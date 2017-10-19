Что делать, если вас обрызгала машина

Хочется, конечно, надеяться, что в подавляющем большинстве случаев водители делают это неумышленно и случайно. Ведь опытный и адекватный автолюбитель почти всегда найдет возможность притормозить перед лужей, чтобы не окатить водой прохожих. Как бы там ни было, мокрый, грязный, а, следовательно, униженный пешеход со знанием Административного кодекса может попытаться предъявить водителю обрызгавшей его машины претензию по статье 20.1 «Мелкое хулиганство», которая предусматривает за повреждение чужого имущества штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей либо арест на срок до пятнадцати суток.

Можно, конечно, попытаться сослаться и на кратковременное расстройство здоровья, но вряд ли об этом можно говорить серьезно, так как доказать, что пешеход простудился из-за мокрой одежды будет непросто.

В любом случае, жаждущий возмездия гражданин запомнит номер, марку и цвет транспортного средства, зафиксирует время и место происшествия, а также запишет имена и контакты двух-трех свидетелей. Логика вполне понятна — водитель, управляющий автомобилем, несет ответственность за нанесения вреда и порчу чужого имущества. В нашем случае одежде пострадавшего, действительно, нанесен ущерб (загрязнения), который может быть устранен за деньги в химчистке.