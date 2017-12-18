Почему надо обязательно менять местами шины на авто

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Комплект шин, купленный новым, может отходить на вашем автомобиле до 80 000 километров и даже больше. Понятно, что для такого пробега резине нужно создать идеальные рабочие условия. Но продлить срок их службы до 30 000—40 000 км можно легко, достаточно соблюдать простые правила ротации покрышек.
Эдуард Раскин

Конечно, продолжительность безопасной эксплуатации шин зависит от многих факторов. Большое значение имеет класс транспортного средства, стиль вашего вождения, тип используемых покрышек и общее техническое состояние автомобиля. Понятно, что нельзя сравнивать срок службы резины у дачника-тихохода, выезжающего из гаража пару раз в год, и у стритрейсера, почем зря пускающего дым из под колес. Немаловажны также степень изношенности элементов подвески вроде шаровых опор, втулок, амортизаторов, правильно выставленный сход-развал, уровень давления в шинах.

Кроме того, существует еще один способ продлить жизнь своей резине — периодически менять колеса местами. В последнее время о нем почему-то забыли, хотя в прежние времена это было непреложным правилом.

Фото: www.bmw-post.com

Дело в том, что на разные колеса действуют разные силы, а это, естественно, приводит к существенным различиям в износе. Например, на передние шины ложится большая часть веса автомобиля за счет того, что у подавляющего большинства машин там расположен тяжеленный двигатель. Кроме того, именно на них приходится до 80% веса при экстренном торможении. Наконец, при повороте ведущие колеса поворачиваются, что также ведет к их быстрому и неравномерному изнашиванию.

Если у передних шин быстрее всего изнашиваются края протектора, то у задних — средняя часть. Перестановка обувки сзади вперед и, соответственно, наоборот, даст возможность задним шинам стереться на боковинках, а передним — по плоскости. Это продлевает срок службы комплекта, снижает шумы и вибрации.

Конечно, если у вас есть лишние деньги, то можно просто поменять передние покрышки после их износа, поскольку это придется делать вдвое чаще, чем с задними. Таким образом, придется покупать шесть шин вместо четырех. Но куда проще устроить им ротацию, продлив срок службы в полтора раза.

Фото: www.wikihow.com

Производители покрышек рекомендуют переставлять шины каждые шесть месяцев — или после пробега в 8000—12000 километров. Поскольку в России законопослушные водители по любому должны менять «зиму» на «лето» и наоборот, то им очень удобно совместить одно действие с другим.

В большинстве случаев следует переставлять шины в следующем порядке: левая задняя — на левую переднюю, правая задняя — на правую переднюю, левая передняя — на правую заднюю, а правая передняя — на левую заднюю.

Однако, если на вашей машине стоят шины с асиметричным рисунком протектора, то их нельзя переставлять с одного борта на другой. На «заряженных» и спортивных моделях нередко устанавливаются колеса разных размеров, и там можно перекидывать покрышки только справа налево. Поэтому прежде, чем приступать к операции по ротации внимательно изучите маркировку ваших шин.

летние шины, шины, зимние шины
18 декабря 2017
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