10 самых опасных сигналов на приборной доске

Мы выбрали 10 самых тревожных индикаторов на приборной панели, которые могут либо не потухнуть после включения работы двигателя, либо загореться в процессе движения. В любом случае, завидев такой сигнальчик, лучшим решением будет заглушить машину и отправить ее на эвакуаторе в автосервис. Начнем с самых катастрофических предупреждений с «приборки».

Первый из них — «масленка» красного цвета. Она означает падение давления масла в системе смазки мотора. Причины у этого явления бывают разные, но если наплевать на предупреждение о нем, то можно доиграться до отправки двигателя на свалку.

«Градусник» красного цвета сигнализирует о перегреве двигателя до температуры свыше допустимой. Неисправности, приводящие к его включению, могут быть, опять же, разными. Выключение двигателя в некоторых случаях может спасти от совсем уж дорогостоящего ремонта.

Красный «восклицательный знак в скобочках» или надпись «brake» того же цвета, не гаснущая даже при выключенном ручном тормозе — признак того, что с тормозами машины что-то не так. Ездить на ней, не выявив и не устранив проблему, просто опасно для жизни и здоровья.

Загоревшийся «руль и восклицательный знак» говорят, что в системе усилителя рулевого управления появилась какая-то проблема. Не разобравшись, что с ним не так, эксплуатировать авто нельзя.