Как избежать лишения «прав» за выезд на встречку

Портал «АвтоВзгляд» в очередной убедился в удивительной склонности российских автомобилистов целенаправленно искать и находить неприятности на собственную филейную часть. Речь идет о ставшей особенно актуальной в последнее время теме гаишных «ловушек». Пользуясь ими, полицейские оформляют лишенческие протоколы на водителей, которые вообще не выезжали на полосу встречного движения, либо делают это вынужденно, объезжая блокирующий проезд общественный транспорт. В свете нарисовавшейся тенденции мы решили выяснить, как наши читатели поступают, когда автобус перед тобой останавливается для высадки пассажиров, а объехать его можно только с пересечением сплошной осевой. Вариантов ответа предлагалось два.

Первый — «не езжу, поскольку это запрещено», и второй — «всегда объезжаю через сплошную». Всего в голосовании приняло участие более 6000 человек. И ровно половина из них сообщила, что сознательно нарушают ПДД, пересекая сплошную линию ради объезда стоящего на остановке автобуса. Другими словами, опрос выявил, что более половины российских водителей готовы рисковать 6-месячным лишением водительского удостоверения ради экономии 3—5 минут, которые обычно проводит среднестатистический автобус у остановки. И это после всех наших публикаций на тему негласной полицейско-судебной кампании по лишению водителей «прав» на основании одного лишь полицейского протокола, пусть даже «высосанного из воздуха»!