Почему с машиной постоянно что-то случается

Не исключая полностью суеверной версии происхождения «несчастливой машины», попробуем поискать более приземленные причины подобных бед. Частенько «несчастливость» машины выражается в том, что она постоянно ломается. То одно, то другое, по-мелочи и по-серьезному — поломки регулярны и изматывают не только кошелек владельца, но и его нервы: ведь машина нужна, чтобы ездить на ней, а не ремонтировать. Чаще всего подобное касается авто, приобретенного уже подержанным. Причем чаще всего — в хорошем и отличном состоянии.

В этом случае «несчастье» (как правило) коренится в том, что предыдущий владелец эксплуатировал машину «на износ», не обременяя себя заботами о качественном обслуживании и уходе. Однако существуют марки и модели, которые и в новом состоянии имеют репутацию «ломучих», так что тут ни о каком «сглазе» и «несчастье» говорить не приходится: виноваты в проблемах либо конструкторы, либо прежние хозяева. Гораздо любопытней «несчастливость», выражающаяся в повышенной аварийности конкретного автомобиля. Обычно хозяин такого авто жалуется, в том духе, что «никого не трогаю, а в меня постоянно въезжают, даже на стоянке». Да, бывает, что в твою машину ни с того ни с сего въезжает до невменяемости пьяный придурок.