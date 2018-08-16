3 важных нюанса обслуживания машины, о которых забывают многие водители

Бесчисленные истории о сервисменах, бессовестно «нагревающих» своих клиентов, отнюдь не вымышлены. Нынче практически в каждой автомастерской — дилерской, «серой», гаражной — трудятся предприимчивые консультанты, которые ради собственной выгоды и похвалы от начальства задирают нормо/часы, не доливают технические жидкости, не меняют фильтры. И, конечно же, «впаривают» клиентам не очень нужные работы.
Наученные горьким опытом автовладельцы чуют обман даже там, где его нет. Они ошибочно убеждены в том, что техническое обслуживание машины должно проводиться строго в соответствии с регламентом от завода-изготовителя. И любое «мы тут еще кое-что нашли…» — не более, чем тривиальный развод для дурачков и блондинок. Водителя же, технически грамотного и чуткого, так легко не проведешь.