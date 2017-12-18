Почему надо обязательно менять местами шины на авто

Конечно, продолжительность безопасной эксплуатации шин зависит от многих факторов. Большое значение имеет класс транспортного средства, стиль вашего вождения, тип используемых покрышек и общее техническое состояние автомобиля. Понятно, что нельзя сравнивать срок службы резины у дачника-тихохода, выезжающего из гаража пару раз в год, и у стритрейсера, почем зря пускающего дым из под колес. Немаловажны также степень изношенности элементов подвески вроде шаровых опор, втулок, амортизаторов, правильно выставленный сход-развал, уровень давления в шинах.
Кроме того, существует еще один способ продлить жизнь своей резине — периодически менять колеса местами. В последнее время о нем почему-то забыли, хотя в прежние времена это было непреложным правилом.