Почему с машиной постоянно что-то случается

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ДТП, поломки и прочие проблемы с машиной подстерегают любого автовладельца. Однако некоторые транспортные средства словно притягивают подобного рода неприятности. Что же на самом деле скрывается под термином «несчастливая машина»?
Максим Строкер

Не исключая полностью суеверной версии происхождения «несчастливой машины», попробуем поискать более приземленные причины подобных бед. Частенько «несчастливость» машины выражается в том, что она постоянно ломается. То одно, то другое, по-мелочи и по-серьезному — поломки регулярны и изматывают не только кошелек владельца, но и его нервы: ведь машина нужна, чтобы ездить на ней, а не ремонтировать. Чаще всего подобное касается авто, приобретенного уже подержанным. Причем чаще всего — в хорошем и отличном состоянии.

В этом случае «несчастье» (как правило) коренится в том, что предыдущий владелец эксплуатировал машину «на износ», не обременяя себя заботами о качественном обслуживании и уходе. Однако существуют марки и модели, которые и в новом состоянии имеют репутацию «ломучих», так что тут ни о каком «сглазе» и «несчастье» говорить не приходится: виноваты в проблемах либо конструкторы, либо прежние хозяева. Гораздо любопытней «несчастливость», выражающаяся в повышенной аварийности конкретного автомобиля. Обычно хозяин такого авто жалуется, в том духе, что «никого не трогаю, а в меня постоянно въезжают, даже на стоянке». Да, бывает, что в твою машину ни с того ни с сего въезжает до невменяемости пьяный придурок.

Но многие ДТП, когда человек «никого не трогал» вызваны тем, что он постоянно ездит либо с нарушениями ПДД (пусть и мелкими), либо соблюдает ПДД, но наивно верит, что вокруг него поголовно все тоже строго придерживаются правил, а также напрочь отсутствуют неопытные или рассеянные водители. Можно, конечно, встроиться в ряд перед машиной, обвешенной «восклицательными знаками» и «туфлями» и законопослушно притормозить, завидев красный сигнал светофора, а потом удивляться: как это так получилось, что тебе замяли багажник?! Формально да, ты «ехал, никого не трогал», но практически — сам подставил бампер под возможный удар начинающего водителя.

Точно так же «неожиданно» можно попасть в аварию из-за «завершателя маневра на желтый светофор». Или мчаться по свободному правому ряду на зависть еле ползущего левого и не ожидать, что из него прямо перед мордой вашего авто «вывалится» машина, водитель которой не удосужился глянуть в зеркало заднего вида. Опытный водитель назовет кучу вариантов подобных ситуаций на дороге — когда ты по ПДД прав, но попал в аварию потому, что не был готов к одному из типичных «маневров дурака» со стороны окружающих. С авариями на стоянке похожая ситуация. Парковка на поворотах, в узких местах, около подъездов жилых домов, рядом со всяческими «алкомагами», рядом с «женскими машинками» и в прочих потенциально опасных позициях — залог того, что ваша машина станет «несчастливой».

парковка, ПДД, авария, ДТП
30 октября 2017
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