Что делать, если вас обрызгала машина

Фото www.dumpaday.com
Реакция большинства из тех, кого внезапно окатил водой из грязной лужи проезжающий автомобиль, предсказуема. Чем больше нахлынувшая волна и чем она грязнее, тем длиннее, громче и отчаяннее тирада отборных неприличных ругательств. Хотя некоторые этим не ограничиваются и принимают меры, чтобы рублем наказать ненавистного водителя.
Иван Флягин

Хочется, конечно, надеяться, что в подавляющем большинстве случаев водители делают это неумышленно и случайно. Ведь опытный и адекватный автолюбитель почти всегда найдет возможность притормозить перед лужей, чтобы не окатить водой прохожих. Как бы там ни было, мокрый, грязный, а, следовательно, униженный пешеход со знанием Административного кодекса может попытаться предъявить водителю обрызгавшей его машины претензию по статье 20.1 «Мелкое хулиганство», которая предусматривает за повреждение чужого имущества штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей либо арест на срок до пятнадцати суток.

Можно, конечно, попытаться сослаться и на кратковременное расстройство здоровья, но вряд ли об этом можно говорить серьезно, так как доказать, что пешеход простудился из-за мокрой одежды будет непросто.

В любом случае, жаждущий возмездия гражданин запомнит номер, марку и цвет транспортного средства, зафиксирует время и место происшествия, а также запишет имена и контакты двух-трех свидетелей. Логика вполне понятна — водитель, управляющий автомобилем, несет ответственность за нанесения вреда и порчу чужого имущества. В нашем случае одежде пострадавшего, действительно, нанесен ущерб (загрязнения), который может быть устранен за деньги в химчистке.

Предъявив в ГИБДД соответствующий чек с суммой, потраченной на ликвидацию ущерба имуществу, вместе с письменным заявлением о правонарушении, пострадавший может быть уверен почти на все сто процентов, что злополучного водителя найдут. Однако никакой ответственности тот не понесет, потому что случившееся не подпадает под формулировку ДТП: «событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб». Да и какие-либо факты нарушения ПДД отсутствуют.

Единственный путь — обращение в установленном порядке в суд о возмещении обидчиком причиненного ущерба. Правдоискателю повезет, если водитель окажется сговорчивым и неконфликтным человеком и заплатит оговоренную сумму сразу. Все-таки деньги за услуги химчистки чаще всего далеко не космические. Но не следует исключать, что смекалистый автолюбитель молчать тоже не будет, и в свое оправдание найдет массу аргументов. Как вариант: он объезжал препятствие, и другой возможности проехать лужу у него не было. Это могла быть яма, открытый люк или выбежавший на проезжую часть алкоголик (бабушка, ребенок, собака, кошка — на ваш выбор).

Кроме того, вместо защиты он может избрать тактику нападения и с помощью своих лжесвидетелей дать ложные показания, которые сложно перепроверить. Например, пешеход сам выбежал на проезжую часть и нарушил ПДД. Опровергнуть это реально только имея запись с видеокамер, если таковые были на месте происшествия. Так что процесс может серьезно затянуться и уж точно потребует времени и нервов. Поэтому прежде, чем идти в суд, следует определиться, а стоит ли игра свеч?

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19 октября 2017
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