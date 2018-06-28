Скрытые возможности «автомата», которыми никто не пользуется

Автоматическая трансмиссия многих моделей машин имеет очень полезную опцию ручного переключения передач. При этом крайне сложно найти водителя, который бы регулярно ею пользовался.
Максим Строкер

Сразу оговоримся, что в этом материале под термином «автоматическая трансмиссия» мы, как и большинство автопроизводителей в последнее время, будем иметь в виду и классическую гидротрансформаторную КП, и роботизированную «коробку», поскольку их конструкция подразумевает наличие «ступеней». Про вариатор в данном контексте говорить смысла нет, хотя большинство из них позволяют водителю переключать виртуальные «передачи», которые в этом механизме на самом деле отсутсвуют.

Чаще всего, «ручное переключение» передач в автоматической КП воспринимается водителем и позиционируется автопроизводителем как чисто «спортивная» опция. Мол, с помощью принудительного управления «коробкой» активный драйвер сможет лучше раскрыть гоночный потенциал машины и получит возможность «делать» всех соседей по потоку. На самом же деле, подрулевые «лепестки», либо возможность переключать передачи в автоматической трансмиссии покачиваниями джойстиком селектора АКП, полезны совсем не по этой причине. Но только если знаешь как их применять.

Если отбросить «гоночную» рекламную шелуху, и немного подумать, то обязательно вспомнишь сразу несколько ситуаций, в которых водитель лучше справится с переключением передач, нежели электронные «мозги» машины. Например, когда ты собираешься попасть с примыкающей дороги на магистраль. По ней машины несутся с гораздо большей скоростью, нежели въезжающие. А потому задача водителя авто, вливающегося в основной поток, — как можно быстрей разогнаться.

Чем оперативнее он это сделает, тем меньше вероятность, что в него врежется транспорт, уже двигающийся по шоссе. И в этой ситуации переход в ручной режим управления коробкой передач вполне оправдан. Так водитель может принудительно заставить КП работать на пониженной передаче на высоких оборотах мотора, обеспечивая более живую динамику своего авто. Хотя и в ущерб экономичности, о которой преимущественно пекутся современные автомобильные «мозги».

Те же самые аргументы перехода к ручному управлению «автоматом» вполне можно привести и при необходимости энергичного обгона впереди идущего транспорта на узкой дороге.

Еще одна ситуация, в которой ручное управление может стать лучшей альтернативой «автоматическому» — зимняя по-настоящему скользкая дорога или вязкое бездорожье либо сыпучий песок под колесами. В таких условиях, если КП в какой-то момент вздумает переключиться на более высокую передачу, этого может стать достаточно для того, чтобы машина потеряла управляемость или засела в грязи. Когда же трансмиссия находится в ручном режиме, подобная медвежья услуга со стороны КП исключена.

И при буксировке опция ручного переключения передач очень полезна. Чтобы «коробка», переходя на повышенную передачу, не заставляла мотор на холостых оборотах выбиваться из сил под большой нагрузкой, водителю следует самому держать его обороты в самом тяговитом диапазоне, включив в ручном режиме подходящую передачу у «автомата» или «робота».

превышение скорости, трасса
28 июня 2018
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