского ущелья, сметая все на своём пути. Часть съемочной группы фильма «Связной» в это время праздновала в долине благополучное завершение одного из этапов работы над картиной. Чуть дальше местные жители Кармадона справляли свадьбу. В итоге — поселок стал могилой для более, чем ста человек.

Хаотичная лавина камней образовала мощные потоки ярких искр, и казалось, что с гор сходит лавина огня, озарявшая вечерние сумерки лиловым светом. По свидетельству очевидцев, картина напоминала страшный Апокалипсис. Кстати, в переводе с осетинского Кармадон означает «горячая вода». В настоящее время ледник Колка, как и другие «языки» в высокогорьях Кавказа, постепенно накапливает силы и вновь ждёт своего зловещего часа…

Сейчас ущелье покрыто многометровым слоем камней и грунта, усеянный разросшимся кустарником. Недавно туда провели коммуникации и проложили дорогу. Завтра наше путешествие пройдёт по горным тропам через Садонский перевал на высоте около 3000 метров.

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20 сентября 2017
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