Как перевозить елку в машине, не пачкая салон

Если у вас не пикап, а седан, универсал, хетчбэк или кроссовер, и вы до сих пор не обзавелись грузовым прицепом, то удобнее всего перевозить новогоднее дерево на крыше с помощью соответствующего багажного приспособления. Если и его нет, то прислушайтесь к нашим советам, которые помогут вам избавиться от проблем, связанных с транспортировкой ели в салоне авто. Самым оптимальным типом кузова для этого, кроме пикапа, можно считать универсал, хетчбэк или кроссовер. Но подойдет и седан, если у него откидываются спинки задних сидений.

Слишком длинную елку можно расположить в салоне по диагонали, просунув макушку в окно. Для этого придется сложить спинку переднего пассажирского кресла. Но удобнее разместить ее вдоль, прочно закрепив ствол и зафиксировав открытую дверь багажника. Не забудьте выступающую наружу часть обозначить красным флажком. Будьте готовы, что это привлечет внимание гаишников, которые вряд ли упустят возможность проверить документы на вашу покупку, поэтому позаботьтесь о них заранее.