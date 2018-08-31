Можно ли нарушать ПДД по требованию гаишника

В лихие 1990-е «оборотни в погонах» в такой ситуации частенько зарабатывали на водителях деньги. На участках, где все парковочные места заняты, страж порядка останавливал автомобиль на автобусной остановке, либо предельно вежливо просил заехать на ближайший газон или тротуар. Пока доверчивый гражданин в неположенном месте ждал пропавшего из виду полицейского, появлялся другой страж порядка и окучивал беднягу по полной программе, игнорируя все его объяснения и оправдания.Еще один случай из той же серии, но уже из современной жизни.

Инспектор ГИБДД останавливает вас за какое-либо нарушение, и вы паркуетесь по его требованию в единственно возможном месте — на выделенной полосе общественного транспорта. Пока сотрудник оформляет протокол, расположение вашего автомобиля благополучно фиксируется камерами, которые вы даже не заметили. Спустя время вам приходит «письмо счастья» с еще одним штрафом.

Конечно, если момент остановки гаишником автомобиля в запрещенном месте снят на камеру, доказать свою невиновность еще можно, но, увы, для этого придется потратить силы, время и нервы…