Как перевозить елку в машине, не пачкая салон

Те, кто в новогодние праздники любуется у себя дома синтетической красавицей, обычно считают живую елку предрассудком и смеются над теми, кто каждый раз самоотверженно мучается с ее добычей. Всем известно, сколько от нее мусора, и как непросто удалять елочные иголки с тканевых поверхностей. Что говорить о велюровом салоне автомобиля со всеми его потайными уголками, где зеленые колючки прописываются надолго. Прибавьте сюда еще и проблемы от липкой и въедливой смолы, следы которой грозят остаться на ткани навечно.
Если у вас не пикап, а седан, универсал, хетчбэк или кроссовер, и вы до сих пор не обзавелись грузовым прицепом, то удобнее всего перевозить новогоднее дерево на крыше с помощью соответствующего багажного приспособления. Если и его нет, то прислушайтесь к нашим советам, которые помогут вам избавиться от проблем, связанных с транспортировкой ели в салоне авто. Самым оптимальным типом кузова для этого, кроме пикапа, можно считать универсал, хетчбэк или кроссовер. Но подойдет и седан, если у него откидываются спинки задних сидений.
Слишком длинную елку можно расположить в салоне по диагонали, просунув макушку в окно. Для этого придется сложить спинку переднего пассажирского кресла. Но удобнее разместить ее вдоль, прочно закрепив ствол и зафиксировав открытую дверь багажника. Не забудьте выступающую наружу часть обозначить красным флажком. Будьте готовы, что это привлечет внимание гаишников, которые вряд ли упустят возможность проверить документы на вашу покупку, поэтому позаботьтесь о них заранее.
Прежде, чем грузить елку в машину, ее нужно тщательно упаковать, чтобы не замусорить и не испачкать салон, при этом не повредить само дерево. Прежде всего следует обвязать все ветки, аккуратно прижав их стволу. На елочных базарах обычно это делают продавцы. За отдельную плату они могут упаковать ее в сетчатый рукав с помощью специального приспособления, но это не спасет салон вашей машины от иголок.
Самый оптимальный вариант — герметично обернуть дерево полиэтиленовой пленкой либо большим куском ткани, плотно зафиксировав упаковку скотчем. Отдельно следует закрыть место среза на стволе, чтобы не испачкать машину смолой. Таким образом можно максимально застраховать салон от появления мусора и пятен.
Более простой способ — постелить внутри машины один большой и широкий кусок пленки, а сверху положить елку без упаковки. Только выгружать дерево следует, предварительно обернув его этой самой пленкой, чтобы опавшие иголки не просыпались в салон. И имейте в виду, что больше всего их выпадет при погрузке и выгрузке вашей красавицы. С наступающим!