Скрытые возможности «автомата», которыми никто не пользуется

Сразу оговоримся, что в этом материале под термином «автоматическая трансмиссия» мы, как и большинство автопроизводителей в последнее время, будем иметь в виду и классическую гидротрансформаторную КП, и роботизированную «коробку», поскольку их конструкция подразумевает наличие «ступеней». Про вариатор в данном контексте говорить смысла нет, хотя большинство из них позволяют водителю переключать виртуальные «передачи», которые в этом механизме на самом деле отсутсвуют.

Чаще всего, «ручное переключение» передач в автоматической КП воспринимается водителем и позиционируется автопроизводителем как чисто «спортивная» опция. Мол, с помощью принудительного управления «коробкой» активный драйвер сможет лучше раскрыть гоночный потенциал машины и получит возможность «делать» всех соседей по потоку. На самом же деле, подрулевые «лепестки», либо возможность переключать передачи в автоматической трансмиссии покачиваниями джойстиком селектора АКП, полезны совсем не по этой причине. Но только если знаешь как их применять.

Если отбросить «гоночную» рекламную шелуху, и немного подумать, то обязательно вспомнишь сразу несколько ситуаций, в которых водитель лучше справится с переключением передач, нежели электронные «мозги» машины. Например, когда ты собираешься попасть с примыкающей дороги на магистраль. По ней машины несутся с гораздо большей скоростью, нежели въезжающие. А потому задача водителя авто, вливающегося в основной поток, — как можно быстрей разогнаться.