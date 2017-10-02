Что лучше: кроссовер или седан большего размера?

Обычно машину выбирают исходя, прежде всего, из возможностей кошелька. Как правило, примерно за те же деньги, что автодилер той или иной марки просит за кроссовер, можно приобрести седан — раза в полтора крупнее рассматриваемой для покупки модели полноприводной машины. Оговоримся, что речь тут идет не о премиум-сегменте, где критерии покупателя при выбора машины несколько иные. А в более «приземленных» сегментах авторынка выбор идет, например, между Mazda CX-5 и Mazda6, Volkswagen Tiguan и Passat, KIA Sportage и Optima.

Сразу бросается в глаза, что кроссовер, в отличие от седана, может похвастаться полным приводом и более высоким дорожным просветом. Собственно, приверженцы кроссоверов преимущественно к этим достоинствам своих машин постоянно и апеллируют. По их мнению, зимой по современному городу просто невозможно проехать без этих технических атрибутов. При этом становится непонятно, как это ежедневно умудряются осуществлять владельцы миллионов моноприводных седанов.

На самом деле полный привод реально иногда выручает лишь тех владельцев кроссоверов, которые выбираются на природу, на легкое бездорожье. Но и то — редко. Подавляющее большинство владельцев современных полноприводных авто и не подумают соваться в бездорожье, которое не по зубам большому обычному седану. Потому что машину жалко!