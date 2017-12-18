Почему надо обязательно менять местами шины на авто

Дело в том, что на разные колеса действуют разные силы, а это, естественно, приводит к существенным различиям в износе. Например, на передние шины ложится большая часть веса автомобиля за счет того, что у подавляющего большинства машин там расположен тяжеленный двигатель. Кроме того, именно на них приходится до 80% веса при экстренном торможении. Наконец, при повороте ведущие колеса поворачиваются, что также ведет к их быстрому и неравномерному изнашиванию.

Если у передних шин быстрее всего изнашиваются края протектора, то у задних — средняя часть. Перестановка обувки сзади вперед и, соответственно, наоборот, даст возможность задним шинам стереться на боковинках, а передним — по плоскости. Это продлевает срок службы комплекта, снижает шумы и вибрации.

Конечно, если у вас есть лишние деньги, то можно просто поменять передние покрышки после их износа, поскольку это придется делать вдвое чаще, чем с задними. Таким образом, придется покупать шесть шин вместо четырех. Но куда проще устроить им ротацию, продлив срок службы в полтора раза.