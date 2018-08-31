Можно ли нарушать ПДД по требованию гаишника

Представьте ситуацию, когда инспектор ГИБДД требует, чтобы вы припарковали машину под знаком «Остановка запрещена» или на на остановке общественного транспорта, обозначенной соответствующим указателем и дорожной разметкой желтого цвета. Что делать водителю, когда с одной стороны — нельзя игнорировать указания гаишника, а с другой — нарушать ПДД?
В лихие 1990-е «оборотни в погонах» в такой ситуации частенько зарабатывали на водителях деньги. На участках, где все парковочные места заняты, страж порядка останавливал автомобиль на автобусной остановке, либо предельно вежливо просил заехать на ближайший газон или тротуар. Пока доверчивый гражданин в неположенном месте ждал пропавшего из виду полицейского, появлялся другой страж порядка и окучивал беднягу по полной программе, игнорируя все его объяснения и оправдания.Еще один случай из той же серии, но уже из современной жизни.
Инспектор ГИБДД останавливает вас за какое-либо нарушение, и вы паркуетесь по его требованию в единственно возможном месте — на выделенной полосе общественного транспорта. Пока сотрудник оформляет протокол, расположение вашего автомобиля благополучно фиксируется камерами, которые вы даже не заметили. Спустя время вам приходит «письмо счастья» с еще одним штрафом.
Конечно, если момент остановки гаишником автомобиля в запрещенном месте снят на камеру, доказать свою невиновность еще можно, но, увы, для этого придется потратить силы, время и нервы…
Как бы там ни было, пункт 6.15 ПДД обязывает водителей и пешеходов выполнять все распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора, требованиям дорожных знаков или разметки. Как известно, «регулировщик» — это лицо, наделенное в установленном порядке полномочиями по регулированию дорожного движения. То есть таковым можно считать любого инспектора ГИБДД, который требует водителя остановиться с помощью «жеста руки, направленной на транспортное средство».
В свою очередь инспекторы ГИБДД должны строго соблюдать свой Административный регламент, который в пункте 87 предписывает им останавливать транспортные средства с учетом требований ПДД и соблюдением мер, направленных на обеспечение безопасности участников дорожного движения.
Но следующий пункт 88 говорит об исключениях, позволяющих гаишникам тормозить машины где попало: если остановка связана с необходимостью пресечения преступления или административного правонарушения, при осуществлении распорядительно-регулировочных действий, а также для предотвращения реальной угрозы причинения вреда жизни, здоровью или имуществу участников дорожного движения.
Так что, если инспектор ГИБДД требует от вас остановиться в запрещенном месте, вы обязательно должны это сделать. Но, прежде чем пердъявить документы, лучше вежливо напомнить ему, что по его указанию вы нарушили ПДД, и что это может быть небезопасно.
В связи с вышесказанным, портал «АвтоВзгляд» в очередной раз напомниает: лучший способ обезопасить себя от всяческих недоразумений, неприятностей и разночтений, связанных с законом — это установка в машину видеорегистратора, который зафиксирует все происходящее на дороге и при необходимости станет важной уликой в вашу пользу.