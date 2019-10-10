Jeep Cherokee и другие: EuroNCAP разбил четыре автоновинки

Заднеприводный седан BMW 3-series оказался почти безупречным, став лучшим в своем сегменте. Безопасность взрослых водителя и пассажиров премиальной «четырехверки» эксперты оценили в 97%, детей — в 87%, пешеходов — в 87%, а электронные системы отработали на 76%.

BMW 1-series показал менее впечатляющий результат. Но все же «копейке» присудили те же пять баллов. В переднеприводном хетчбэке взрослые защищены на 83%: при лобовом столкновении повреждения корпуса могут получить пассажиры второго ряда. Малыши в безопасности на 87%, а пешие участники дорожного движения — на 76%. Электроника эффективна на 72%: недостаточно хорошо сработала система удержания в полосе.