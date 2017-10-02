Что лучше: кроссовер или седан большего размера?

farm6.static.flickr.com
По целому ряду показателей большой седан более удобен чем кроссовер меньшего размера. Не смотря на все «плюшки», обусловленные полным приводом и высокой посадкой пассажиров и водителя.
Максим Строкер

Обычно машину выбирают исходя, прежде всего, из возможностей кошелька. Как правило, примерно за те же деньги, что автодилер той или иной марки просит за кроссовер, можно приобрести седан — раза в полтора крупнее рассматриваемой для покупки модели полноприводной машины. Оговоримся, что речь тут идет не о премиум-сегменте, где критерии покупателя при выбора машины несколько иные. А в более «приземленных» сегментах авторынка выбор идет, например, между Mazda CX-5 и Mazda6, Volkswagen Tiguan и Passat, KIA Sportage и Optima.

Сразу бросается в глаза, что кроссовер, в отличие от седана, может похвастаться полным приводом и более высоким дорожным просветом. Собственно, приверженцы кроссоверов преимущественно к этим достоинствам своих машин постоянно и апеллируют. По их мнению, зимой по современному городу просто невозможно проехать без этих технических атрибутов. При этом становится непонятно, как это ежедневно умудряются осуществлять владельцы миллионов моноприводных седанов.

На самом деле полный привод реально иногда выручает лишь тех владельцев кроссоверов, которые выбираются на природу, на легкое бездорожье. Но и то — редко. Подавляющее большинство владельцев современных полноприводных авто и не подумают соваться в бездорожье, которое не по зубам большому обычному седану. Потому что машину жалко!

vpn24.biz

А электроника с ее противобуксовочными, противозаносными и прочими «противо-…» системами, установленная на современных кроссоверах «съедает» чуть ли не половину внедорожных возможностей этих авто. А если, не дай бог, вдруг перегреется муфточка, которая обеспечивает полный привод нашему кроссоверу, то превратится он в обычный моноприводный универсал.

Еще одно достоинство кроссовера — высокая посадка обитателей его салона над дорогой. Чем дальше вперед водитель просматривает дорогу, тем лучше с точки зрения безопасности. Но есть тут и минус. При прочих равных условиях, сидеть в креслах седана (особенно большого) гораздо более комфортно, нежели в кроссовере.

Да и колесная база крупного седана длиннее чем у «кросса». Уже только благодаря этому поездки на седане, особенно на дальние расстояния, утомляют на порядок меньше, чем в кроссовере. Вообще, места для пассажиров и водителя в салоне большого седана куда больше, чем в кроссовере. Зато в последнем можно «завалить» спинки задних кресел и погрузить в машину, например, велосипед.

Мало кто замечает, но это факт: камеры заднего вида, кругового обзора и всевозможные электронные парковочные ассистенты сначала появились на кроссоверах и внедорожниках. Просто потому, что именно на них, а не на седанах эти электронные «помощники» более востребованы, поскольку с обзорностью и ощущением габаритов у седанов дела обстоят, в массе своей, гораздо лучше.

седан, кроссоверы
2 октября 2017
3329




Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы