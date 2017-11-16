Как удобнее парковаться — задом или передом

Фото www.civilocean.com
Многие водители, заезжая на перпендикулярную парковку или в гараж, оказываются перед выбором: как загонять машину — «носом» или «кормой». У каждого на этот счет свои соображения и привычки, о которых мы и расскажем.
Иван Флягин

Начнем с того, что парковаться кормой гораздо предпочтительнее с точки зрения маневренности. Когда у движущейся машины управляемые колеса оказываются сзади, то она более мобильна и поворотлива. В противном случае, то есть, при въезде в гараж передом, в условиях недостатка свободного пространства придется совершить несколько дополнительных маневров.

Другое дело, что не у всех начинающих автолюбителей хватает опыта управления машиной при движении задним ходом, но отработать этот навык до совершенства крайне необходимо. Ведь в любом случае, припарковав авто на стоянку или в гараж передней частью, все равно придется выезжать обратно.

Следует также учитывать, что выруливать на оживленную дорогу кормой вперед обычно сложнее из-за ограниченной обзорности. А если зимой еще и окна обледенели, то придется ждать, пока они полностью оттают. По этой причине куда удобней сразу припарковать теплую машину с чистыми стеклами тыльной частью.

Оставляя автомобиль на ночь в лютый мороз передним бампером впритык к стене или забору, имейте в виду: если утром машина не заведется, добраться до моторного отсека будет сложно. А чтобы, например, «прикурить» аккумулятор, вам понадобится ее выкатывать руками или на буксире.

Впрочем, найдутся и аргументы против. Например, многие считают, что парковаться лучше передом, так как в этом случае можно избежать неприятных сюрпризов, которые не увидишь, сдавая задом — вроде торчащей у бордюра невысокой трубы. Особенно это актуально в незнакомом месте.

К тому же, если речь идет о стоянке супермаркета, то в таком положении полностью открыт доступ к багажнику, и не придется таскать сумки в узком проходе между машинами. Еще одна веская причина актуальна в условиях дефицита свободного пространства: пока вы прицеливаетесь, чтобы заехать на парковочное место задним ходом, велик шанс, что кто-то более расторопный и наглый уже успеет занять его. А швартуясь передом, можно сразу обозначить, чье это место.

В общем, чаще всего водители заезжают на стоянку «лицом» вперед, что называется, «на автомате» или просто потому, что спешат по неотложным делам. В любом случае, какой способ парковки считать оптимальным, во многом зависит от указанных обстоятельств и личных предпочтений.

парковка, безопасность дорожного движения, дорога
16 ноября 2017
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