Как выбрать надежный автомобильный коврик

Как известно, коврики в салоне машины должны надежно защищать ее днище от влаги и грязи, препятствуя возникновению коррозии. Сейчас в продаже предлагаются несколько видов этих изделий, в изготовлении которых использованы самые различные технологии. Чем они отличаются друг от друга, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Самые распространенные коврики, знакомые старшему поколению автолюбителей еще по советскому автопрому, изготавливаются из резины. Мягкие, эластичные, влагостойкие, они легко очищаются от грязи и отличаются доступной ценой. Стоимость за комплект самых простых резиновых ковриков на бюджетную модель стартует от 800 рублей. Основными недостатками этого материала является потеря эластичности при отрицательных температурах и неприятный запах в жару.
Полиуретановые
Несмотря на то, что полиуретановые коврики внешне напоминают резиновые, они обладают рядом преимуществ. Прежде всего, у них более длительный срок службы благодаря повышенной износоустойчивости. Полиуретан легче резины, он не теряет эластичность в морозы и не так сильно пахнет а в жару. Большинство таких ковриков, так же, как и резиновые, имеют бортики, которые препятствуют попаданию воды и грязи на пол машины. Изделия из этого материала в среднем в два раза дороже, чем резиновые — от 1500 рублей за комплект.
Текстильные
Мягкие тканевые коврики на влагостойкой основе часто используются в качестве штатных аксессуаров в дорогих премиальных моделях. Они отличаются привлекательным дизайном и эффектно дополняют роскошный антураж богато оформленных интерьеров. Ворсистая поверхность хорошо удерживает пыль и впитывает влагу, что можно считать их главным преимуществом.
Однако в условиях зимней слякоти тканевые коврики приходится периодически как следует просушивать, что не требуется при использовании резиновых и полиуретановых изделий. Если текстиль не сушить, то в салоне автомобиля будет повышенная влажность, а вода в ворсе может спровоцировать появление грибка и болезнетворных бактерий. К тому же на таких ковриках, если они светлых тонов, почти всегда остаются пятна и разводы. Цена за такие аксессуары стартует от 1200 рублей за комплект.
3D-коврики полностью повторяют рельеф пола в машине и обеспечивают покрытие максимальной площади. При их изготовлении используются и резина, и полиуретан, и текстиль. Они состоят из нескольких слоев, каждый из которых выполняет свою функцию. Можно сказать, что комбинированные 3D-коврики обладают самыми оптимальными характеристиками всех перечисленных изделий, и подходят для эксплуатации и в жару, и в холод. Их стоимость стартует от 2000 рублей за комплект, и пожалуй высокий ценник можно считать единственным минусом 3D-ковриков.
«Автопамперс»
Такие коврики также называют аббревиатурой EVA, которая расшифровывается, как этилен-винил-ацетат. Верхний слой изделия состоит из полимерной антистатической сетки с полыми ячейками, которые исполняют роль бортиков и удерживают воду и грязь. Такой коврик быстро высыхает, его не надо специально чистить и мыть, а если он сильно загрязнен, то его достаточно перевернуть и встряхнуть. Полимерный материал обладает высокой износоустойчивостью, он равнодушен к экстремальным температурам и химическим реагентам. Цена вопроса — от 2000 рублей за комплект.