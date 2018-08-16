3 важных нюанса обслуживания машины, о которых забывают многие водители

А нужна ли смазка?

Еще одна работа, в надобности которой сомневаются многие автовладельцы — замена трансмиссионного масла. Давайте рассуждать логически: составляющие КП — шестерни, валы и прочие детали — в процессе эксплуатации подвергаются трению. И естественно, что они остро нуждаются в хорошей смазке. Но со временем эффективность любой — даже самой дорогой — жидкости вследствие теплового воздействия и попадания частиц металла, «отстающих» от компонентов по мере их износа, снижается.

Автопроизводители рекомендуют менять трансмиссионное масло на пробеге от 80 000 до 150 000 километров. Хотя, в некоторых руководствах по эксплуатации встречаются пометки, информирующие автовладельца, что потребности в этой процедуре на протяжении всего срока службы машины нет… В общем, в этот вопросе имеет смысл прислушаться к мнению сервисного консультанта. А не хотите — ездите на заводской смазке, пока коробка не «крякнет».

Не вижу, не слышу, в дерево еду

«Дворники? А ну заберите у девушки клавиатуру!», — воскликните вы. Да, это может показаться абсурдным, но многие водители действительно ездят с изношенными щетками до тех самых пор, пока на «лобовухе» не оседает мертвым грузом толстый налет грязи. А ведь «дворники» — устройство целиком или резинки — следует менять сразу же, как только на стекле появляются мало-мальски заметные разводы. Как зачем? Вождение с подуставшими стеклоочистителями — занятие весьма и весьма опасное. И небрежно относясь к щеткам, вы подвергаете риску не только машину, но и жизнь — свою и окружающих.