10 самых опасных сигналов на приборной доске

Когда в машине все более менее в порядке, то после запуска мотора при закрытых дверях и пристегнутых пассажирах тревожные пиктограммы на приборной доске должны погаснуть. Но если это не так, ездить не авто нельзя и следует немедленно отправить его в ремонт!
Максим Строкер

Мы выбрали 10 самых тревожных индикаторов на приборной панели, которые могут либо не потухнуть после включения работы двигателя, либо загореться в процессе движения. В любом случае, завидев такой сигнальчик, лучшим решением будет заглушить машину и отправить ее на эвакуаторе в автосервис. Начнем с самых катастрофических предупреждений с «приборки».

Первый из них — «масленка» красного цвета. Она означает падение давления масла в системе смазки мотора. Причины у этого явления бывают разные, но если наплевать на предупреждение о нем, то можно доиграться до отправки двигателя на свалку.

«Градусник» красного цвета сигнализирует о перегреве двигателя до температуры свыше допустимой. Неисправности, приводящие к его включению, могут быть, опять же, разными. Выключение двигателя в некоторых случаях может спасти от совсем уж дорогостоящего ремонта.

Красный «восклицательный знак в скобочках» или надпись «brake» того же цвета, не гаснущая даже при выключенном ручном тормозе — признак того, что с тормозами машины что-то не так. Ездить на ней, не выявив и не устранив проблему, просто опасно для жизни и здоровья.

Загоревшийся «руль и восклицательный знак» говорят, что в системе усилителя рулевого управления появилась какая-то проблема. Не разобравшись, что с ним не так, эксплуатировать авто нельзя.

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Появление индикации «АТ и какая-то надпись» означает, что у машины проблемы с «автоматом»: в трансмиссии случился перегрев, поломка или упал уровень рабочей жидкости. В любом случае стоит остановиться и заглушить мотор. Если вы знаете, что ваше авто грешит перегревом КП, то достаточно будет дать агрегату остыть — не глуша двигатель просто постоять на месте, переведя селектор АКП в положение «паркинг».

Заметили на панели загоревшийся красный «гаечный ключ» или надпись «CН SUSP»? Это электроника авто предлагает вам проверить узлы подвески — то ли время ТО пришло, то ли там произошла какая-то неприятность.

«Треугольник» с восклицательным знаком внутри и подписью под ним — «4х4» означает какую-то беду с системой полного привода. Может, имеет место банальный перегрев, а может уже пора сломя голову бежать к сервисменам.

«Красненький аккумулятор» — признак проблем с напряжением в боровой сети. Может, «сдох» аккумулятор, а может и электрогенератору пришел конец. В последнем случае стоит держать курс к ближайшему заведению по ремонту генераторов. Иначе есть риск заглохнуть посреди дороги, если речь о бензиновой машине идет.

Красный «топливный фильтр» или бензоколонка с капельками воды — предупреждение о наличии воды в топливе. В случае дизельного авто речь может идти о напоминании провести сервисное обслуживания системы очистки топлива.

двигатель, ремонт, техническое обслуживание, моторное масло
9 июля 2018
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