Jeep Cherokee и другие: EuroNCAP разбил четыре автоновинки

Заднеприводный седан BMW 3-series оказался почти безупречным, став лучшим в своем сегменте. Безопасность взрослых водителя и пассажиров премиальной «четырехверки» эксперты оценили в 97%, детей — в 87%, пешеходов — в 87%, а электронные системы отработали на 76%.
BMW 1-series показал менее впечатляющий результат. Но все же «копейке» присудили те же пять баллов. В переднеприводном хетчбэке взрослые защищены на 83%: при лобовом столкновении повреждения корпуса могут получить пассажиры второго ряда. Малыши в безопасности на 87%, а пешие участники дорожного движения — на 76%. Электроника эффективна на 72%: недостаточно хорошо сработала система удержания в полосе.
Внедорожник Jeep Cherokee получил лишь четыре звезды. «Американец» показал неплохой результат при фронтальных ударах, но выяснилось, что высока вероятность хлыстовой травмы шей при заднем столкновении. Так что защита взрослых в этом авто набрала 80%, малолетние пассажиры защищены на 78%, а пешеходы — на 56%. Большую опасность для них представляют передние стойки и кромка капота в районе фар. Неважный итог выдали электронные помощники (69%), в частности — система контроля скорости.
Компактный хетч Peugeot 208, на российском рынке не представленный, европейцы разбили тоже только на четыре балла. «Пятидверка» безопасна на 91% — для взрослых седоков, на 86% — для детей-пассажиров, на 56% — для самых незащищенных участников дорожного движения. А системы активной безопасности набрали 71%: не дотянули до хороших показателей системы экстренного торможения и удержания машины в заданной полосе.