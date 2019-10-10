Jeep Cherokee и другие: EuroNCAP разбил четыре автоновинки

Фото: Euro NCAP
EuroNCAP провел очередную серию краш-тестов, разбив сразу четыре новинки: BMW 1-й и 3-й серии, Jeep Cherokee и Peugeot 208. Максимальную оценку в пять звезд получили не все.

Заднеприводный седан BMW 3-series оказался почти безупречным, став лучшим в своем сегменте. Безопасность взрослых водителя и пассажиров премиальной «четырехверки» эксперты оценили в 97%, детей — в 87%, пешеходов — в 87%, а электронные системы отработали на 76%.

BMW 1-series показал менее впечатляющий результат. Но все же «копейке» присудили те же пять баллов. В переднеприводном хетчбэке взрослые защищены на 83%: при лобовом столкновении повреждения корпуса могут получить пассажиры второго ряда. Малыши в безопасности на 87%, а пешие участники дорожного движения — на 76%. Электроника эффективна на 72%: недостаточно хорошо сработала система удержания в полосе.

BMW 3-й серии 2019 модельного года
Фото: Euro NCAP

Внедорожник Jeep Cherokee получил лишь четыре звезды. «Американец» показал неплохой результат при фронтальных ударах, но выяснилось, что высока вероятность хлыстовой травмы шей при заднем столкновении. Так что защита взрослых в этом авто набрала 80%, малолетние пассажиры защищены на 78%, а пешеходы — на 56%. Большую опасность для них представляют передние стойки и кромка капота в районе фар. Неважный итог выдали электронные помощники (69%), в частности — система контроля скорости.

Компактный хетч Peugeot 208, на российском рынке не представленный, европейцы разбили тоже только на четыре балла. «Пятидверка» безопасна на 91% — для взрослых седоков, на 86% — для детей-пассажиров, на 56% — для самых незащищенных участников дорожного движения. А системы активной безопасности набрали 71%: не дотянули до хороших показателей системы экстренного торможения и удержания машины в заданной полосе.

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10 октября 2019
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