Как избежать лишения «прав» за выезд на встречку

amur.info
Столичная дорожная полиция поставила на конвейер лишение водителей «прав» за несуществующие правонарушения. При этом, что любопытно, половина водителей осведомлены об этом, но продолжают ездить пусть и по сомнительной, но «встречке».
Максим Строкер

Портал «АвтоВзгляд» в очередной убедился в удивительной склонности российских автомобилистов целенаправленно искать и находить неприятности на собственную филейную часть. Речь идет о ставшей особенно актуальной в последнее время теме гаишных «ловушек». Пользуясь ими, полицейские оформляют лишенческие протоколы на водителей, которые вообще не выезжали на полосу встречного движения, либо делают это вынужденно, объезжая блокирующий проезд общественный транспорт. В свете нарисовавшейся тенденции мы решили выяснить, как наши читатели поступают, когда автобус перед тобой останавливается для высадки пассажиров, а объехать его можно только с пересечением сплошной осевой. Вариантов ответа предлагалось два.

Первый — «не езжу, поскольку это запрещено», и второй — «всегда объезжаю через сплошную». Всего в голосовании приняло участие более 6000 человек. И ровно половина из них сообщила, что сознательно нарушают ПДД, пересекая сплошную линию ради объезда стоящего на остановке автобуса. Другими словами, опрос выявил, что более половины российских водителей готовы рисковать 6-месячным лишением водительского удостоверения ради экономии 3—5 минут, которые обычно проводит среднестатистический автобус у остановки. И это после всех наших публикаций на тему негласной полицейско-судебной кампании по лишению водителей «прав» на основании одного лишь полицейского протокола, пусть даже «высосанного из воздуха»!

doodoo.ru

С автобусными полицейскими «подставами» все понятно: стоящий на остановке общественный транспорт не является препятствием. Объезжать его по «встречке» через сплошную — нарываться на часть 4 статьи 12.15 КоАП (штраф в 5000 рублей, либо лишение в/у на 4—6 месяцев). Хотя пункт 12.4 ПДД прямо запрещает остановку любого транспорта, в том числе общественного, «в местах, где расстояние между сплошной линией разметки (кроме обозначающей край проезжей части), разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 метров». И именно ГИБДД должна следить, чтобы в таких местах осевая разметка была прерывистой и допускала объезд автобуса по «встречке», но не делает этого.

И в таких условиях половина участников нашего опроса подставляться под протокол, зная, что столичная полиция повадилась сооружать такие документы вообще при полном отсутствии «состава преступления»! Например москвича Сергея Крылова «оформили за встречку» без всякой видеофиксации, когда он за рулем своей Toyota Corolla повернул со Звездного бульвара на Новомосковскую улицу. Тогда капитан ГИБДД по СВАО Осипов Сергей Андреевич забрал у Сергея Крылова «права» и через 10 минут просто вернул их. А через пару недель выяснилось, что на г-на Крылова составлен протокол «за встречку» и дело уже отправлено в суд! По словам водителя, перед заседанием мировой судья Дзержинская Виктория Николаевна сказала ему примерно следующее: не явитесь на заседание — будет штраф, явитесь — будет принято судебное решение.

anna-nik0laeva.livejournal.com

Водитель захотел справедливости и таки явиться и — лишился «прав» на 4 месяца. Причем, судя по аудиозаписи заседания, судья самостоятельно отвечала за приглашенного инспектора Осипова на те немногие вопросы водителя, которые она же и разрешила ему задать. А совсем недавно в редакцию портала «АвтоВзгляд» обратился другой автомобилист — москвич Артем Москалев. Вечером 17 мая этого года его машину остановил патруль ДПС при выезде из Старомонетного переулка, где движение одностороннее, на Кадашевскую набережную и обвинил в выезде на полосу встречного движения. Был выписан протокол о привлечении водителя к ответственности все по той же лишенческой 12.15 ч. 4 КоАП РФ.

Как и в вышеописанном случае, инкриминируемое Артему нарушение не фиксировалось на полицейское видео. А в качестве свидетеля в протокол был вписан полицейский-напарник, что недопустимо по закону. Заседание по делу Артема Москалева назначено на 7 июня в судебном участке №100 города Москвы. Нам крайне интересно, как мировой судья Гуляева Евгения Игоревна оценит превращение напарника-дпсника в случайно проходившего мимо свидетеля. И не удивит, если суд над водителем продлится минуты две и закончится стандартным лишением «прав». Поскольку сейчас в ГИБДД и судах города явно действует негласная установка: «лишать не взирая ни на что» всех и каждого.

автоправо, лишение прав, водительское удостоверение, международные права, ПДД, КоАП, ГИБДД
2 июня 2017
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