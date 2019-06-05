Почти у 1000 автомобилей LADA найден опасный дефект

Под сервисную акцию попали хетчбэки LADA XRAY, ушедшие в руки покупателей с начал текущего года по настоящий момент. Проблема оказалась масштабнее, чем ожидалось. Стоит напомнить, ранее портал «АвтоВзгляд» уже писал о предположительном дефекте сварного шва промежуточного вала, стоящего между электроусилителем и рулевой рейкой, приблизительно у 360 XRAY Cross.

В Сети даже появился ролик, где как раз и демонстрируется деталь, развалившаяся на части прямо на ходу. По счастью, никто не пострадал.

Чтобы понять, какой конкретно автомобиль требует проверки и ремонта, нужно найти список VIN бракованных машин на сайте «Росстандарта» и сверить с номером из ПТС. При совпадении, необходимо незамедлительно обратиться в ближайший дилерский центр и записаться на ремонт.

Между тем, представители бренда в самое ближайшее время обещают оповестить владельцев авто с возможной неисправностью. Но все же лучше озаботиться поездкой к «официалам» самостоятельно, дабы не тратить драгоценного времени. Все запчасти и работы, решающие эту проблему, производитель предоставляет бесплатно.