Как удобнее парковаться — задом или передом

Начнем с того, что парковаться кормой гораздо предпочтительнее с точки зрения маневренности. Когда у движущейся машины управляемые колеса оказываются сзади, то она более мобильна и поворотлива. В противном случае, то есть, при въезде в гараж передом, в условиях недостатка свободного пространства придется совершить несколько дополнительных маневров.

Другое дело, что не у всех начинающих автолюбителей хватает опыта управления машиной при движении задним ходом, но отработать этот навык до совершенства крайне необходимо. Ведь в любом случае, припарковав авто на стоянку или в гараж передней частью, все равно придется выезжать обратно.

Следует также учитывать, что выруливать на оживленную дорогу кормой вперед обычно сложнее из-за ограниченной обзорности. А если зимой еще и окна обледенели, то придется ждать, пока они полностью оттают. По этой причине куда удобней сразу припарковать теплую машину с чистыми стеклами тыльной частью.