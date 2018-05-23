Как выбрать надежный автомобильный коврик

Резиновые

Самые распространенные коврики, знакомые старшему поколению автолюбителей еще по советскому автопрому, изготавливаются из резины. Мягкие, эластичные, влагостойкие, они легко очищаются от грязи и отличаются доступной ценой. Стоимость за комплект самых простых резиновых ковриков на бюджетную модель стартует от 800 рублей. Основными недостатками этого материала является потеря эластичности при отрицательных температурах и неприятный запах в жару.

Полиуретановые

Несмотря на то, что полиуретановые коврики внешне напоминают резиновые, они обладают рядом преимуществ. Прежде всего, у них более длительный срок службы благодаря повышенной износоустойчивости. Полиуретан легче резины, он не теряет эластичность в морозы и не так сильно пахнет а в жару. Большинство таких ковриков, так же, как и резиновые, имеют бортики, которые препятствуют попаданию воды и грязи на пол машины. Изделия из этого материала в среднем в два раза дороже, чем резиновые — от 1500 рублей за комплект.