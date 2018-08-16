3 важных нюанса обслуживания машины, о которых забывают многие водители

Фото: blog.moorebuick.com
Многие автовладельцы не задумываясь отмахиваются от дополнительных работ, которые так настоятельно рекомендуют провести сервисные консультанты. «Снова пытаются развести на деньги», — думается им. При этом не редко водители отказываются и от крайне необходимых, вовсе не лишних процедур, способных в самом деле продлить жизнь «ласточке». Каких именно — в материале портала «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Бесчисленные истории о сервисменах, бессовестно «нагревающих» своих клиентов, отнюдь не вымышлены. Нынче практически в каждой автомастерской — дилерской, «серой», гаражной — трудятся предприимчивые консультанты, которые ради собственной выгоды и похвалы от начальства задирают нормо/часы, не доливают технические жидкости, не меняют фильтры. И, конечно же, «впаривают» клиентам не очень нужные работы.

Наученные горьким опытом автовладельцы чуют обман даже там, где его нет. Они ошибочно убеждены в том, что техническое обслуживание машины должно проводиться строго в соответствии с регламентом от завода-изготовителя. И любое «мы тут еще кое-что нашли…» — не более, чем тривиальный развод для дурачков и блондинок. Водителя же, технически грамотного и чуткого, так легко не проведешь.

Фото: mexmedin.es

Такой «компетентный» автомобилист знает слесарное дело лучше квалифицированных механиков, угробивших не один год своей жизни под машинами. Он уверен, что ему со своей колокольни виднее, когда нужно проводить те или иные работы. И потому многие предложения консультантов — даже те, что сделаны из самых лучших побуждений — им отметаются. Бездумно отвергаются и крайне важные процедуры — такие, как, скажем, промывка радиатора.

Будет, будет трубочист чист

Как говорится, пожар легче предупредить, чем потушить. Так и с двигателем — сердцем автомобиля. Зачем дожидаться, пока мотор начнет перегреваться и требовать дорогостоящего ремонта, если можно время от времени очищать соты радиатора от дорожной пыли, антигололедных реагентов и тополиного пуха, минимизируя тем самым риски возникновения проблем с агрегатом? То-то же. Пренебрегать этой процедурой не стоит.

Фото: www.boitesdevitesse.fr

А нужна ли смазка?

Еще одна работа, в надобности которой сомневаются многие автовладельцы — замена трансмиссионного масла. Давайте рассуждать логически: составляющие КП — шестерни, валы и прочие детали — в процессе эксплуатации подвергаются трению. И естественно, что они остро нуждаются в хорошей смазке. Но со временем эффективность любой — даже самой дорогой — жидкости вследствие теплового воздействия и попадания частиц металла, «отстающих» от компонентов по мере их износа, снижается.

Автопроизводители рекомендуют менять трансмиссионное масло на пробеге от 80 000 до 150 000 километров. Хотя, в некоторых руководствах по эксплуатации встречаются пометки, информирующие автовладельца, что потребности в этой процедуре на протяжении всего срока службы машины нет… В общем, в этот вопросе имеет смысл прислушаться к мнению сервисного консультанта. А не хотите — ездите на заводской смазке, пока коробка не «крякнет».

Не вижу, не слышу, в дерево еду

«Дворники? А ну заберите у девушки клавиатуру!», — воскликните вы. Да, это может показаться абсурдным, но многие водители действительно ездят с изношенными щетками до тех самых пор, пока на «лобовухе» не оседает мертвым грузом толстый налет грязи. А ведь «дворники» — устройство целиком или резинки — следует менять сразу же, как только на стекле появляются мало-мальски заметные разводы. Как зачем? Вождение с подуставшими стеклоочистителями — занятие весьма и весьма опасное. И небрежно относясь к щеткам, вы подвергаете риску не только машину, но и жизнь — свою и окружающих.

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16 августа 2018
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